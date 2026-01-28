Toyota C-HR hitem. Japończycy tną ceny o 26 000 zł

Toyota C-HR to najpopularniejszy w Polsce kompaktowy SUVi jeden z kluczowych modeli japońskiego producenta w obronie dominującej pozycji na rynku. Sprzedaż na poziomie ponad 14 000 sztuk w 2025 roku przełożyła się na 3. miejsce wśród najchętniej kupowanych nowych aut. C-HR jest też najczęściej wybieraną hybrydą plug-in Toyoty - odpowiada za lwią część sprzedaży tego napędu japońskiej marki nad Wisłą.

Stawka jest wysoka, a Toyota nie zamierza ustąpić pola. Stąd Japończycy tną ceny nawet o 40 000 zł i mocno obniżają próg wejścia do świata hybryd. Dzięki temu japońska technologia rozwijana od niemal 30 lat jest jeszcze łatwiej osiągalna. To także mocny argument dla osób, które w poszukiwaniu niedrogiego auta nie chcą oglądać oferty chińskich marek. Na co mogą liczyć kierowcy?

Nowa Toyota C-HR wygląda kosmicznie. Połowa Polaków kupuje oczami

Design to jeden głównych powodów zakupu C-HR. Toyota wylicza, że nawet połowa kupujących zdecydowała się na ten samochód z powodu stylistyki. Samochód wyróżnia front z wąskimi, LED-owymi światłami do jazdy dziennej i seryjnymi reflektorami LED Matrix z adaptacyjnymi światłami drogowymi. Takiego oświetlenia nie znajdziemy na razie u rywali z Chin. Za odważną kreską podąża funkcjonalność, a aerodynamika to numer popisowy drugiego wcielenia japońskiego auta. Tu każdy element pełni ważną rolę w osiągnięciu opływowej linii. Klamki chowają się na płasko z linią karoserii, jak w żadnej Toyocie do tej pory. Podwozie jest zabudowane osłonami, a kamery, radary czy spryskiwacze idealnie wkomponowano w bryłę. Szyby tylnych drzwi stały się większe i przebiegają niżej – zmianę docenią pasażerowie, znika uczucie klaustrofobii, jest jaśniej i widać więcej. Rozstaw osi w nowym C-HR pozostał bez zmian (2640 mm), stąd podobny poziom przestronności, jak w poprzedniku. Auto jest jednak lżejsze, a to dzięki szerszemu zastosowaniu stali o wysokiej sztywności.

W kabinie Toyota C-HR stawia na przyciski, pokrętła i 12,3-calowy ekran

Wnętrze to wzorowa proporcja między liczbą przycisków i pokręteł a elementami sterowanymi dotykowo. Pozycja za kierownicą podobna jak w poprzednim modelu, ale wiele płaszczyzn można regulować. Plus za duży 12,3-calowy wyświetlacz zamiast tradycyjnych analogowych zegarów – samochód oferuje trzy wcześniej przygotowane motywy, które można programować przyciskami na kierownicy. Standardowa stacja multimedialna Toyota Smart Connect w zależności od poziomu wyposażenia to ekran o przekątnej 8 lub 12,3 cala, sterowanie głosowe, nawigacja w chmurze, informacje o ruchu drogowym oraz bezprzewodowa łączność ze smartfonem Apple CarPlay i Android Auto.

Toyotą da się też sterować zdalnie – z poziomu aplikacji MyT można np. ogrzać lub schłodzić wnętrze, analizować styl jazdy, odnaleźć auto na parkingu czy zablokować i odblokować drzwi. W przypadku C-HR plug-in daje też możliwość zdalnego rozpoczęcia i zakończenia ładowania baterii. Aplikacja pokazuje również poziom naładowania baterii i dostępny zasięg. Do tego można ustawić schemat ładowania, aby rozpoczęło się automatycznie np. w nocy, kiedy ceny energii są niższe. C-HR oferuje jeszcze takie bajery jak m.in. cyfrowy kluczyk w smartfonie, wyświetlacz HUD czy układ automatycznego parkowania (aktywacja z telefonu).

Pojemność bagażnika zależy od hybrydy. Jakie są różnice?

Toyota C-HR nowej generacji z długością 4,36 m jest delikatnie krótsza od poprzedniego modelu. To zasługa przycięcia przedniego i tylnego zwisu. Auto przybrało jednak delikatnie na szerokości. Pojemność bagażnika C-HR z hybrydą 1.8 to 388 litrów, auto z 2-litrowym napędem hybrydowym oferuje 364 l.

W odmianie plug-in kufer oferuje 310 litrów. Mniejszy przedział bagażowy to m.in. efekt zastosowania większej baterii.

Dwie klasyczne hybrydy 5. generacji i napęd 4x4

Nowa Toyota C-HR daje do wyboru dwie hybrydy 5. generacji – pierwsza jest oparta na benzynowym 1.8; druga na jednostce 2.0 Dynamic Force. Ten ostatni wariant przewidziano także z układem 4x4 AWD-i (dodatkowy silnik elektrycznym przy tylnej osi). Nowy akumulator litowo-jonowy jest mniejszy i o 14 proc. lżejszy od montowanego w napędach 4. generacji (w porównaniu z długo stosowaną baterią niklowo-wodorkową różnica w masie sięga 40 proc.). Jednocześnie o 14 proc. udało się zwiększyć moc baterii. To z kolei wymusiło udoskonalenie układu chłodzenia ogniw (teraz pracuje ciszej i powinien zapewnić dłuższą żywotność). Pochylono się nawet nad zmianą lepkości oleju w przekładni. Efekt?

Toyota C-HR 1.8 Hybrid najpopularniejsza w Polsce. Jakie zużycie benzyny?

Nowy C-HR z hybrydą 1.8 zapewnia teraz 140 KM zamiast 122 KM napędu 4. generacji. Większa moc to przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 9,9 s, czyli lepsze o 1,1 s. Lepsza dynamika nie zaszkodziła zużyciu paliwa – samochód ma spalać ok. 4,8 l benzyny na 100 km. Właśnie na ten napęd zdecydowała się większość kupujących C-HR.

Napęd hybrydowy 5. generacji z 2-litrowym silnikiem wytwarza 197 KM. Stąd nowy C-HR stał się szybszy o 0,3 sekundy – od 0 do 100 km/h przyspieszy nawet w 7,9 s (AWD-i). Mocniejszy napęd jest też łagodniejszy dla portfela kierowcy – samochód stał się bardziej ekonomiczny od poprzednika. Średnie zużycie benzyny jest na poziomie 4,8-5,3 l/100 km wobec 5,7 l/100 km w starym modelu. W wersji z układem AWD-i w porównaniu z odmianami przednionapędowymi zastosowano na tylnej osi elementy zwiększające sztywność zawieszenia, które pochodzą z modelu RAV4.

Jak jeździ Toyota C-HR 2.0 Hybrid Plug-in?

Ładowana z gniazdka C-HR 2.0 Hybrid Plug-in skrywa pod maską klejnot wśród silników japońskiej marki – rozwiązanie znane z obecnej Toyoty Prius. Benzynowa 2-litrowa jednostka produkuje 152 KM i współpracuje z mocniejszym od spalinówki elektrycznym silnikiem o mocy 163 KM. Całkowita moc napędu wynosi 223 KM (164 kW). Jednak w takim aucie podczas jazdy miejskiej korzysta się z sekcji elektrycznej, stąd już przy niskich prędkościach obrotowych niemal 400 Nm momentu obrotowego pozwala dynamiczniej ruszyć ze świateł. Układ Toyoty gwarantuje sportowe osiągi i bardzo bezpośrednią reakcję. Nie ma tu nawet najmniejszego zawahania. C-HR plug-in jest zwinniejszy nawet od tych chińskich PHEV-ów, które według danych technicznych są znacznie mocniejsze. Niemal 30 lat rozwijania hybryd daje o sobie znać na ulicy. Do tego jest niski środek ciężkości i sprężyście zestrojone zawieszenie, stąd C-HR jeździ bardzo pewnie i daje się precyzyjnie prowadzić tam, gdzie życzy sobie tego kierowca. Pod tym względem rywale zza Wielkiego Muru jeszcze odstają od "japończyka" zestrojonego w Europie z myślą o europejskich drogach i zakrętach.

Ile spala Toyota C-HR? Przejedzie 100 km za 10 zł

Toyota obiecuje aż 66 km jazdy na prądzie w cyklu mieszanym. Praktyczny zasięg EV to efekt nowej baterii litowo-jonowej 13,6 kWh. Stąd C-HR plug-in hybrid na co dzień może być wykorzystywany jako samochód elektryczny (ale pod warunkiem regularnego ładowania), a podczas dłuższych wyjazdów sprawdzi się jako hybryda. W trybie elektrycznym w mieście C-HR 2.0 PHEV zużywa średnio między 13 a 16 kWh energii na 100 km, to oznacza wydatek na poziomie 10 zł. Z kolei C-HR z klasyczną hybrydą na setkę potrzebuje ok. 3,8-4,0 l benzyny za ok. 24 zł.

Zdaniem producenta C-HR plug-in hybrid ma średnio zużywać 0,9 l/100 km benzyny. Ten bajeczny wynik z homologacji jest możliwy do realizacji, ale tylko jeśli baterie są naładowane, a kierowca nie ingeruje w automatycznie włączający się tryb jazdy EV. W praktyce dynamiczną podróż komputer podsumował zużyciem na poziomie 5,3 l/100 km. Oszczędny wynik to też zasługa przekładni CVT nowej generacji. Co ważne, gdy wciśniemy pedał gazu do końca, samochód wyrywa przed siebie i przyspiesza płynnie, a w kabinie cały czas panuje cisza. Spokojne traktowanie gazu pozwala bez wysiłku zejść do 3,2 l/100 km.

Jak jeździ hybryda plug-in naładowana i z rozładowanym akumulatorem?

Hybrydowy C-HR w wersji plug-in bez względu, czy ma pełną, czy rozładowaną baterię, zapewnia bardzo podobne osiągi. Różnice są tak nieznaczne, że może je wyłapać jedynie aparatura pomiarowa. Zaskakujące? Wynika to z faktu, że ładunek, który pozostał w baterii po rozładowaniu części pluginowej, nadal wystarcza do zasilenia napędu hybrydowego i wykorzystania jego pełnych możliwości. System nie pozwala na to, żeby akumulator trakcyjny rozładował się do zera. Zawsze pozostaje bufor około 20 proc. pojemności, dzięki temu auto korzysta z napędu hybrydowego, a nie tylko z silnika spalinowego.

Toyota C-HR 1.8 Hybrid kosztuje od 119 800 zł, to 21 100 zł taniej

Najtańsza Toyota C-HR 1.8 Hybrid w wersji Comfort kosztuje teraz od 119 800 zł, czyli o 21 100 zł mniej wobec regularnego cennika. Promocyjna akcja to mocny argument dla kierowców, którzy w poszukiwaniu niedrogiego auta nie chcą oglądać oferty chińskich marek. To również okazja na samochód solidnie trzymający wartość – po latach sprzeda się go szybko i za dobre pieniądze. Taki bazowy C-HR w standardzie oferuje m.in.:

17-calowe felgi aluminiowe,

lampy przednie i tylne w technologii LED,

kamerę cofania,

automatyczną klimatyzację dwustrefową,

system automatycznych klamek zewnętrznych przednich i tylnych,

system multimedialny Toyota Smart Connect z 8-calowym wyświetlaczem,

6 głośników,

inteligentnego asystenta głosowego,

interfejsy Apple CarPlay i Android Auto.

Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid o 26 000 zł taniej

Toyota C-HR Style to najpopularniejsza wersja tego auta. Obecnie samochód kosztuje od 142 600 zł. Standard to m.in.:

18-calowe felgi aluminiowe,

12,3-calowy ekran systemu multimedialnego Toyota Smart Connect + z systemem nawigacji dostępnej online i offline,

wycieraczki z czujnikiem deszczu,

inteligentny kluczyk,

przednie i tylne czujniki parkowania,

podgrzewane fotele przednie,

automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne,

elektrycznie składane lusterka zewnętrzne z funkcją oświetlania przestrzeni wokół auta,

podgrzewana kierownica,

indukcyjna ładowarka,

system dodatkowego nastrojowego oświetlenia wnętrza diodami LED,

port USB-C w drugim rzędzie siedzeń,

system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z automatycznym hamowaniem.

Toyota C-HR plug-in w wersji Style jest też dostępna w ofercie wyprzedażowej i kosztuje od 159 900 zł. To 26 000 mniej niż na metce.

Toyota C-HR w wersji Executive taniej o 26 000 zł

Aż 26 000 zł rabatu japońska firma oferuje przy zakupie 223-konnej odmiany plug-in - takie auto można mieć za 170 900 zł. Wyposażenie to m.in.:

19-calowe alufelgi,

czarny dach,

czarne wykończenie przedniego grilla i tylnego zderzaka,

przednie fotele sportowe,

elektryczna regulacja fotela kierowcy,

elektrycznie starowana klapa bagażnika,

nastrojowe oświetlenie wnętrza diodami LED,

światła główne w technologii LED.

Ile kosztuje nowa Toyota C-HR Tokyo Edition?

Toyota C-HR Tokyo Edition to najlepiej wyposażona wersja tego modelu japońskiej marki. Seryjne oferuje:

cyfrowe lusterko wsteczne,

wyświetlacz projekcyjny na przedniej szybie (HUD),

dach panoramiczny z powłokami niskoemisyjnymi i redukcją podczerwieni,

światła główne w technologii Matrix LED,

fotele kierowcy i pasażera z elektryczną regulacją i podgrzewaniem,

system premium audio JBL z 9 głośnikami,

system multimedialny Toyota Smart Connect+ z 12,3-calowym ekranem dotykowym oraz nawigacją z trybami online i offline

ekran panoramiczny z systemem kamer 360 stopni (PVM)

asystent parkowania Toyota Teammate Advanced Park.

Nowa Toyota C-HR Plug-in Hybrid w wersji Tokyo Edition kosztuje 189 900 zł. W cenie jest kabel do ładowania o długości 7,5 m i etui na przewód.

Toyota C-HR - dane techniczne, wymiary, osiągi

Toyota C-HR 1.8 Hybrid 2.0 Hybrid 2.0 Plug-in Hybrid FWD FWD AWD FWD Typ 4-cylindrowy, rzędowy Mechanizm zaworów 16-zaworowy DOHC z Dual VVT-i 16-zaworowy DOHC z VVT-i oraz VVT-iE Pojemność cm3 1798 1987 Średnica cylindra x skok tłoka mm 80,5 x 88,3 80,5 x 97,5 Stopień kompresji (:1) 13.0 14.0 Moc KM/kW/obr/min 98 / 72 /5200 152 / 112 / 6000 Moment obrotowy silnika spalinowego Nm/obr/min 142 / 3600 190 / 4400 - 5200

Napęd hybrydowy 1.8 Hybrid 2.0 Hybrid 2.0 Plug-in Hybrid Bateria Litowo-jonowa Pojemność kWh 4,08 13,6 Zasięg w trybie EV km 66 Typ przedniego silnika elektrycznego Silnik z magnesami trwałymi Moc maksymalna KM/kW 94/70 111/83 163 / 120 Maks. moment obrotowy Nm 185 206 208 Tylny silnik elektryczny Moc maksymalna KM/kW 41/30 Maks. moment obrotowy Nm 84 Łączna moc układu KM/kW 140/103 198/145 223 / 164

Osiągi 1.8 Hybrid 2.0 Hybrid 2.0 Plug-in Hybrid Prędkość maksymalna km/h 170 180 180 Przyspieszenie 0-100 km/h s 9,9 8,1 7,9 7,4

Zużycie paliwa 1.8 Hybrid 2.0 Hybrid 2.0 Plug-in Hybrid Cykl mieszany WLTP l/100 km 4,8-5,0 4,8-5,0 5,1-5,3 0,9 Pojemność zbiornika paliwa l 43 43 43 43