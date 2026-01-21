Polskie miasta toną w korkach

Ten ranking to prawdziwy "kubeł zimnej wody" dla każdego, kto codziennie wsiada w Polsce za kierownicę. Jeśli komuś wydawało się, że stoi w korkach dłużej niż reszta świata, to ma rację.

Najnowsze badanie TomTom Traffic Index potwierdza, że polskie miasta to światowa czołówka pod względem zatłoczenia. Oto jak wygląda rzeczywistość na naszych drogach w liczbach, które dają do myślenia.

Łódź i Lublin na światowym podium, którego nikt nie chciał

Łódź jest 4. najbardziej zatłoczonym miastem na świecie (wyżej jest tylko Meksyk, indyjskie Bengaluru i Dublin). Lublin zajmuje 6. miejsce globalnie. Co to oznacza w praktyce?

W Łodzi poziom zatłoczenia wynosi aż 73%. W praktyce to oznacza, że każdy przejazd, która przy pustych drogach zająłby 20 minut, w godzinach szczytu trwa niemal 35 minut. Lublin z wynikiem 70% nie jest o wiele lepszy. Na tym jednak nie koniec niechlubnego podium…

Korki i zatłoczenie: Polska dominuje w europejskich rankingach

W pierwszej dziesiątce najbardziej zatłoczonych miast w Europie znalazły się także cztery inne polskie miasta. Lista obejmuje:

Poznań – 65%

Wrocław – 59%

Bydgoszcz – 59%

Kraków – 59%

W którym polskim mieście stracisz najwięcej czasu? Wrocław kontra Poznań

Ciekawym przypadkiem jest Wrocław. Choć w ogólnym rankingu zatłoczenia ustępuje Łodzi, to jednak właśnie w stolicy Dolnego Śląska kierowcy muszą wykazać się największą cierpliwością na krótkich odcinkach. Jeśli codziennie przejeżdżasz przez centrum Wrocławia, możesz czuć się jak maratończyk – pokonanie 10 km zajmuje tam aż pół godziny.

Dla porównania, w światowym rankingu "ślimaczego tempa" wygrała Barranquilla w Kolumbii – tam ten sam dystans pokonuje się w 36 minut. Czyli Wrocław niebezpiecznie zbliża się do czołówki. Dlaczego jest tak źle? Eksperci tłumaczą to dwoma czynnikami:

Statycznymi, czyli jak zbudowane jest miasto - wąskie ulice, specyficzny układ dróg czy ograniczenia prędkości.

Dynamicznymi, czyli o dzieje się na bieżąco - remonty, wypadki, pogoda.

Prawie sześć dni z życia wyrzucone do kosza

Wreszcie statystyka, która najbardziej daje do myślenia. Analitycy TomTom przeliczyli, ile czasu w ciągu roku tracimy wyłącznie przez korki w godzinach szczytu.

Miasto Czas na10 km Roczna strata w korkach Wrocław 30 minut 5 dni 18 godzin Poznań 28 min 02 s 5 dni 19 godzin Łódź 26 min 40 s 5 dni 15 godzin

Liczby mówią same za siebie. Kierowcy z Poznania mają powód do jeszcze większej irytacji. Choć jadą nieco szybciej niż wrocławianie, to sumarycznie w ciągu roku tracą w korkach najwięcej czasu w Polsce – prawie 6 dni życia.

To tak, jakby dostać prawie tydzień dodatkowego urlopu, ale trzeba go spędzić patrząc na zderzak auta przed sobą. Brzmi jak koszmar? A to rzeczywistość kierowców w największych polskich miastach.

Czarne daty w kalendarzu. Jeśli korek to w grudniu

Raport wskazał też dni, w których jazda po mieście była prawdziwą drogą przez mękę. W 2025 roku kierowcy najgorzej mieli w grudniu. Często nie wynikało to z samej liczby aut, ale z pechowych zbiegów okoliczności:

Warszawa (18 grudnia): Wizyta dyplomatyczna prezydenta Ukrainy sparaliżowała stolicę.

(18 grudnia): Wizyta dyplomatyczna prezydenta Ukrainy sparaliżowała stolicę. Wrocław (19 grudnia): Seria poważnych wypadków zablokowała miasto.

(19 grudnia): Seria poważnych wypadków zablokowała miasto. Poznań (6 czerwca): Skumulowanie dwóch dużych wydarzeń artystycznych wywołało komunikacyjny zawał.

Co z tego wynika?

Dane pokazują, że sytuacja pogorszyła się w każdym polskim mieście ujętym w raporcie. Największe skoki odnotowano w Szczecinie, Bydgoszczy, Warszawie i Katowicach. Wygląda na to, że powrót do pełnej mobilności po pandemii oraz liczne remonty infrastruktury wystawiły cierpliwość kierowców na ciężką próbę.

– Globalne zatłoczenie wzrosło o 5 punktów procentowych. To trend, który wymaga od nas nie tylko lepszego planowania dróg, ale też zmiany myślenia o transporcie publicznym – skwitował Ralf-Peter Schafer z TomTom.

TOP 10 najbardziej zakorkowanych miast w Europie

Polska zdominowała europejski ranking. Aż sześć z dziesięciu najbardziej zatłoczonych miast na Starym Kontynencie leży nad Wisłą: