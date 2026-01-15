Lexus odpalił rakietę. Nowy SUV bije rekordy sprzedaży
Lexus trzęsie rynkiem. W 2025 roku zarejestrowano w Europie ponad 85 tys. samochodów tej japońskiej marki – to już trzeci raz w historii, kiedy sprzedaż przebiła granicę 80 tys. aut. Aż 94% kupujących zdecydowało się na auta z napędem zelektryfikowanym, a w Europie Zachodniej i Polsce ten wskaźnik sięgnął 100 proc.
Koniem pociągowym biznesu Japończyków na Starym Kontynencie są SUV-y i crossovery. Przy czym na pozycji lidera nastąpiła zmiana. Pierwszy raz w historii najpopularniejszym modelem Lexusa w Europie został LBX – w 2025 roku sprzedało się niemal 27,5 tys. egz. tego auta. To wzrost aż o 19% rok do roku. Większy NX z wynikiem 25 tys. szt. spadł na drugi stopień podium rocznego zestawienia. Lexus LBX jest nie tylko nową gwiazdą rynku europejskiego – w Polsce japoński model z udziałem na poziomie 60% dominuje w segmencie B-SUV Premium. Sprzedaje się lepiej niż Mini Aceman, Alfa Romeo Junior, DS3 czy Volvo EX30. Skąd takie wzięcie?
Mówią, że to tylko droższa Toyota. Ile w tym prawdy?
Lexus LBX, ustawiony na 18-calowych kołach i z sylwetką przyczajoną na asfaltem, wygląda przebojowo. Jego technicznym bliźniakiem jest Toyota Yaris Cross – oba modele wykorzystują platformę GA-B. Jednak na potrzeby LBX-a inżynierowie zwiększyli rozstaw osi oraz kół, stąd Lexus urósł do prawie 4,2 m długości, a na szerokość przybyło aż o 6 cm (183 cm). Dodatkowe centymetry przełożyły się na przyjemne proporcje z kabiną przesuniętą do tyłu i bardziej pakowne wnętrze.
Mały Lexus z wnętrzem limuzyny? Twój SUV tego nie ma
Dotykasz nieruchomej klamki z sensorem i drzwi lekko odskakują – zupełnie jak w większym RX czy NX. Sportowo nastawiona wersji Cool wita uściskiem głębiej profilowanego fotela z tapicerką z zamszu Ultrasuede i skóry. Od pierwszej chwili czuć różnicę wobec mniej wymuskanej, tańszej odmiany Relax. Nic nie skrzypi, nawet podczas jazdy na nierównościach – trudno doszukać się pójścia na skróty kosztem jakości wykonania. Mięsista kierownica leży idealnie, a prawa ręka odruchowo chwyta za lewarek na wysokim tunelu środkowym – niczym w droższych sportowych samochodach.
Przed kierowcą zamiast klasycznych zegarów jest 12,3-calowy wirtualny kokpit. Układ prezentowanych informacji zmienia się w zależności od wybranego trybu jazdy, ale można go też ustawić pod siebie. Na środku wkomponowano duży 9,8-calowy ekran systemu multimedialnego Lexus Link Connect. Wystarczy chwila zabawy, by połapać się w logice systemu zawiadującego funkcjami. Wyświetlacz pokazuje też widok z seryjnej kamery cofania, a nawigacja oparta na chmurze podaje na bieżąco informacje o ruchu drogowym.
16 skrótów pod palcem. Lexus wymyślił to genialnie
Sterowanie stacją multimedialną umożliwia osiem strzałek na kierownicy, którym da się przypisać różne funkcje. Możliwe jest nawet podwójne obłożenie jednego kursora (lewe i prawe pole ma po cztery kursory), co na koniec daje aż 16 skrótów. O aktualnie wybranej funkcji informuje wyświetlacz head-up (opcja) – wystarczy dotknąć odpowiedniego pola na kierownicy. To sprytne, bo pozwala w ten sposób obsłużyć szereg systemów pokładowych bez odrywania rąk od kierownicy. Co ważne, Lexus pozostawił też osobny, tradycyjny panel do regulacji temperatury i nawiewu.
O resztę można poprosić asystenta głosowego Lexus Concierge – zrozumie także polecenia po polsku, nawet gdy gra muzyka. Wystarczy powiedzieć "Hej Lexus", a sztuczna inteligencja spełni życzenie. Sam interfejs multimediów łączy się bezprzewodowo z Apple CarPlay (przewodowy Android Auto). Do pełni szczęścia jest system audio Mark Levinson Premium z 13 głośnikami i subwooferem w klapie. Systemy bezpieczeństwa oraz multimedia można aktualizować zdalnie (over-the-air) bez konieczności wizyty w serwisie. Indukcyjna ładowarka w konsoli środkowej doładuje telefon. W tunelu są też dwa uchwyty na kubki, schowki na drobiazgi i 2 porty USB-C.
Bagażnik Lexusa LBX zaskakuje różnicą między wersjami. Musisz znać ten minus
Lexus LBX zapewnia bagażnik o pojemności 402 litrów. To wystarczy by zmieścić dwie 75-litrowe walizki. Po złożeniu kanapy możliwości transportowe rosną do prawie 1000 litrów. Komora ma regularne kształty, a przestrzeni nie zakłócają zagłębienia czy występy. Pod podłogą wygospodarowano miejsce na zestaw naprawczy do opon oraz narzędzia. Pakowanie ułatwia elektrycznie sterowna klapa. Warto jednak pamiętać, że wybór napędu 4x4 wiąże się z kompromisem – ze względu na dodatkowy silnik elektryczny przy tylnej osi, kufer kurczy się do 317 litrów.
Lexus LBX nowym królem oszczędnej jazdy. Ile pali i jak jeździ?
LBX pod maską skrywa hybrydę złożoną z silnika benzynowego 1.5, dwóch silników elektrycznych, przekładni planetarnej i zupełnie nowej, bipolarnej baterii niklowo-wodorkowej. Akumulator schowany pod tylną kanapą ma mniejszą masę i wymiary, ale jest w stanie dwa razy szybciej przekazywać większą moc. Cały zespół generuje 136 KM mocy i 185 Nm momentu obrotowego.
Podczas przyspieszania częściej do głosu dochodzi jednostka elektryczna – silnik benzynowy wkracza do akcji nieco później i rzadziej niż w 4. generacji napędu Yarisa Cross. Ruszaniu spod świateł czy manewrowaniu na parkingu dłużej towarzyszy cisza. Wyraźnie zyskała też zrywność i elastyczność. Hybryda jest też bardzo ekonomiczna – zużycie paliwa na poziomie 3,6 l/100 km nie wymaga specjalnych wysiłków, a gdyby się uprzeć to i 3,3 l udałoby się uzyskać. Opinia? Jeśli brać pod uwagę niemal 140-konny napęd, podwyższone nadwozie, większe koła z szerszymi oponami i ponad 1300 kg wagi auta, to mamy do czynienia z królem oszczędnej jazdy. Szczególnie, że sam Lexus dla LBX-a z napędem na przednią oś deklaruje wyższe średnie zużycie benzyny – w granicach 4,4–4,7 l/100 km.
Napęd doszlifowano również pod względem akustycznym – silnik podczas spokojnej jazdy pracuje cicho, ton podnosi jedynie przy zdecydowanym wdepnięciu gazu. Bezstopniowa przekładnia działa z ogładą, nie ma mowy o przeciągłym wyciu przy przyspieszaniu. Wersja przednionapędowa na rozpędzenie się od zera do 100 km/h potrzebuje 9,2 s. Wynik nie wgniata w fotel, ale ten samochód dzięki hybrydzie bardziej elektrycznej niż spalinowej naprawdę da się lubić. Poza tym Lexus LBX dobrze trzyma się jezdni i nawet oferuje odrobinę sportowej zwinności, tu swoje robią nisko położony środek ciężkości oraz szerzej rozstawione koła. W Polsce zdecydowana większość sprzedawanych LBX-ów ma napęd na przód (89 proc. zamówień).
Napęd 4x4 w małym SUV-ie. Jak działa system E-Four na drodze?
Lexus LBX może być wyposażony w napęd na cztery koła E-Four. W odróżnieniu od klasycznych terenówek, nie ma tu stałego połączenia między osiami, żadnego wału napędowego czy skrzyni rozdzielczej z reduktorem. Do napędu tylnych kół służy silnik elektryczny, a pracą całego układu steruje komputer na podstawie analizy danych. System sam decyduje o rozdziale mocy w stosunku 100:0 do 20:80, dołączając tył tylko wtedy, gdy jest to niezbędne (np. na śliskiej nawierzchni lub podczas dynamicznego ruszania). Co ciekawe, wersja 4x4 posiada bardziej zaawansowane tylne zawieszenie oparte na układzie podwójnych wahaczy (wersja FWD ma belkę skrętną).
Niedrogi, ale wyposażony jak królewskie SUV-y
Lexus LBX dostał nową generację systemów Lexus Safety System+. Kamera na szybie i radar w grillu odpowiadają m.in. za aktywny tempomat, układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia oraz asystenta utrzymania pasa ruchu. Samochód oferuje jeszcze:
- Elektroniczne klamki z systemem zapobiegającym otwarciu drzwi pod nadjeżdżający pojazd/rower (to innowacja znana z modeli NX, RX, RZ oraz LM),
- System kamer 360 stopni i funkcję Advanced Park (samodzielne parkowanie),
- Spryskiwacze wbudowane w wycieraczki – to rozwiązanie znane z królewskich modeli LS i LC,
- Remote Park – zdalne parkowanie za pomocą smartfona, nawet gdy kierowca stoi obok auta.
Ile kosztuje nowy Lexus LBX? Znacznie tańszy niż rywale
Najtańszy Lexus LBX kosztuje teraz od 133 800 zł, czyli 22 600 zł mniej względem ceny katalogowej. Stąd najmniejszy model marki cenowo zrównał się z... Toyotą Yaris Cross. Jak LBX wypada na tle reszty rywali?
Bardzo dobrze. Choć Alfa Romeo Junior (1.2/145 KM MHEV) startuje z identycznego poziomu cenowego i kusi nieco wyższą mocą, to Lexus ma w rękawie asa: pełną hybrydę. W ruchu miejskim technologia Japończyków okazuje się znacznie oszczędniejsza niż miękka hybryda we włoskim aucie.
LBX okazuje się złotym środkiem. Jest wyraźnie tańszy od Mini Countryman, którego ceny startują od 148 800 zł. Choć Mini oferuje nieco więcej przestrzeni, to Lexus w tej samej cenie wygrywa bogatszym wyposażeniem i niższym spalaniem. Japończyk oferuje też więcej prestiżu niż bazowe odmiany Alfy czy DS3. To właśnie ta bezkonkurencyjna relacja ceny do luksusu i niskiego spalania pozwoliła Lexusowi zdobyć aż 60 proc. polskiego rynku w segmencie B-SUV Premium.
Co oferuje bazowy Lexus LBX? Lista wyposażenia obejmuje m.in.:
- 17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich,
- Kierownica wykończona skórą ekologiczną z panelem multimedialnym,
- Tapicerka z tkaniny,
- Szyby z filtrem UV,
- Reflektory przednie Full LED L-Shape,
- Tylne światła LED,
- System automatycznych świateł drogowych,
- Dwustrefowa automatyczna klimatyzacja,
- Aktywny tempomat z pełnym zakresem prędkości (all-speed ACC).
Bazową odmianę LBX z pakietem Comfort kupiło 16 proc. klientów. Auto kosztuje od 138 900 zł i jest bogatsze o takie element jak m.in.:
- Czujniki parkowania z funkcją samoczynnego hamowania przód i tył,
- System inteligentnego kluczyka,
- Ładowarka indukcyjna,
- Elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego fotela kierowcy,
- Podgrzewane fotele przednie,
- Czujnik deszczu.
Lexus LBX taniej o 27 800 zł. Elegant to najpopularniejsza wersja
Najpopularniejszą w Polsce wersją jest Elegant z pakietem Tech – aż 31 proc. sprzedanych LBX-ów było w takiej konfiguracji. Samochód kosztuje od 157 600 zł (o 27 800 zł taniej niż na metce), a wyposażenie obejmuje:
- 18-calowe alufelgi,
- 12,3-calowy wirtualny kokpit,
- Fotele typu Sporty,
- Tapicerka ze skóry ekologicznej,
- Elektrycznie sterowaną klapę bagażnika,
- Podgrzewanie kierownicy,
- Nawiewy na nogi pasażerów z tyłu,
- Dodatkowe ogrzewanie,
- Regulację wysokości fotela pasażera,
- Inteligentny kluczyk,
- System nanoe X w klimatyzacji.
Lexus LBX Emotion z pakietem Tech kosztuje o 28 300 zł taniej
Lexus LBX Emotion pakietem Tech z dwukolorowym nadwoziem skusił 16 proc. kupujących. Samochód kosztuje od 161 000 zł (o 28 400 zł mniej niż w regularnym cenniku). Wyposażenie obejmuje:
- 18-calowe felgi z polerowanym wykończeniem,
- Przyciemniane tylne szyby,
- Fotele typu Sporty z perforowaną tapicerką ze skóry syntetycznej,
- 12,3-calowy wirtualny kokpit,
- Elektrycznie otwieraną i zamykaną klapę bagażnika.
Lexus LBX Cool kosztuje od 168 700 zł
10 proc. sprzedaży stanowi najbogatsza odmiana Cool z pakietami Premium (m.in. adaptacyjne reflektory Full LED L-shape z AHS) oraz Advanced (m.in. 13-głośnikowy system audio klasy premium Mark Levinson, system kamer 360 stopni, wyświetlacz HUD na przedniej szybie, dotykowe panele na kierownicy).
Polacy nie żałują sobie przy konfiguracji
Polacy najczęściej decydują się na połączenie czarnego dachu z lakierem Sonic Copper (16 proc. zamówień) lub całe nadwozie w tym kolorze (15 proc.). Po 10 proc. zamówień to samochody z lakierem Sonic Chrome oraz Sonic Quartz. Wariantów wnętrza z jest osiem. Najczęstszy wybór to czarna, perforowana skóra ekologiczna z czerwonymi przeszyciami (27 proc.). Po 23 proc. zamówionych aut miało czarno-szarą tapicerkę łączącą skórę z zamszem Ultrasuede i przeszyciami Copper lub fotele obite szarą tkaniną.
Lexus LBX - dane techniczne, silnik, osiągi, zużycie paliwa
|TYP NAPĘDU
|FWD
|AWD
|SILNIK
|Typ silnika
|M15A-FXE
|M15A-FXE
|Liczba cylindrów i układ
|3-cylindrowy, rzędowy
|3-cylindrowy, rzędowy
|Mechanizm zaworów
|12-zaworowy DOHC, napęd łańcuchowy (Z Dual VVT-i)
|12-zaworowy DOHC, napęd łańcuchowy (Z Dual VVT-i)
|Średnica tłoka x skok cylindra
|mm
|80,5 x 97,6
|80,5 x 97,6
|Pojemność
|cm3
|1490
|1490
|Stopień sprężenia
|14.0
|14.0
|Wtrysk paliwa
|EFI
|EFI
|Układ dolotowy
|Wolnossący
|Wolnossący
|Norma emisji
|EURO6E z OBD
|EURO6E z OBD
|Typ paliwa
|benzyna
|benzyna
|Rekomendowana liczba oktanów
|95 lub więcej
|95 lub więcej
|Moc maks.
|kW/obr./min
|67/5500
|67/5500
|Maks. moment obrotowy
|Nm/obr./min
|120/3600-4800
|120/3600-4800
|Zużycie paliwa
|WLTP (cykl mieszany)
|Maks.
|l/100km
|4,7
|5,0
|Min.
|l/100km
|4,4
|4,6
|Emisje CO2
|WLTP (cykl mieszany)
|Maks.
|g/km
|107,45
|113,42
|Min.
|g/km
|100,35
|104,97
|SILNIK ELEKTRYCZNY
|Typ
|Przedni
|Synchroniczny silnik z magnesami trwałymi
|Synchroniczny silnik z magnesami trwałymi
|Tylny
|Indukcyjny silnik asynchroniczny
|Moc maks.
|Przód
|kW
|69,0
|69.0
|Tył
|kW
|4,7
|Maks. moment obrotowy
|Przód
|Nm
|185,0
|185,0
|Tył
|Nm
|52,0
|BATERIA HYBRYDOWA
|Typ baterii
|Niklowo-wodorkowa
|Niklowo-wodorkowa
|Napięcie nominalne
|V
|201,6
|201,6
|Liczba ogniw
|168
|168
|Napięcie systemowe
|V
|280
|280
|Pojemność baterii
|Ah
|5,0
|5,0
|Łączna moc baterii
|kWh
|1,0
|1,0
|ŁĄCZNA MOC UKŁADU
|Moc maksymalna
|kW
|100
|100
|OSIĄGI
|Prędkość maks.
|km/h
|170
|170
|Przyspieszenie
|Od 0 do 100 km/h
|s
|9,2
|9,6
Lexus LBX - zawieszenie, układ hamulcowy, skrzynia biegów, średnica zawracania
|TYP NAPĘDU
|FWD
|AWD
|PODWOZIE
|Przekładnie
|Kod modelowy
|PA11
|PA11
|Typ
|CVT
|CVT
|Przełożenie skrzyni biegów
|3,218
|3,218
|Silnik trakcyjny (tył)
|Całkowity współczynnik redukcji prędkości
|10,487
|Typ hamulców
|Przód
|Wentylowane tarczowe z 1-tłoczkowym zaciskiem
|Wentylowane tarczowe z 1-tłoczkowym zaciskiem
|Tył
|Tarczowe z 1-tłoczkowym zaciskiem
|Tarczowe z 1-tłoczkowym zaciskiem
|Rozmiar hamulców
|Przód
|15-calowe tarcze 25V
|15-calowe tarcze 25V
|Średnica / Grubość
|mm
|282 / 25,0
|282 / 25,0
|Tył
|15-calowe tarcze
|16-calowe tarcze
|Średnica / Grubość
|mm
|265 / 10,0
|281 / 12,0
|Rodzaj hamulca postojowego i umiejscowienie przycisku
|Elektryczny – konsola środkowa
|Elektryczny – konsola środkowa
|Typ zawieszenia
|Przód
|Kolumny MacPhersona
|Kolumny MacPherson
|Tył
|Belka skrętna
|Wielowahaczowe
|Od obrotu do obrotu
|2,73
|2,73
|Min. promień skrętu
|Od krawężnika do krawężnika
|m
|5,2
|5,2
|Od ściany do ściany
|m
|5,6
|5,6
|Typ wspomagania kierownicy
|Elektryczne
|Elektryczne
Lexus LBX - wymiary, pojemność bagażnika, masa
|TYP NAPĘDU
|FWD
|AWD
|NAJWAŻNIEJSZE WYMIARY I MASY
|Nadwozie
|Długość
|m
|4190
|4190
|Szerokość
|m
|1825
|1825
|Wysokość
|m
|1560
|1560
|Rozstaw osi
|m
|2580
|2580
|Rozstaw kół
|Przód
|m
|1570
|1570
|Tył
|m
|1570
|1570
|Przestrzeń biodrowa
|Przód
|m
|1306,3
|1306,3
|Tył
|m
|1075,6
|1075,6
|Wnętrze
|Długość
|m
|1820
|1820
|Szerokość
|m
|1445
|1445
|Wysokość
|m
|1195
|1195
|Odległość między rzędami
|Od przodu do tyłu
|m
|814,7
|814,7
|Liczba miejsc
|osoby
|5
|5
|Zwis
|Przód
|m
|870
|870
|Tył
|m
|740
|740
|Współczynnik oporu powietrza
|0,34
|0,34
|Prześwit minimalny
|m
|170
|170
|Najniżej umiejscowiony element
|Przednie zawieszenie
|Przednie zawieszenie
|Kąt natarcia
|stopnie
|16,1
|16,1
|Kąt zjazdu
|stopnie
|14,5
|14,5
|Masa własna
|Przód
|Min.- Maks.
|kg
|775 - 795
|775 - 795
|Tył
|Min. - Maks.
|kg
|505 - 555
|590 - 620
|Łącznie
|Min. - Maks.
|kg
|1280 - 1350
|1365 - 1415
|Masa całkowita
|Przód
|kg
|905
|905
|Tył
|kg
|850
|915
|Łącznie
|kg
|1755
|1820
|Bagażnik
|Pojemność (VDA)
|Wszystkie fotele rozłożone
|l
|402
|317
|Maksymalna
|l
|994
|-
|Uciąg
|Z hamulcem
|kg
|750
|750
|Bez hamulca
|kg
|650
|650
|Zbiornik paliwa
|l
|36
|36
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję