Grupa Volkswagen numerem 1 na polskim rynku

Tak dobrych wyników nie odnotowano jeszcze nigdy. Spółka Volkswagen Group Polska umocniła się na pozycji lidera, bo oprócz rekordowego wolumenu sprzedaży, udało się także poprawić udział w rynku - do poziomu 26,3 procent. W 2025 roku nad Wisłą zarejestrowano blisko 164 800 samochodów niemieckiego koncernu - to 156 882 samochody osobowe oraz 7 909 pojazdów dostawczych. Od momentu powstania Volkswagen Group Polska w czerwcu 2012 roku spółka dostarczyła polskim klientom już ponad 1,6 mln aut.

W roku rekordowym dla całego rynku, sukces cieszy szczególnie. W 2025 na znaczeniu zyskała konkurencja z Chin, a w segmencie aut elektrycznych mnóstwo modeli kusiło niskimi ratami i cenami, które po odliczeniu dotacji w ramach programu NaszEauto spadały do poziomów znanych z cenników aut napędzanych konwencjonalnie.

W 2026 roku wszystkich kluczowych graczy czekają jednak inne wyzwania. Chińczycy nie ustępują, państwowe dofinansowanie do samochodów elektrycznych ma się zakończyć, a wyścig po nowe technologie sprawi, że elektryki i hybrydy będą musiały zawzięcie walczyć o klienta. Co stoi za ubiegłorocznym sukcesem i na jakie miesiące nastawia się Volkswagen?

Rekordowy rok koncernu. Czesi świętują sukces

Największym sukcesem w Polsce cieszy się Skoda. Czeska marka, głównie za sprawą znakomitej sprzedaży Octavii, osiągnęła 8,9-procentowy wzrost liczby sprzedanych pojazdów. W 2025 roku Polacy kupili 65 508 sztuk aut tej marki. Mało tego - aż 4 z 5 najpopularniejszych modeli grupy to Skody. Tak prezentuje się TOP 5:

Skoda Octavia - 21 120 szt. Volkswagen T-Roc - 10 033 szt. Skoda Superb - 7 860 szt. Skoda Kamiq - 7 859 szt. Skoda Fabia - 7 766 szt.

Całkowita sprzedaż w 2025 roku, z podziałem na marki koncernu wygląda z kolei następująco:

Skoda - 65 508 szt Volkswagen - 39 023 szt. Audi - 30 626 szt. Cupra - 13 846 szt. Seat - 3 973 szt. Volkswagen Samochody Dostawcze - 3906 szt.

– Mamy za sobą świetny, rekordowy rok. To zasługa wielu czynników, m.in. znakomitego, zróżnicowanego portfolio modelowego, bezkonkurencyjnej oferty finansowania opracowanej we współpracy z Volkswagen Financial Services i... po prostu ciężkiej pracy w poszukiwaniu szans i przewag dla poszczególnych marek. To np. szyta na miarę oferta na Skodę Octavię, czy repozycja cenowa sportowych i elektrycznych modeli Volkswagena. Nasz sukces wynika też z doskonałej pracy całego działu After Sales. Niezmiennie skupiamy się na klientach i ich potrzebach, a rynkowe dane odzwierciedlają nasze starania -powiedziała w rozmowie z dziennik.pl Carla Wentzel, Prezeska Zarządu Volkswagen Group Polska.

Sieć dealerska Grupy jest największą siecią autoryzowanych serwisów w Polsce, obejmującą 416 autoryzowanych warsztatów w 173 lokalizacjach. W 2025 roku zrealizowano w nich ponad blisko 1,5 mln zleceń serwisowych, co potwierdza skalę operacyjną i rosnące zaufanie klientów. Od 2025 roku, zamówienia na części złożone do godz. 17.00 są dostarczone do dealera do godz. 8.00 następnego dnia, niezależnie od lokalizacji. Średnio każdego dnia z centralnego magazynu w Poznaniu do dealerów trafia 64 tysiące części.

Nowy rok, nowe wyzwania

Choć w ofercie grupy znajdują się modele napędzane jednostkami benzynowymi, wysokoprężnymi, hybrydy, hybrydy plug-in oraz elektryki, to właśnie elektromobilność pozostaje kluczowym kierunkiem rozwoju Grupy. Modus operandi koncernu zakłada dalszy wzrost sprzedaży BEV i to mimo kończących się zachęt do zakupu takich pojazdów. Dotyczy to również Polski - na naszym rynku w 2025 roku zarejestrowano łącznie 6911 osobowych samochodów elektrycznych marek należących do Grupy Volkswagen, co oznacza wzrost o ponad 219,1 procent r/r. Taki rezultat jest zasługą szerokiego portfolio i atrakcyjnego finansowania, ale wynika też z zachęt w postaci dopłat programu NaszEauto.

W 2026 roku ma być inaczej, bowiem środki w ramach programu są już praktycznie wyczerpane. Jaki plan na podtrzymanie zainteresowania elektrykami ma Grupa?

– Liczymy się ze spowolnieniem na polskim rynku aut elektrycznych, ale uważamy przy tym, że dobre portfolio modelowe oraz atrakcyjna oferta finansowania mają szansę podtrzymać zainteresowanie naszymi modelami BEV. Już dziś nasza oferta to 20 elektrycznych modeli w niemal wszystkich segmentach rynku. Niebawem powiększy się o kolejne auta. W tym roku do salonów trafi rodzina 4 miejskich modeli marek Volkswagen, Skoda i Cupra w bardzo przystępnych cenach, która odpowie na potrzeby szerszej grupy klientów. To samochody zbudowane na udoskonalonej platformie, z nowymi akumulatorami LFP i ceną startującą od około 25 tysięcy euro. Program dopłat zrobił wiele dobrego i pozwolił doświadczyć elektromobilności wielu kierowcom, którzy do tej pory nie mieli okazji jeździć samochodami elektrycznymi. Takie doświadczenie jest kluczowe - musimy pozwolić samodzielnie odkryć klientom zalety modeli BEV, stąd m.in. nasz program Test It. Love It., który umożliwia 30-dniowe testowanie elektrycznego Volkswagena w atrakcyjnej cenie. - mówi dziennik.pl Carla Wentzel.

Chiny kontra Europa. Volkswagen stawia na Made In Europe

Na europejskim rynku pojawiła się też istotna zmienna w postaci konkurencji z Chin. Od 2022 roku, w Polsce zadebiutowało ponad 30 marek z Państwa Środka. Choć nie każda radzi sobie tak jak MG czy Jaecoo i Omoda, auta z Chin stały się siłą, której po prostu nie da się zignorować.

– Traktujemy chińską konkurencję poważnie - dostrzegamy ją i musimy liczyć się z tym, że część chińskich marek pozostanie na europejskim rynku na lata. Musimy walczyć o klientów dobrą gamąproduktową, sprawną, rozbudowaną siecią dealerską, dopracowanymi usługami posprzedażowymi, a także naszym programem sprawdzonych samochodów używanych, które również stanowią konkurencję dla nowych aut z Chin. Naszą przewagą jest teżsprzedaż flotowa i wysokie wartości rezydualne samochodów Grupy Volkswagen. Wszystko to sprawia, że klienci wybierają nasze marki. W 2025 roku, mimo rosnącej konkurencji, zwiększyliśmy zarówno sprzedaż jak i udział w rynku, umacniając się na pozycji rynkowego lidera. Liczba samochodów Grupy Volkswagen na polskich drogach jest olbrzymia i stale rośnie.- tłumaczy Carla Wentzel, Prezeska Zarządu Volkswagen Group Polska

Volkswagen Samochody Dostawcze - marka nabiera rozpędu

Rok 2025 przyniósł także wzrost rejestracji w segmencie samochodów dostawczych. W Polsce zarejestrowano ich łącznie 71 726, o 5,2 procent więcej niż rok wcześniej. Marka Volkswagen Samochody Dostawcze, oprócz blisko 4000 osobowych modeli wskazanych powyżej, dostarczyła klientom ponad 7600 pojazdów użytkowych, zarejestrowanych jako auta ciężarowe, o 23,9 procent więcej rok do roku. Najpopularniejszym modelem marki jest Volkswagen Crafter.