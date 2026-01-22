Nowa Kia K4 kombi już w Polsce. To następca modelu Ceed

Nowa Kia K4 kombi dowodzi, że świat nie kończy się na SUV-ach, a kierowcy wciąż potrzebują klasycznych, przystępnych cenowo samochodów. Rodzinny model narysowano z rozmachem, łącząc zwinność kompaktów z przestronnością limuzyn segmentu D. Materiał na hit? Już wymiary mogą stanowić odpowiedź...

K4 kombi ma 4695 mm długości, co oznacza, że jest o blisko 10 cm dłuższa niż schodzący z rynku Ceed. Co istotne, nowa Kia przerosła też największych rywali – Skoda Octavia kombi, Toyota Corolla TS, Volkswagen Golf Variant czy Opel Astra Sports Tourer są krótsze od koreańskiej propozycji. Linia dachu biegnie o 3 cm niżej, za to nadwozie poszerzono o 50 mm (do 1850 mm). Nowa platforma pozwoliła rozciągnąć rozstaw osi aż o 70 mm (do 2720 mm). W efekcie auto zyskało eleganckie proporcje i pewnie stoi na 18-calowych kołach, jakby w każdej chwili było gotowe do ataku na zakręt.

Nowy styl robi wielką różnicę: Tak wygląda Kia K4 kombi

Wyróżniający się design to zasługa kilku sztuczek projektantów. Pierwszą z brzegu jest dach "lewitujący" nad resztą karoserii – to złudzenie powstaje dzięki czarnym słupkom i wizualnemu odcięciu przy tylnym spojlerze. Pionowe reflektory optycznie poszerzają sylwetkę, a przewaga blachy nad powierzchnią szyb zbliża koreańską nowość do aut klasy premium. Dzięki funkcji Digital Key 2.0 auto można "obudzić" telefonem – efektowna animacja świateł LED sygnalizuje gotowość do jazdy. Jednak zanim zakręcą się koła, warto rozejrzeć się środku...

Czy to najwygodniejsze wnętrze w klasie? 30-calowy ekran robi robotę

Wnętrze K4 kombi robi wrażenie wszędzie tam, gdzie liczą się doznania estetyczne. Kokpit oparto na czytelnych interfejsach: panoramiczny panel o przekątnej niemal 30 cali obejmuje cyfrowe zegary, ekran klimatyzacji oraz stację multimedialną z przyciskami i pokrętłem. Miejsce kierowcy pomyślano jako przestrzeń, w której do obsługi funkcji wystarczy niewielki ruch dłonią. Na szczęście Kia nie zrezygnowała z klasyki – poniżej ekranów znajdziemy fizyczne klawisze do obsługi ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji. Konsola środkowa mieści ładowarkę indukcyjną, uchwyty na napoje i pojemny schowek. Bezprzewodowa obsługa Apple CarPlay i Android Auto jest standardem.

System multimedialny korzysta z nawigacji online, a listę wyposażenia uzupełnia opcjonalne nagłośnienie Harman Kardon. Oprogramowanie K4 można aktualizować bezprzewodowo (OTA) za pośrednictwem sklepu Kia Connect – wystarczy kilka kliknięć, by auto zyskało nowe funkcjonalności.

Kompaktowe kombi przestronne jak limuzyna. Jaka pojemność bagażnika?

Kompaktowa Kia K4 zapewnia przestronność znaną z wyższych segmentów. Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie właściwą pozycję do prowadzenia auta. Trzyramienna kierownica z łopatkami idealnie leży w dłoniach, a głębiej profilowane fotele z podgrzewaniem i wentylacją gwarantują komfort jazdy i podparcie na zakrętach. Pasażerowie drugiego rzędu również nie będą narzekać – Kia deklaruje najlepszą w klasie przestrzeń na nogi (964 mm) oraz duży zapas miejsca nad głowami.

Pod tylną klapą czeka bagażnik o pojemności 604 litrów (13 l więcej niż SUV Sportage; Octavia kombi – 640 l). Po złożeniu asymetrycznej kanapy przestrzeń rośnie do 1439 litrów, tworząc niemal płaską powierzchnię. Praktycznym dopełnieniem całości są solidne haczyki na zakupy.

Trzy silniki benzynowe i oszczędna hybryda

Kia K4kombi jest dostępna z silnikami benzynowymi. Ofertę otwiera 1.0 Turbo (115 KM) z 6-biegową skrzynią manualną. W tej wersji samochód ma od 0 do 100 km/h ma przyspieszać w 12,3 sekundy. Szału nie ma, ale na pociechę powinien zużywać tylko 5,8 l benzyny na 100 km.

Większą frajdę zapewni jednostka 1.6 Turbo dostępna w dwóch wariantach mocy: 150 KM i 180 KM. Oba współpracują z 7-biegową przekładnią dwusprzęgłową. Słabszy do "setki" przyspieszy w 8,7 sekundy, przy średnim zużyciu benzyny na poziomie 6,3 l/100 km.

180-konna Kia K4 kombi sprint od 0 do 100 km/h wykona w 8 sekund. Apetyt na paliwo też ucieszy - samochód powinien zużywać 6,7 l/100 km.

W 2026 roku do gamy dołączy hybryda (HEV) o mocy 136 KM, znana z modelu Niro. Wykorzystuje ona wolnossący silnik 1.6 GDI i skrzynię 6DCT, a jej średnie zużycie paliwa powinno oscylować w granicach 4,5 l/100 km.

Bezpieczeństwo i technologie

Nad bezpieczeństwem czuwa armia asystentów. System kamer potrafi wyświetlić obraz z martwego pola bezpośrednio na zegarach, a inteligentny tempomat nie tylko utrzyma dystans, ale w razie zasłabnięcia kierowcy bezpiecznie zatrzyma pojazd. K4 potrafi także samodzielnie zmieniać pas ruchu i reaguje na pieszych oraz rowerzystów. Wyposażenie obejmuje również:

sterowanie głosowe wspierane przez AI,

streaming muzyki oraz hotspot Wi-Fi,

system audio klasy premium Harman Kardon.

Nowa Kia K4 kombi vs popularne SUV-y i kompakty

Model Długość nadwozia Rozstaw osi Pojemność bagażnika Cena Nowa Kia K4 kombi 470 cm 272 cm 604 l od 115 490 zł Kia Sportage (SUV) 454 cm 268 cm 591 l od 135 500 zł VW Tiguan (SUV) 454 cm 268 cm 652 l od 158 400 zł Toyota Corolla TS 465 cm 270 cm 596 l od 130 000 zł

Nowa Kia K4 kombi jest nie tylko o 16 cm dłuższa od Sportage, ale ma też większy rozstaw osi, co przekłada się na wygodę pasażerów. Wybierając K4 zamiast SUV-a, można zyskać więcej miejsca w kabinie i porównywalny bagażnik, oszczędzając minimum 20 tys. zł. Liczby nie kłamią.

Ile kosztuje nowa Kia K4 kombi? Oto cennik

Kia K4 kombi jest dostępna w trzech wersjach wyposażenia – M, L, oraz GT-Line. K4 GT-Line seryjnie ma na pokładzie właściwie wszystkie elementy wyposażenia (jedyną opcją pozostaje dach panoramiczny). Ceny K4 w wersji kombi są o 6000 zł wyższe od modelu hatchback.

Kia K4 kombi M L GT Line 1.0 T-GDI/115 KM 6MT 115 490 zł 130 490 zł - 1.6 T-GDI/150 KM 7DCT 124 490 zł 139 490 zł 160 490 zł 1.6 T-GDI/180 KM 7DCT - 160 490 zł 164 490 zł

Wyposażenie standardowe jest bogate. Już bazowy model w wersji M zapewnia:

System autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania pojazdów, pieszych i rowerzystów oraz hamowania na skrzyżowaniach,

Asystent utrzymania auta pośrodku pasa ruchu (LFA),

7 poduszek powietrznych, w tym centralna poduszka powietrzna w fotelu kierowcy,

Kamera wewnętrzna monitorująca poziom koncentracji kierowcy,

Światła dzienne, mijania i drogowe wykonane w technologii LED,

System otwierania i uruchamiania pojazdu bez użycia kluczyka Smart Key,

System powiadamiania ratunkowego E-Call,

Elektryczny hamulec postojowy z funkcją Auto Hold,

Elektrycznie regulowane i składane oraz podgrzewane lusterka zewnętrzne z kierunkowskazem LED,

Dwuramienna skórzana (syntetyczna) kierownica z przyciskami do sterowania systemem audio i obsługi systemu Bluetooth,

Potrójny zestaw ekranów składający się z 4-calowego elektronicznego zestawu wskaźników kierowcy, 5.3-calowego dotykowego ekranu sterowania klimatyzacją oraz 12.3-calowego centralnego ekranu nawigacji satelitarnej,

Bezprzewodowy interfejs Apple CarPlay / Android Auto, usługi cyfrowe Kia Connect,

Kamera cofania,

16-calowe felgi aluminiowe,

Przednie i tylne czujniki parkowania,

Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa,

Tempomat aktywny (SCC dla skrzyni biegów 6MT) z funkcją Stop & Go (SCC 2 dla skrzyni biegów DCT),

Asystent jazdy po autostradzie (HDA) (dla skrzyni biegów DCT),

Relingi dachowe (dla wersji kombi).

Kia K4 kombi w wersji L. Jakie wyposażenie?

Przednie lampy w stylistyce Star Map ze światłami drogowymi w stylistyce sześciu kostek,

Światła tylne wykonane w technologii LED,

Przednie światła przeciwmgielne,

Potrójny zestaw ekranów składający się z 12.3-calowego elektronicznego zestawu wskaźników kierowcy, 5.3-calowego dotykowego ekranu sterowania klimatyzacją oraz 12.3-calowego centralnego ekranu nawigacji satelitarnej

Fotochromatyczne lusterko wsteczne,

Przyciemniane szyby tylne,

Podgrzewane fotele przednie z trójstopniową regulacją,

Podgrzewana kierownica,

Elektryczna regulacja fotela kierowcy,

Elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego odcinka kręgosłupa w fotelu kierowcy,

Tapicerka skórzana (skóra syntetyczna),

Indukcyjna ładowarka do telefonu,

System monitorowania martwego pola z automatyczną korektą toru jazdy oraz monitorowania ruchu pojazdów podczas cofania z funkcją automatycznego zatrzymania (BCA),

Czujnik deszczu z automatycznymi wycieraczkami,

Nawiewy systemu wentylacji dla drugiego rzędu w konsoli centralnej,

17-calowe felgi aluminiowe,

Elektrycznie otwierana i zamykana klapa bagażnika (dla wersji kombi).

Nowa Kia w wersji GT-Line wygląda bojowo. Jakie wyposażenie?

System autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania pojazdów, pieszych i rowerzystów, hamowania na skrzyżowaniach oraz aktywnego wspomagania ruchu kierownicą w celu uniknięcia kolizji (FCA 2)

Asystent jazdy po autostradzie (HDA 2) rozbudowany o funkcję automatycznej zmiany pasa ruchu, unikania kolizji przy niskich prędkościach w przypadku zajechania drogi oraz unikania kolizji z samochodem jadącym sąsiednim pasem niebezpiecznie zbliżającym się do naszego samochodu

System monitorowania martwego pola rozszerzony o funkcję wyświetlania obrazu na wyświetlaczu centralnym (BVM),

System kamer monitorujących otoczenie pojazdu 360° (SVM),

System monitorujący przestrzeń za pojazdem podczas cofania mogący aktywować hamulce w celu uniknięcia kolizji z przeszkodą (PCA),

Elektroniczna blokada otwarcia drzwi tylnych od wewnątrz,

Łopatki do zmiany biegów,

Kluczyk cyfrowy Digital Key pozwalający otworzyć i uruchomić samochód bez posiadania fizycznego kluczyka,

Kameralne oświetlenie wnętrza,

12,3-calowy kolorowy wyświetlacz Head-up Display,

System nagłośnienia Harman Kardon,

Boczne czujniki parkowania,

Podgrzewane skrajne tylne siedzenia,

Wentylowane fotele przednie SVAB02

Funkcja pamięci ustawień fotela kierowcy,

Zderzak przedni i tylny w stylistyce GT-Line,

Zewnętrzne listwy progowe i nadkola lakierowane na czarno o wysokim połysku,

Lusterka zewnętrzne lakierowane na czarno o wysokim połysku,

Metalowe nakładki na pedały,

18-calowe felgi aluminiowe.

Kia K4 kombi - dane techniczne, wymiary, silniki, wyposażenie