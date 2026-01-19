Nowa Dacia wjeżdża na rynek

Samochody od początku XXI wieku stają się coraz większe, coraz cięższe, coraz bardziej skomplikowane, a więc i coraz droższe. Wszystko to za sprawą przepisów oraz elektryfikacji napędów. Licząc od 2010 roku ceny aut w Europie wzrosły aż o 77 proc. i nadal idą w górę. Na szczęście nie wszyscy producenci są tak pazerni.

Oto Dacia od zera opracowała nowy samochód dla ludu, który będzie oferowany w salonach obok modelu Spring. Co dostaną kierowcy?

Miejska Dacia z techniką Renault w stylu Dustera i Bigstera

Nowa Dacia powstała na platformie AmpR Small opracowanej przez Grupę Renault na potrzeby miejskich samochodów – z tej samej architektury korzysta już nowe Renault Twingo. Rumuński model zyska jednak własny styl i będzie tańszy. To sprawdzony zabieg, przetestowany m.in. przy Sandero, które ma wiele wspólnych części z poprzednim Renault Clio.

Pod względem rozmiarów nowa Dacia będzie miała ok. 3,8 m długości, to oznacza przynajmniej 10 cm więcej niż ma obecny Spring. I tu rodzi się pytanie – czy jest sens oferować równolegle dwa modele w tej samej klasie?

– Oba samochody mogą współistnieć, ponieważ mimo przynależności do segmentu A, nadal są całkiem inne – zobaczycie to, gdy ujawnimy auto: rozmiar, kształt itd. – powiedział Patrice Levy-Bencheton z Dacii w rozmowie z magazynem Autocar. Zasugerował jednocześnie, że oba modele będą współistnieć przez około rok, a Spring będzie wycofywany z poszczególnych rynków "w zależności od sytuacji" związanej z lokalnymi dopłatami i popytem.

Wiadomo, że nowa Dacia będzie nie tylko większa, ale też radykalnie zmieni się stylistyka – projektanci pełnymi garściami czerpali z masywnych modeli SUV, czyli auto dostanie geny Dustera i Bigstera. Dzięki płaskiej podłodze wnętrze zaoferuje przestronność znaną z aut o klasę większych. Nowy model zaskoczy także możliwościami transportowymi…

Genialne wnętrze zmieści szafę. Jaka pojemność bagażnika?

Biorąc pod uwagę, że w nowym Twingo bagażnik zapewnia od 360 l pojemności do ponad 1000 l po złożeniu tylnych oparć, to Dacia słynąca z praktycznych rozwiązań nie może być gorsza. Wzorem francuskiego bliźniaka można spodziewać się, że po złożeniu kanapy i oparcia fotela przedniego pasażera powstanie przestrzeń umożliwiająca transport 2-metrowych przedmiotów – z powodzeniem zmieści się niewielka szafa, deska surfingowa czy narty.

Nowa Dacia dostanie oszczędny silnik. Jakie osiągi?

Nowa Dacia korzysta z platformy Twingo, więc bliźniacze rozwiązanie napędu jest naturalne. To oznacza silnik o mocy przynajmniej 80 KM i akumulator 27 kWh. Taki duet pozwoli przyspieszyć od 0 do 50 km/h w ok. 4 s, do 100 km/h rozpędzi się w 12-13 s. Zdaniem inżynierów nowe Twingo zaoferuje najlepszą w klasie wydajność przy zużyciu energii na poziomie ledwie 10 kWh na 100 km. To wynik o blisko 50 proc. lepszy niż w przypadku obecnych małych aut elektrycznych.

W praktyce oznacza to, że pod względem czystej energii, 10 kWh odpowiada zaledwie 1,1 l benzyny. Auto potrafi przejechać 100 km, korzystając z energii zawartej w nieco ponad litrze paliwa. Silnik spalinowy, ze względu na swoją niską sprawność, na ten sam dystans potrzebowałby od 4 do 5 litrów benzyny.

Ile kosztuje jazda? 50 proc. taniej niż benzyna

Nawet jeśli przyjmiemy, że miejskie auto spalinowe zadowoli się ledwie 4 litrami benzyny na 100 km, to elektryczna nowość duetu Renault-Dacia ładowana z domowego gniazdka pozwala obniżyć koszty jazdy o ponad połowę. Przy przebiegu 10 000 km, różnica w portfelu jest wyraźnie odczuwalna.

Parametr Nowa Dacia (elektryczna) Auto spalinowe (segment A) Zużycie na 100 km 10 kWh 4 litry benzyny Koszt 100 km (dom) ok. 10,20 zł ok. 22,68 zł Koszt 10 000 km 1020 zł 2268 zł Roczna oszczędność 1248 zł -

Zasięg 260 km to mało? Liczby mówią co innego

Można spodziewać się, że nowa Dacia zapewni ok. 260 km zasięgu. Z badań koncernu wynika, że użytkownicy tej wielkości aut pokonują średnio 35 km dziennie w ciągu czterech przejazdów ze średnią prędkością 34 km/h. Zatem zasięg umożliwi korzystanie z auta przez cały tydzień roboczy (5 dni) na jednym ładowaniu.

Kiedy premiera i jaka cena?

Nowa Dacia zadebiutuje jesienią podczas salonu samochodowego w Paryżu. Do sprzedaży trafi pod koniec 2026 roku. Najtańsza wersja ma kosztować mniej niż 18 000 euro, czyli ok. 75 000 zł.

Warto wiedzieć, że nowa Dacia nie tylko została zaprojektowana w Europie, ale także będzie tu produkowana (prawdopodobnie w Słowenii razem z Twingo). To oznacza uniknięcie wysokich ceł importowych nałożonych przez UE na chińskie samochody elektryczne, co z kolei zwiększy opłacalność zakupu i pewność serwisu.