Nowa Toyota bZ4X wjeżdża na rynek. Jakie różnice?

Nowa Toyota bZ4X w kolorze Precious Metal z czarnym dachem i na 20-calowych felgach jedynie proporcjami przypomina poprzednika. Pod spodem kryje się zupełnie inny samochód. Japoński SUV zyskał podzespoły wyższej generacji, nowe pojemniejsze baterie, bardziej wydajny i mocniejszy napęd czy szybszy system infotainment.

Na szczycie gamy stoi bZ4X z układem X-Mode. Ten model to znacznie więcej niż bogate wyposażenie – w standardzie daje napęd na obie osie i najlepsze osiągi. Nie ma jednak mowy o narowistych wyczynach, to nadal wygodny SUV dla rodziny. Do tego z okazji debiutu w salonach aut z rocznika 2026 producent obniża ceny o 20 000 zł. Na co mogą liczyć kierowcy?

Tak wygląda nowa Toyota: Bardziej smukła i aerodynamiczna

Nowa Toyota bZ4X błyszczy przeprojektowanym przodem. Samochód wyróżniają wąskie światła do jazdy dziennej kształcie bumerangów i seryjne reflektory LED Matrix z adaptacyjnymi światłami drogowymi. Takiego oświetlenia nie znajdziemy na razie u rywali z Chin. Nadkola są wykończone tworzywem w fortepianowej czerni zamiast matowego plastiku. Boczna linia skutecznie maskuje 2 t masy własnej.

Za odważną kreską podąża funkcjonalność, a aerodynamika to numer popisowy drugiego wcielenia japońskiego auta. Tu każdy element pełni ważną rolę w osiągnięciu opływowej linii. Przecież jedną z największych przeszkód w walce o elektryczny zasięg jest opór powietrza. Na jego przezwyciężenie typowy EV poświęca niemal 2/3 energii. Redukcja Cx o zaledwie 0,01 zwiększa zasięg e-auta o około 2,5 proc. Nowy bZ4X powinien mieć znacznie łatwiej, ponieważ osiąga współczynnik oporu powietrza na poziomie 0,27, w porównaniu do 0,29 dla poprzedniego modelu. W dużym SUV-ie to znakomite rezultaty. Osiągnięto je dzięki zastosowaniu kilku technicznych trików, w tym aerodynamicznie ukształtowanych felg, tylnego spoilera typu ducktail, specjalnych odsłon podwozia dla lepszego przepływu powietrza. Zanim jednak zakręcą się koła, warto lepiej rozejrzeć się w środku…

Nowe wnętrze, lepsze wyciszenie i 14-calowy ekran

Toyota radykalnie przeprojektowała wnętrze bZ4X. Kokpit polega na cyfrowych interfejsach, a jego układ – z dużym, 14-calowym centralnym ekranem znanym z Lexusa i umieszczonymi niżej otworami wentylacyjnymi – wprowadza nową ergonomię miejsca kierowcy. Sam system multimedialny jest bardzo szybki i ma logicznie rozplanowanie menu z dużymi ikonami. Cieszą pokrętła i liczne przyciski fizyczne do obsługi najpotrzebniejszych funkcji, w tym klimatyzacji czy temperatury wnętrza. Miłą nowością jest podwójna ładowarka indukcyjna telefonów czy kierownica podgrzewana na całym obwodzie.

Na uznanie zasługuje zauważalnie lepsze wyciszenie auta. Przednie boczne szyby są grubsze. Nowe materiały wygłuszające pod tylną kanapą oraz w kilku innych zakamarkach kabiny dbają o komfort akustyczny. Żeby zmniejszyć hałas wciskający się z zewnątrz wyciszono dodatkowo przestrzeń tylnych kół oraz poprawiono szczelność tylnych szyb bocznych. Udało się także zredukować nieprzyjemne wibracje pochodzące od silników.

Nowa Toyota bZ4X jest dłuższa od RAV4. Jakie wymiary?

bZ4X ma 4,7 m długości, czyli o 9 mm więcej niż RAV4. Elektryk jest też o 85 mm niższy (1650 mm wysokości). Promień skrętu wynosi 5,7 m, czyli jest w stanie zawrócić na 12 m. Niemal tak jak Toyota Yaris Cross czy Corolla. Trzeba przyznać, że każdy centymetr, który oferuje platforma e-TNGA, został sprytnie wykorzystany. W środku jest naprawdę dużo miejsca. Dzięki płaskiej podłodze i niemal 2,9-metowemu rozstawowi osi bZ4X zapewnia swobodę na poziomie aut z wyższego segmentu. Przestrzeni z przodu jest masa, siedzi się jak w konwencjonalnie napędzanym aucie – oba fotele są regulowane na wysokość. W każdym przewidziano pamięć ustawień, podgrzewanie i wentylację. Z tyłu poczujesz się swobodnie niemal jak w kinie – na stopy, nogi, nad głową jest bardzo dużo miejsca; wygodnie usiądą nawet bardzo wysocy pasażerowie i nie przeszkadza lekko opadająca linia dachu.

Toyota bZ4X to rodzinny SUV. Jaka pojemność bagażnika?

bZ4X jest też rodzinnie pakowny. Bagażnik oferuje 452 litry regularnie uformowanej przestrzeni – wystarczy by pomieścić trzy walizki o pojemności 82 litrów lub dwa rowery górskie. A jeśli ktoś ma coś do ukrycia, to szybko schowa skarb pod podwójną podłogą. Pakowanie ułatwi elektrycznie sterowna klapa. Pomysłowości dopełniają haczyki na torby czy lampki LED po obu stronach. Pojemne schowki znajdziemy także w kabinie. Ładowność również jest solidna, bo wynosi ponad 500 kg.

Nowa Toyota to trzy rodzaje napędu. Gwarancja na 1 mln km

bZ4X debiutuje z nowymi bateriami firmy Panasonic. Zaprojektowano je tak, aby każdy moduł pomieścił więcej ogniw – dokładnie 26 – bez zwiększania wymiarów jednostki. W efekcie akumulator o pojemności 57,7 kWh ma 78 ogniw, a wariant 73,1 kWh – 104 ogniwa. Dla porównania, poprzedni zawierał ich 96. Przewidziano trzy konfiguracje napędu:

57,7 kWh bateria i 167 KM mocy, napęd na przód, 444 km zasięgu;

73,1 kWh bateria i 224 KM mocy, napęd na przód, 569 km zasięgu;

73,1 kWh bateria i 343 KM mocy, napęd na cztery koła, 516 km zasięgu.

Toyota jest tak pewna zastosowanej technologii baterii, że alternatywnie do standardowej ochrony na 8 lat lub 160 000 km przebiegu oferuje program Battery Care, który zapewnia gwarancję na 10 lat lub 1 milion kilometrów. Nikt nie oferuje takich warunków!

Nowa Toyota jest najbardziej oszczędna

bZ4X w wersji bazowej ze 167-konnym silnikiem i napędem na przednie koła przyspieszy od 0 do 100 km w 8,6 s. Toyota deklaruje 444 km zasięgu. Przy czym zużycie energii na poziomie 13,9 kWh/100 km jest najniższe w segmencie – dla porównania Tesla Model Y to 14,4 kWh, a chiński BYD Seal U aż 19,9 kWh.

Wersja wyposażana w silnik 204 KM (265 Nm) i napęd na przednie koła startuje od 0 do 100 km/h w 7,4 s. Producent obiecuje średnie zużycie energii na poziomie 13,9 kWh energii na 100 km i aż 569 km zasięgu, czyli o 53 km więcej wobec poprzednika.

Nowa Toyota bZ4X AWD to rakieta dla rodziny

Na szczycie stoi najmocniejszy bZ4X z napędem X-Mode, w którym ogromne wrażenie robi przyspieszanie. Wszystko dlatego, że samochód skrywa dwa silniki elektryczne (napędzają przednią i tylną oś). 343 KM zapewnia świetne osiągi i czyni ten model jednym z najmocniejszych modeli w gamie Toyoty poza sportowymi modelami z linii GR. Od 0 do 100 km/h przyspiesza w 5,1 sekundy.

Elektryczny napęd gwarantuje bardzo bezpośrednią reakcję. Nie ma tu nawet najmniejszego zawahania, a wzorowa, bo natychmiastowa jest też reakcja na odjęcie "gazu". Układ radzi sobie z wysoką mocą dzięki zastosowaniu mechanizmu różnicowego z wstępnym obciążeniem oraz półosi o równej długości po lewej i prawej stronie. bZ4X jest zwinniejszy nawet od tych chińskich elektryków, które według danych technicznych są znacznie mocniejsze. Przyciskany do ściany w zakrętach zapewnia dużo przyczepności, nadmiernie się nie przechyla, a na wyjściu z łuku bardzo dobrze trzyma zadany tor i świetnie wpisuje się w kolejny skręt. Jak przystało na rodzinną rakietę, nowy SUV jest też siłaczem przygotowanym do holowania przyczep o masie do 1500 kg (poprzednik jedynie 750 kg).

Nowa Toyota bZ4X jest bardzo oszczędna

Podczas jazd testowych komputer po 200-kilometrowej trasie, obejmującej także fragment autostrady, wyświetlił średnie zużycie energii na poziomie 14,9 kW/100 km. Oszczędne zapotrzebowanie na elektrony oznacza, że zasięg ok. 470-490 km wydaje się realny. Do tego łopatkami przy kierownicy można ustawić poziom rekuperacji, czyli odzyskiwania energii podczas hamowania. Lewa łopatka – więcej siły hamowania, prawa – mniej, prościej chyba już nie można.

Toyota bZ4X zdolna jak Land Cruiser. Deklasuje inne SUV-y

Toyota bZ4X elektrycznym napędem 4x4 talentem w terenie zaskoczy większość modeli SUV. Krótkie zwisy, duże koła i porządny prześwit na poziomie RAV4 to kombinacja, która przekłada się na dobry wykrzyż na wertepach. Kierowca może wybrać różne tryby pracy systemu X-Mode, by dopasować je do jazdy po śniegu i błocie (do 20 km/h) oraz w bardzo trudnych warunkach (do 10 km/h) z wykorzystaniem funkcji Grip Control. Na mokrej nawierzchni bZ4X ze stałym napędem 4x4 X-Mode wystartuje pewniej i szybciej niż RAV4 wyposażona w układ 4x4 dołączany przez komputer i to mimo, że EV waży ponad 300 kg więcej. To m.in. zasługa mocniejszego silnika elektrycznego przy tylnej osi.

Jeśli ktoś za kierownicą bZ4X zabrnie daleko od szosy, to sforsuje brody o głębokości do 50 cm, podczas kiedy inne auta spalinowe mówią "pass" przy 20 cm wody przed nosem. Nie ma co się bać o akumulator – zabezpieczono go w szczelnej kapsule, ma też specjalny obwód nagrzewnia i chłodzenia. Japończycy zastosowali też znany z Land Cruisera system ułatwiający podjazd pod górę – na stromiźnie auto tak reguluje pedałem przyspieszenia i przeniesieniem napędu na poszczególne koła by nie stracić trakcji i zdobyć szczyt. System dobierze też odpowiednią prędkość podczas zjazdu.

bZ4X dostała też znany z Land Cruisera system Multi-Terrain Monitor, czyli rozwiązanie ułatwiające wykrywanie przeszkód. Zestaw kamer w czasie rzeczywistym i w wysokiej rozdzielczości daje kierowcy obraz drogi pod autem i wokół oraz pokazuje położenie kół. Żeby uzyskać więcej szczegółów widok na ekranie można przybliżyć.

Toyota bZ4X i szybkie ładowanie w 28 minut

W nowej Toyocie bZ4x ogromną korzyścią jest maksymalna moc ładowania, która wynosi 150 kW. Uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. zajmie 28 minut. To bardzo dobry wynik i lepszy o 38 proc. w stosunku do starszego modelu (próba przeprowadzana przy temperaturze -7 stopni Celsjusza). Plusem jest także ładowarka pokładowa o mocy 22 kW, która umożliwia szybsze ładowanie AC. Funkcję podgrzania akumulatora przed ładowaniem można aktywować ręcznie lub automatycznie z wykorzystaniem nawigacji.

Ile kosztuje nowa Toyota bZ4X? Japończycy tną ceny

Nowa Toyota bZ4X z 2026 w bazowej wersji Style z baterią 57,7 kWh i silnikiem o mocy 167 KM kosztuje od 165 900 zł (to o 10 000 zł mniej niż na metce). Konkurencja z Chin, nawet jeśli wyceniona podobnie lub nieco niżej, zazwyczaj proponuje słabsze parametry.

Wariant Style z większym akumulatorem 73,1 kWh i mocniejszym silnikiem 224 KM kosztuje od 184 900 zł. Najmocniejszy model z napędem wszystkie koła XMODE o mocy 343 KM i baterią 73,1 kWh jest wyceniony od 194 900 zł. Wyposażenie odmiany Style obejmuje:

18-calowe felgi aluminiowe z oponami 235/60 R18,

tapicerka materiałowa z elementami skóry syntetycznej

światła główne w technologii Matrix LED,

światła do jazdy dziennej w technologii LED,

przyciemniane szyby tylne,

pompę ciepła,

dwustrefową klimatyzację automatyczną z technologią nawilżania i oczyszczania powietrza Nanoe-X,

ładowarkę pokładową o mocy 11 kW,

przednie fotele z podgrzewaniem,

system multimedialny Toyota Smart Connect z 14-calowym ekranem dotykowym

nawigacja Connected z dodatkowym trybem offline i 4-letnią darmową transmisję danych,

automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne.

Toyota bZ4X Executive z najlepszym wyposażeniem

Toyota bZ4X w wersji Executive z akumulatorem 73,1 kWh i napędem na przednią oś 224 KM według cennika to wydatek od 201 900 zł. Ten sam wariant z najmocniejszym napędem 343 KM, układem X-Mode i baterią 73,1 kWh wyceniono na 211 900 zł. Samochód zyskuje:

20-calowe felgi aluminiowe z oponami 235/50 R20,

tapicerkę ze skóry syntetycznej,

wentylowane fotele przednie z pamięcią ustawień kierowcy,

podgrzewane skrajne siedzenia tylnej kanapy,

ogrzewanie promiennikowe z przodu,

lusterko wsteczne z kolorowym wyświetlaczem cyfrowym,

system ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu pojazdu,

asystent zmiany pasa ruchu,

asystent parkowania Toyota Teammate Advanced Park,

ładowarka pokładowa AC o mocy 22 kW,

Toyota do wersji Executive oferuje pakiet VIP (8000 zł), który obejmuje 9-głośnikowy, system Premium Audio JBL, dach w kolorze fortepianowej czerni oraz dach panoramiczny.

Większy zasięg w niższej cenie zalega w salonach

W salonach Toyoty "zalegają" jeszcze samochody z 2025 roku produkcji z baterią o pojemności 73,1 kWh. W tym przypadku producent daje aż 20 000 zł rabatu.

bZ4X w wersji Style kosztuje od 174 900 zł z napędem na przednią oś i od 184 900 zł z mocniejszym napędem X-Mode. Odmiana Executive jest dostępna od 191 900 zł z napędem na przód oraz od 201 900 zł za wariant z 343-konnym napędem X-MODE.

Nowa Toyota bZ4X - dane techniczne, wymiary, silnik, osiągi, przyspieszenie