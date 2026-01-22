- Nowa Kia K4 kombi już w Polsce. To następca modelu Ceed
Nowa Kia K4 kombi dowodzi, że świat nie kończy się na SUV-ach, a kierowcy wciąż potrzebują klasycznych, przystępnych cenowo samochodów. Rodzinny model narysowano z rozmachem, łącząc zwinność kompaktów z przestronnością limuzyn segmentu D. Materiał na hit? Już wymiary mogą stanowić odpowiedź...
K4 kombi ma 4695 mm długości, co oznacza, że jest o blisko 10 cm dłuższa niż schodzący z rynku Ceed. Co istotne, nowa Kia przerosła też największych rywali – Skoda Octavia kombi, Toyota Corolla TS, Volkswagen Golf Variant czy Opel Astra Sports Tourer są krótsze od koreańskiej propozycji. Linia dachu biegnie o 3 cm niżej, za to nadwozie poszerzono o 50 mm (do 1850 mm). Nowa platforma pozwoliła rozciągnąć rozstaw osi aż o 70 mm (do 2720 mm). W efekcie auto zyskało eleganckie proporcje i pewnie stoi na 18-calowych kołach, jakby w każdej chwili było gotowe do ataku na zakręt.
Nowy styl robi wielką różnicę: Tak wygląda Kia K4 kombi
Wyróżniający się design to zasługa kilku sztuczek projektantów. Pierwszą z brzegu jest dach "lewitujący" nad resztą karoserii – to złudzenie powstaje dzięki czarnym słupkom i wizualnemu odcięciu przy tylnym spojlerze. Pionowe reflektory optycznie poszerzają sylwetkę, a przewaga blachy nad powierzchnią szyb zbliża koreańską nowość do aut klasy premium. Dzięki funkcji Digital Key 2.0 auto można "obudzić" telefonem – efektowna animacja świateł LED sygnalizuje gotowość do jazdy. Jednak zanim zakręcą się koła, warto rozejrzeć się środku...
Czy to najwygodniejsze wnętrze w klasie? 30-calowy ekran robi robotę
Wnętrze K4 kombi robi wrażenie wszędzie tam, gdzie liczą się doznania estetyczne. Kokpit oparto na czytelnych interfejsach: panoramiczny panel o przekątnej niemal 30 cali obejmuje cyfrowe zegary, ekran klimatyzacji oraz stację multimedialną z przyciskami i pokrętłem. Miejsce kierowcy pomyślano jako przestrzeń, w której do obsługi funkcji wystarczy niewielki ruch dłonią. Na szczęście Kia nie zrezygnowała z klasyki – poniżej ekranów znajdziemy fizyczne klawisze do obsługi ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji. Konsola środkowa mieści ładowarkę indukcyjną, uchwyty na napoje i pojemny schowek. Bezprzewodowa obsługa Apple CarPlay i Android Auto jest standardem.
System multimedialny korzysta z nawigacji online, a listę wyposażenia uzupełnia opcjonalne nagłośnienie Harman Kardon. Oprogramowanie K4 można aktualizować bezprzewodowo (OTA) za pośrednictwem sklepu Kia Connect – wystarczy kilka kliknięć, by auto zyskało nowe funkcjonalności.
Kompaktowe kombi przestronne jak limuzyna. Jaka pojemność bagażnika?
Kompaktowa Kia K4 zapewnia przestronność znaną z wyższych segmentów. Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie właściwą pozycję do prowadzenia auta. Trzyramienna kierownica z łopatkami idealnie leży w dłoniach, a głębiej profilowane fotele z podgrzewaniem i wentylacją gwarantują komfort jazdy i podparcie na zakrętach. Pasażerowie drugiego rzędu również nie będą narzekać – Kia deklaruje najlepszą w klasie przestrzeń na nogi (964 mm) oraz duży zapas miejsca nad głowami.
Pod tylną klapą czeka bagażnik o pojemności 604 litrów (13 l więcej niż SUV Sportage; Octavia kombi – 640 l). Po złożeniu asymetrycznej kanapy przestrzeń rośnie do 1439 litrów, tworząc niemal płaską powierzchnię. Praktycznym dopełnieniem całości są solidne haczyki na zakupy.
Trzy silniki benzynowe i oszczędna hybryda
Kia K4kombi jest dostępna z silnikami benzynowymi. Ofertę otwiera 1.0 Turbo (115 KM) z 6-biegową skrzynią manualną. W tej wersji samochód ma od 0 do 100 km/h ma przyspieszać w 12,3 sekundy. Szału nie ma, ale na pociechę powinien zużywać tylko 5,8 l benzyny na 100 km.
Większą frajdę zapewni jednostka 1.6 Turbo dostępna w dwóch wariantach mocy: 150 KM i 180 KM. Oba współpracują z 7-biegową przekładnią dwusprzęgłową. Słabszy do "setki" przyspieszy w 8,7 sekundy, przy średnim zużyciu benzyny na poziomie 6,3 l/100 km.
180-konna Kia K4 kombi sprint od 0 do 100 km/h wykona w 8 sekund. Apetyt na paliwo też ucieszy - samochód powinien zużywać 6,7 l/100 km.
W 2026 roku do gamy dołączy hybryda (HEV) o mocy 136 KM, znana z modelu Niro. Wykorzystuje ona wolnossący silnik 1.6 GDI i skrzynię 6DCT, a jej średnie zużycie paliwa powinno oscylować w granicach 4,5 l/100 km.
Bezpieczeństwo i technologie
Nad bezpieczeństwem czuwa armia asystentów. System kamer potrafi wyświetlić obraz z martwego pola bezpośrednio na zegarach, a inteligentny tempomat nie tylko utrzyma dystans, ale w razie zasłabnięcia kierowcy bezpiecznie zatrzyma pojazd. K4 potrafi także samodzielnie zmieniać pas ruchu i reaguje na pieszych oraz rowerzystów. Wyposażenie obejmuje również:
- sterowanie głosowe wspierane przez AI,
- streaming muzyki oraz hotspot Wi-Fi,
- system audio klasy premium Harman Kardon.
Nowa Kia K4 kombi vs popularne SUV-y i kompakty
|Model
|Długość nadwozia
|Rozstaw osi
|Pojemność bagażnika
|Cena
|Nowa Kia K4 kombi
|470 cm
|272 cm
|604 l
|od 115 490 zł
|Kia Sportage (SUV)
|454 cm
|268 cm
|591 l
|od 135 500 zł
|VW Tiguan (SUV)
|454 cm
|268 cm
|652 l
|od 158 400 zł
|Toyota Corolla TS
|465 cm
|270 cm
|596 l
|od 130 000 zł
Nowa Kia K4 kombi jest nie tylko o 16 cm dłuższa od Sportage, ale ma też większy rozstaw osi, co przekłada się na wygodę pasażerów. Wybierając K4 zamiast SUV-a, można zyskać więcej miejsca w kabinie i porównywalny bagażnik, oszczędzając minimum 20 tys. zł. Liczby nie kłamią.
Ile kosztuje nowa Kia K4 kombi? Oto cennik
Kia K4 kombi jest dostępna w trzech wersjach wyposażenia – M, L, oraz GT-Line. K4 GT-Line seryjnie ma na pokładzie właściwie wszystkie elementy wyposażenia (jedyną opcją pozostaje dach panoramiczny). Ceny K4 w wersji kombi są o 6000 zł wyższe od modelu hatchback.
|Kia K4 kombi
|M
|L
|GT Line
|1.0 T-GDI/115 KM 6MT
|115 490 zł
|130 490 zł
|-
|1.6 T-GDI/150 KM 7DCT
|124 490 zł
|139 490 zł
|160 490 zł
|1.6 T-GDI/180 KM 7DCT
|-
|160 490 zł
|164 490 zł
Wyposażenie standardowe jest bogate. Już bazowy model w wersji M zapewnia:
- System autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania pojazdów, pieszych i rowerzystów oraz hamowania na skrzyżowaniach,
- Asystent utrzymania auta pośrodku pasa ruchu (LFA),
- 7 poduszek powietrznych, w tym centralna poduszka powietrzna w fotelu kierowcy,
- Kamera wewnętrzna monitorująca poziom koncentracji kierowcy,
- Światła dzienne, mijania i drogowe wykonane w technologii LED,
- System otwierania i uruchamiania pojazdu bez użycia kluczyka Smart Key,
- System powiadamiania ratunkowego E-Call,
- Elektryczny hamulec postojowy z funkcją Auto Hold,
- Elektrycznie regulowane i składane oraz podgrzewane lusterka zewnętrzne z kierunkowskazem LED,
- Dwuramienna skórzana (syntetyczna) kierownica z przyciskami do sterowania systemem audio i obsługi systemu Bluetooth,
- Potrójny zestaw ekranów składający się z 4-calowego elektronicznego zestawu wskaźników kierowcy, 5.3-calowego dotykowego ekranu sterowania klimatyzacją oraz 12.3-calowego centralnego ekranu nawigacji satelitarnej,
- Bezprzewodowy interfejs Apple CarPlay / Android Auto, usługi cyfrowe Kia Connect,
- Kamera cofania,
- 16-calowe felgi aluminiowe,
- Przednie i tylne czujniki parkowania,
- Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa,
- Tempomat aktywny (SCC dla skrzyni biegów 6MT) z funkcją Stop & Go (SCC 2 dla skrzyni biegów DCT),
- Asystent jazdy po autostradzie (HDA) (dla skrzyni biegów DCT),
- Relingi dachowe (dla wersji kombi).
Kia K4 kombi w wersji L. Jakie wyposażenie?
- Przednie lampy w stylistyce Star Map ze światłami drogowymi w stylistyce sześciu kostek,
- Światła tylne wykonane w technologii LED,
- Przednie światła przeciwmgielne,
- Potrójny zestaw ekranów składający się z 12.3-calowego elektronicznego zestawu wskaźników kierowcy, 5.3-calowego dotykowego ekranu sterowania klimatyzacją oraz 12.3-calowego centralnego ekranu nawigacji satelitarnej
- Fotochromatyczne lusterko wsteczne,
- Przyciemniane szyby tylne,
- Podgrzewane fotele przednie z trójstopniową regulacją,
- Podgrzewana kierownica,
- Elektryczna regulacja fotela kierowcy,
- Elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego odcinka kręgosłupa w fotelu kierowcy,
- Tapicerka skórzana (skóra syntetyczna),
- Indukcyjna ładowarka do telefonu,
- System monitorowania martwego pola z automatyczną korektą toru jazdy oraz monitorowania ruchu pojazdów podczas cofania z funkcją automatycznego zatrzymania (BCA),
- Czujnik deszczu z automatycznymi wycieraczkami,
- Nawiewy systemu wentylacji dla drugiego rzędu w konsoli centralnej,
- 17-calowe felgi aluminiowe,
- Elektrycznie otwierana i zamykana klapa bagażnika (dla wersji kombi).
Nowa Kia w wersji GT-Line wygląda bojowo. Jakie wyposażenie?
- System autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania pojazdów, pieszych i rowerzystów, hamowania na skrzyżowaniach oraz aktywnego wspomagania ruchu kierownicą w celu uniknięcia kolizji (FCA 2)
- Asystent jazdy po autostradzie (HDA 2) rozbudowany o funkcję automatycznej zmiany pasa ruchu, unikania kolizji przy niskich prędkościach w przypadku zajechania drogi oraz unikania kolizji z samochodem jadącym sąsiednim pasem niebezpiecznie zbliżającym się do naszego samochodu
- System monitorowania martwego pola rozszerzony o funkcję wyświetlania obrazu na wyświetlaczu centralnym (BVM),
- System kamer monitorujących otoczenie pojazdu 360° (SVM),
- System monitorujący przestrzeń za pojazdem podczas cofania mogący aktywować hamulce w celu uniknięcia kolizji z przeszkodą (PCA),
- Elektroniczna blokada otwarcia drzwi tylnych od wewnątrz,
- Łopatki do zmiany biegów,
- Kluczyk cyfrowy Digital Key pozwalający otworzyć i uruchomić samochód bez posiadania fizycznego kluczyka,
- Kameralne oświetlenie wnętrza,
- 12,3-calowy kolorowy wyświetlacz Head-up Display,
- System nagłośnienia Harman Kardon,
- Boczne czujniki parkowania,
- Podgrzewane skrajne tylne siedzenia,
- Wentylowane fotele przednie SVAB02
- Funkcja pamięci ustawień fotela kierowcy,
- Zderzak przedni i tylny w stylistyce GT-Line,
- Zewnętrzne listwy progowe i nadkola lakierowane na czarno o wysokim połysku,
- Lusterka zewnętrzne lakierowane na czarno o wysokim połysku,
- Metalowe nakładki na pedały,
- 18-calowe felgi aluminiowe.
Kia K4 kombi - dane techniczne, wymiary, silniki, wyposażenie
|Model
|K4 Kombi
|Zespół napędowy
|Benzynowy
|Silnik
|1.0 Turbo GDI
|1.6 Turbo GDI
|Przekładnia
|6-biegowa mechaniczna
|7-biegowa DCT
|Przeniesienie napędu
|na przednie koła
|Maksymalna moc (KM)
|115
|150/180
|Długość (mm)
|4695
|Szerokość (mm)
|1850 (bez lusterek)
|Wysokość (mm)
|1435
|Rozstaw osi (mm)
|2720
|Zwis z przodu (mm)
|905
|Zwis z tyłu (mm)
|1070
|Prześwit (mm)
|140
|Wysokość wnętrza (mm, bez okna dach.)
|1. rząd
|1033
|2. rząd
|997
|Miejsce na nogi (mm)
|1. rząd
|1074
|2. rząd
|964
|Szerokość na wys. ramion (mm)
|1. rząd
|1434
|2. rząd
|1390
|Szerokość na wys. siedzenia (mm)
|1. rząd
|1355
|2. rząd
|1317
|Pojemność bagażnika (l, VDA)
|604/1439 (po złożeniu oparcia kanapy)
|Pojemność zbiornika paliwa (l)
|47
|Wyposażenie
|Asystent AI, Kluczyk cyfrowy Digital Key 2.0 pozwalający otworzyć i uruchomić samochód bez posiadania fizycznego kluczyk, podgrzewane i wentylowane fotele, sprzęt audio renomowanej firmy Harman Kardon (opcja), zdalne aktualizacje over-the-air (OTA), dostęp do serwisów streamingowych muzyki, hotspot Wi-Fi, cyfrowy zestaw wskaźników i system multimedialny Connected Car Navigation Cockpit (ccNC), bezprzewodowe interfejsy Apple CarPlay i Android Auto, bezprzewodowa ładowarka
|Systemy asystujące ADAS
|System monitorowania martwego pola rozszerzony o funkcję wyświetlania obrazu na wyświetlaczu centralnym (BVM), System monitorowania martwego pola z automatyczną korektą toru jazdy oraz monitorowania ruchu pojazdów podczas cofania z funkcją automatycznego zatrzymania (BCA), Tempomat aktywny (SCC dla skrzyni biegów 6MT) z funkcją Stop & Go (SCC 2 dla skrzyni biegów DCT), Asystent jazdy po autostradzie (HDA 2) rozbudowany o funkcję automatycznej zmiany pasa ruchu, unikania kolizji przy niskich prędkościach w przypadku zajechania drogi oraz unikania kolizji z samochodem jadącym sąsiednim pasem niebezpiecznie zbliżającym się do naszego samochodu, Asystent unikania kolizji z tyłu (RCCA), System kamer monitorujących otoczenie wokół pojazdu (SVM), System autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania pojazdów, pieszych i rowerzystów, hamowania na skrzyżowaniach oraz aktywnego wspomagania ruchu kierownicą w celu uniknięcia kolizji (FCA 2)
