W czasach, gdy kompaktowy SUV Seata wjeżdżał na rynek, motoryzacja wyglądała zupełnie inaczej. O konkurencji z Chin nikt nie myślał na poważnie, ręczne skrzynie biegów nadal rządziły w statystykach sprzedaży, deska rozdzielcza bez przycisków była domeną koncepcyjnych projektów, a moda na downsizing rozkwitała. Dziś można stwierdzić, że Ateca jest trochę jak dobre, hiszpańskie wino - im dłużej pozostaje w sprzedaży, tym lepsza jest jej oferta.

W 2026 roku, czyli 10 lat od debiutu, nadal można kupić ją w salonie. Teraz jest jednak tańsza nawet od chińskiej konkurencji. Przez lata, cena Seata oczywiście wzrosła, ale na tle rywali, Ateca jawi się jako naprawdę rozsądny wybór. No i ma kilka zalet, których na próżno szukać w wielu nowych modelach.

Oto Seat Ateca 2026 - wymiary, pojemność bagażnika

Ateca wykorzystuje płytę podłogową MQB w tej samej konfiguracji co Skoda Karoq. Seat mierzy 4381 mm, ma rozstaw osi 2638 mm i szerokość 1841 mm. 1601 mm to wysokość mniejsza niż np. w Volkswagenie Tiguanie, ale większa niż w mniejszych crossoverach pokroju Seata Arony. Auto wydaje się większe, niż wskazuje na to metryka, a mimo kompaktowych rozmiarów we wnętrzu okazuje się być przestronne. Bagażnik ma solidne 510 litrów pojemności - to wartość typowa dla SUV-ów o klasę większych. Po złożeniu oparć tylnej kanapy uzyskujemy płaską podłogę. Pod nią - sporo miejsca. W opcji wycenionej na skromne 717 zł możemy dobrać opcjonalne, pełnowymiarowe koło zapasowe.

Wnętrze Seata to przykład starej szkoły projektowania. Oddzielny panel klimatyzacji, osobne przyciski do obsługi poszczególnych funkcji samochodu, proste linie, solidny montaż. Kokpit ewoluował - z czasem, mały ekran systemu multimedialnego został wyparty przez wiekszą taflę, za którą kryje się wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości. Tradycyjne zegary też zostały już zastąpione przez cyfrowe, nawet w bazowej wersji. Ergonomia i wygoda nie uległy jednak zmianie - Ateca proponuje kokpit stworzony według starych prawideł, co spodoba się sporej rzeszy kierowców. Fotele mogą być bazowe lub sportowe - w zależności od wersji. Kierownica obszyta skórą jest standardem, a w wersji FR przeszycia wykonano czerwoną nitką. Łopatki do zmiany biegów nie wymagają dopłaty w wersjach Style i FR.

Seat Ateca - silniki

Choć gama jednostek napędowych nie jest już tak rozbudowana jak dawniej, do wyboru są jeszcze 4 warianty. Bazowy model napędzany jest silnikiem 1.0 TSI 115 KM sparowanym z 6-biegową, ręczną skrzynią. Pierwsza setka w 11 sekund i prędkość maksymalna 183 km/h wystarczą tym, którzy chcą jeździć po mieście i raczej spokojnie. Litrowy motor odwdzięcza się za to niskim zużyciem paliwa na poziomie 6,0-6,3 l/100 km w cyklu mieszanym.

Mocniejsza wersja 1.5 TSI to już zupełnie inna historia. Nowszy silnik pod maską SUV-a ma 150 KM i jest dostępny w wersjach z 6-biegowym manualem i 7-stopniowym, dwusprzęgłowym automatem. Przyspieszenie do 100 km/h niezależnie od wersji trwa 9 sekund, a prędkość maksymalna to 202 km/h. Zużycie paliwa? Wciąż skromne - 6,2-6,8 l/100 km to zdecydowanie mniej niż w benzynowych autach z Chin o podobnej mocy i pojemności silnika.

Seat ma jednak niespodziankę dla prawdziwych tradycjonalistów i dla kierowców, którzy kupują samochód, by pokonywać kilometry przede wszystkim w trasie. W ofercie nadal jest bowiem dostępny silnik Diesla. Jednostka 2.0 TDI 150 KM parowana jest z 7-biegową skrzynią DSG. Osiągi są identyczne jak w 1.5 TSI, za to zużycie paliwa o ponad litr niższe. Seat obiecuje, że Ateca 2.0 TDI spali 5,1-5,6 l/100 km w cyklu mieszanym.

Ile kosztuje Seat Ateca? Cena

Cennik Seata otwiera obecnie kwota 103 800 zł, choć na stronie producenta widnieje informacja, że Atekę można kupić taniej, bo poniżej 100 000 zł. W czym rzecz? Chodzi o auta gotowe do odbioru, które czekają na właścicieli u dealerów. Takie egzemplarze wycenione są na minimum 95 700 zł. To mniej niż np. Omoda 5 lub Baic Beijing 7.

Seat Ateca z mocniejszym silnikiem 1.5 TSI 150 KM to wydatek 122 200 zł. Wersja z dieslem i automatem kosztuje 144 700 zł. Jakie wyposażenie w standardzie proponuje Ateca?

Seat Ateca - wyposażenie

Podstawowa wersja wyposażenia Reference+ jest dostępna tylko z silnikiem 1.0 TSI 115 KM. Taka najtańsza, bazowa konfiguracja jest wyposażona raczej skromnie. Dopłaty nie wymagają m.in. system kontroli odstępu Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania i ochrony pieszych, czujniki parkowania z tyłu, 8-calowe cyfrowe zegary, czujnik deszczu, czujnik zmierzchu, system multimedialny z Apple CarPlay i Android Auto, LED-owe reflektory i tylne światła z dynamicznymi kierunkowskazami, 10-letnia subskrypcja Seat Connect umożliwiająca zdalny dostęp z poziomu aplikacji, a także 16-calowe felgi aluminiowe.

Dopłata do wersji Style z silnikiem 1.5 TSI jest więc spora, ale uzasadniona znacznie lepszym wyposażeniem. Taka Ateca oferuje automatyczną klimatyzację, lepsze nagłośnienie, 17-calowe felgi, funkcję doświetlania zakrętów, srebrne relingi dachowe, chromowane dekory we wnętrzu czy oświetlenie przestrzeni na nogi. Wersję Style można też konfigurować według uznania i dobierać pakiety wyposażenia. Wyceniony na 5269 zł pakiet Urban dodaje m.in. kamerę cofania, przyciemniane szyby, elektrycznie otwieraną klapę bagażnika, aktywny tempomat, wybór trybów jazdy Seat Drive Profile oraz ambientowe oświetlenie wnętrza.

W ofercie jest też wersja FR. Sportowo stylizowany Seat Ateca ma 18-calowe felgi, większy, 9,2-calowy ekran systemu multimedialnego, podgrzewane fotele przednie i kierownicę, kamerę cofania, asystenta parkowania, aktywny tempomat, automatyczne światła drogowe, system bezkluczykowy, pakiet stylistyczny FR, przyciemniane szyby, czarne relingi dachowe oraz lusterka w kolorze Cosmo Grey.