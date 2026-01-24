Niemiecki MAN Trucks inwestuje w Polsce: 5 miliardów i technologia na stole

To nie był zwykły podpis pod umową gospodarczą. Gdy przy stole obok szefów MAN Trucks usiadł wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, stało się jasne, że gra toczy się o coś więcej niż tylko nowe hale produkcyjne.

Niemiecki gigant podpisał z polskim rządem list intencyjny dotyczący gigantycznej inwestycji w Niepołomicach i Starachowicach. Co to oznacza dla obu miast i zakładów?

Co szef MON robi w fabryce ciężarówek?

Odpowiedź tkwi w strategicznych powiązaniach biznesowych. MAN ściśle współpracuje z niemieckim potentatem zbrojeniowym Rheinmetall, dostarczając mu m.in. ciężarówki oraz podwozia pod uzbrojenie i sprzęt wojskowy zamawiany przez Bundeswehrę.

Nowe przedsięwzięcie w polskich miastach ma jeden kluczowy cel: uniezależnienie się od dostaw komponentów z Chin oraz Indii. To sygnał, że Europa zaczyna skracać łańcuchy dostaw w sektorach o znaczeniu strategicznym.

Odcięcie od Chin i Indii: Strategiczny sojusz z Rheinmetall

– Miałem okazję zapoznać się z planami firmy dotyczącymi Niepołomic i Starachowic. Są imponujące. To oznacza wielką inwestycję w Polsce– przyznał szef MON. Minister podkreślił, że dla polskiej strony kluczowy jest komponent militarny. – Jesteśmy zainteresowani tym, aby firmy budowały swoją produkcję u naszych sprawdzonych sojuszników i sąsiadów – dodał. Wystarczy połączyć kropki: polskie fabryki staną się zapleczem dla nowoczesnych systemów obronnych.

Dlaczego Polska przejmie produkcję "serca" elektryków?

Wszystko wskazuje na to, że niemiecki koncern zamierza zabezpieczyć produkcję krytycznych części właśnie u nas. Wiąże się to z transferem zaawansowanych technologii, które do tej pory omijały Polskę. Kluczowym elementem planu jest m.in. produkcja baterii o dużej pojemności, które są kluczowe dla przyszłości transportu i wojskowości.

5 miliardów złotych na stole. Lwia część trafi do Małopolski

Kwoty robią wrażenie. MAN planuje przeznaczyć na nowe projekty około 5 miliardów złotych, a perspektywa inwestycyjna sięga 2030 roku. To zawrotna suma, która stawia polskie zakłady w absolutnej awangardzie europejskiego przemysłu. Wiadomo już, że aż 3,2 miliarda złotych trafi bezpośrednio do Niepołomic.

Najnowocześniejsza fabryka w Europie jest w Polsce

Zakład w podkrakowskich Niepołomicach ruszył w 2007 roku, a rok temu przeszedł modernizację wartą 95 mln euro. Według przedstawicieli spółki, jest to obecnie najnowocześniejsza fabryka pojazdów ciężarowych w Europie. Choć do tej pory był to głównie zakład montażowy, nowa inwestycja i transfer technologii znacząco zmienią jego rolę w strukturze koncernu – z montowni staniemy się kluczowym producentem.