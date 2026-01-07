Dlaczego odcinkowy pomiar prędkości wygrywa z kierowcami?

Systemy CANARD to już nie tylko fotoradary. Obecnie bezpieczeństwa na polskich drogach pilnują cztery typy urządzeń:

Reklama

Odcinkowy pomiar prędkości (OPP) – najbardziej skuteczny,

– najbardziej skuteczny, Fotoradary stacjonarne,

Nieoznakowane radiowozy,

System RedLight (przejazd na czerwonym świetle).

To właśnie urządzenia OPP odpowiadają za lwią część wykrytych wykroczeń. Niedawno sieć powiększyła się o odcinki na A4 (Prądy-Prószków), S2 (Warszawa-Zgórze) oraz S7 (Kopana-Grójec). Łącznie w Polsce działa już 76 takich systemów, a GITD nie zwalnia tempa rozbudowy sieci CANARD…

Gdzie noga z gazu? Dwa nowe OPP na S8 i uważaj na S17

Najnowsze systemy OPP już rejestrują wykroczenia. Oto gdzie musisz szczególnie uważać:

Trasa S8:Węzeł Opacz – Węzeł Puchały

- Odcinek ma zaledwie 2,3 km

- Limit: 120 km/h (osobowe), 80 km/h (ciężarowe),

- Uwaga: Przejazd w czasie krótszym niż 1 minuta kończy się mandatem.

Trasa S8: Obwodnica Ostrowi Mazowieckiej

- Kontrolowany odcinek jest niewiele dłuższy, ma tylko 2,6 km,

- Limit: 120 km/h (osobowe), 80 km/h (ciężarowe).

- Pułapka: Przejazd poniżej 1 minuty i 18 sekund oznacza karę.

Obwodnica Garwolina - w biegu drogi ekspresowej S17

- Żółte kamery monitorują odcinek o długości 6,2 km,

- Limit: 120 km/h (samochody osobowe), 80 km/h (ciężarowe),

- Uwaga: Musisz jechać co najmniej 3 minuty, aby uniknąć mandatu.

Rewolucja w Warszawie. Odcinkowy pomiar prędkości w tunelu Wisłostrady

Warszawski ZDM także idzie na wojnę z piratami drogowymi. Właśnie ogłoszono przetarg na montaż OPP w tunelu Wisłostrady.

Drogowcy decyzję podpierają szokującymi statystykami. Dozwoloną prędkość (50 km/h) w tunelu zachowuje zaledwie 5 proc. kierowców. Średnia prędkość to ponad 70 km/h, a rekordziści pędzą tam 174 km/h. To oznacza, że nawet kilka tysięcy osób dziennie dopuszcza się tam wykroczeń zagrożonych utratą prawa jazdy.

Przy czym ZDM zapowiada weryfikację obecnego ograniczenia prędkości do 50 km/h. Możliwe, że limit zostanie poniesiony, kiedy już będzie egzekwowany przez odcinkowy pomiar prędkości.

Nowy system zastąpi dotychczasowy fotoradar przy ul. Karowej. Urządzenie zostanie przeniesione na ul. Wóycickiego w rejonie ul. Żubrowej.

Odcinkowy pomiar prędkości na moście Poniatowskiego. Co z fotoradarami?

Podobny los czeka Most Poniatowskiego – tam również pojawi się szczelniejszy system odcinkowy. Obecne fotoradary zostaną przniesione i pojawią się m.in. przy Trasie Łazienkowskiej w rejonie mostu.

Będzie więcej kamer OPP na ulicach w Warszawie

Reklama

Kierowcy w Warszawie powinni szykować się na jeszcze mocniejsze dokręcenie śruby. ZDM już szykuje wnioski do GITD o instalację odcinkowego pomiaru prędkości w kolejnych lokalizacjach.

Ile można "nagiąć" przepisy żeby nie dostać mandatu?

Wiele osób zastanawia się, czy istnieje margines błędu. W przypadku OPP:

Próg tolerancji wynosi 10 km/h . Jeśli kierowca pojedzie 130 km/h przy ograniczeniu do 120 km/h – mandatu nie będzie.

. Jeśli kierowca pojedzie 130 km/h przy ograniczeniu do 120 km/h – mandatu nie będzie. Przekroczenie o 11 km/h i więcej to już gwarantowana kara.

Najwyższy mandat: 2500 zł (za przekroczenie o 71 km/h i więcej). W recydywie kwota ta rośnie do 5000 zł.

Taryfikator mandatów 2026 – ile zapłacisz za prędkość?

Jaki mandat grozi za przekroczenie prędkości? W przypadku tzw. recydywy (drugie to samo wykroczenie w ciągu 2 lat), stawki kar od 31 km/h w górę są podwójne.

Przekroczenie prędkości Mandat Punkty karne do 10 km/h 50 zł 1 pkt 11–15 km/h 100 zł 2 pkt 16–20 km/h 200 zł 3 pkt 21–25 km/h 300 zł 5 pkt 26–30 km/h 400 zł 7 pkt 31–40 km/h 800 zł / 1600 zł (recydywa) 9 pkt 41–50 km/h 1000 zł / 2000 zł 11 pkt 51–60 km/h 1500 zł / 3000 zł 13 pkt 61–70 km/h 2000 zł / 4000 zł 14 pkt ponad 70 km/h 2500 zł / 5000 zł 15 pkt

Co czeka kierowców w 2026 roku?

Plany CANARD na najbliższe miesiące są ambitne. Do połowy 2026 roku liczba urządzeń kontrolujących kierowców wzrośnie o 128 przyrządów. Docelowo nad bezpieczeństwem będzie czuwać blisko 730 urządzeń, w tym 114 systemów OPP kontrolujących łącznie 650 km dróg w całej Polsce.

Odcinkowy pomiar prędkości w 43 nowych miejscach

Główny Inspektorat Transportu Drogowego na początku stycznia 2025 podpisał umowę na dostawę i montaż 43 urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości. Całość będzie kosztować 85 mln zł. Nowe kamery obejmą nadzorem blisko 400 km dróg ekspresowych i autostrad. Po zakończeniu tego etapu rozbudowy CANARD będzie dysponował 114 OPP, które będą kontrolować kierowców na ponad 650 km dróg. Łącznie to niemal cztery razy więcej kilometrów niż obecnie i niemal tyle, ile liczy, np. trasa z Gdańska do Zakopanego. Szansa na spotkanie OPP w trasie staje się coraz większa. Gdzie pojawią się te przyrządy?

400 km autostrad i dróg ekspresowych pod nadzorem kamer

Nowy odcinkowy pomiar prędkości zostanie ustawiony w każdym województwie. Miejsca montażu wytypowano przy współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, która zarządza ruchem na drogach krajowych oraz policją (lokalizacje zebrano w poniższej tabeli). Z 43 lokalizacji 26 ustawią na dziewięciu drogach ekspresowych, a 17 przy pięciu autostradach.

Najwięcej OPP przewidziano w woj. mazowieckim. Spis obejmuje aż 8 odcinkowych pomiarów prędkości:

autostrada A2 (węzeł Mińsk Mazowiecki – węzeł Janów)

droga ekspresowa S2 (węzeł Konotopa – węzeł Opacz)

droga ekspresowa S7 to odcinkowy pomiar prędkości w dwóch nowych lokalizacjach (węzeł Tarczyn Południe węzeł Mszczonowska oraz węzeł Radom Północ – węzeł Wolantów);

droga ekspresowa S8 to odcinkowy pomiar prędkości w trzech nowych miejscach (węzeł Zielonka – węzeł Wołomin/Nowy Janków, Nadarzyn, węzeł Opacz – węzeł Puchały);

droga ekspresowa S17 (Garwolin Zachód – Garwolin Południe).

Cztery nowe OPP pojawią się w woj. pomorskim. Odcinkowy pomiar prędkości na drodze ekspresowej S7 dopilnuje kierowców w dwóch lokalizacjach: węzeł Gdynia Chwarzno – węzeł Gdynia Wielki Kack oraz węzeł Dworek – węzeł Nowy Dwór Gdański. Dwa kolejne to droga ekspresowa S6 (węzeł Gdańsk Owczarnia – węzeł Gdańsk Lotnisko oraz w. Karczemki – Gdańsk ul. Jabłoniowa).

Warmińsko-mazurskie to również aż cztery nowe lokalizacje OPP. Droga ekspresowa S7 w tym województwie będzie kontrolowana przez odcinkowy pomiar prędkości w trzech miejscach: Rychnowo – Olsztynek, węzeł Pasłęk Północ – węzeł Marzewo oraz węzeł Rączki – węzeł Nidzica Południe. Ekspresówka S51 to OPP między węzeł Olsztyn Południe a Stawigudą.

Zachodniopomorskie także przywita kierowców czterema nowymi zestawami żółtych kamer. Odcinkowy pomiar prędkości "dostanie": autostrada A6 (węzeł Dąbie - węzeł Rzęśnica), droga ekspresowa S3 w dwóch lokalizacjach (Goleniów Północ – Pucie oraz Parłówko – Brzozowo), droga ekspresowa S6 to OPP w Kołobrzegu.

Nowy odcinkowy pomiar prędkości w woj. śląskim będzie kontrolować kierowców na autostradach. Autostrada A1 to aż trzy nowe lokalizacje (węzeł Częstochowa Południe – węzeł Woźniki, wysokość miejscowości Brodowe – węzeł Mykanów oraz węzeł Zabrze Północ – węzeł Zabrze Zachód). Z kolei autostrada A4 to nowy OPP od węzeł Mikołowska do węzeł Murckowska.

Nowy OPP na 9 drogach ekspresowych i 5 autostradach

Odcinkowy pomiar prędkości w pozostałych województwach opisuje tabela (niżej). Jeśli chodzi o zagęszczenie na poszczególnych trasach, to najwięcej nowych lokalizacji przewidziano na autostradzie A4 (8 OPP), autostradzie A1 (5 OPP) i drodze ekspresowej S7 (8 OPP).

Autostrada A4 będzie kontrolowana przez odcinkowy pomiar prędkości w pięciu województwach. Odpowiednio są to:

Dolnośląskie (węzeł Kąty Wrocławskie - węzeł Wrocław Południe oraz węzeł Krzyżowa - węzeł Krzywa),

Małopolskim (węzeł Kurdwanów - węzeł Wielicka, węzeł Tarnów Centrum - MOP Jawornik i węzeł Brzesko - węzeł Tarnów Mościce),

Opolskie (węzeł Opole Zachód - MOP Prószków),

Podkarpackie (węzeł Rzeszów Wschód - węzeł Rzeszów Zachód

Śląskie (węzeł Mikołowska - węzeł Murckowska).

Będzie 8 odcinkowych pomiarów prędkości na autostradzie A4 i 5 OPP na A1

Autostrada A1 trafi pod nadzór pięciu systemów OPP w dwóch województwach. Spis obejmuje odpowiednio:

Łódzkie (węzeł Piotrków Trybunalski Południe – węzeł Kamieńsk oraz węzeł Kutno – węzeł Piątek),

Śląskie (węzeł Częstochowa Południe – węzeł Woźniki, wysokość miejscowości Brodowe – węzeł Mykanów oraz węzeł Zabrze Północ – węzeł Zabrze Zachód).

Droga ekspresowa S7. Gdzie uważać na odcinkowy pomiar prędkości?

Droga ekspresowa S7 będzie kontrolowana przez odcinkowy pomiar prędkości w czterech województwach. Odpowiednio są to:

Pomorskie (węzeł Gdynia Chwarzno – węzeł Gdynia Wielki Kack oraz węzeł Dworek - węzeł Nowy Dwór Gdański),

Warmińsko-mazurskie (Rychnowo – Olsztynek, węzeł Pasłęk Północ - węzeł Marzewo oraz węzeł Rączki - węzeł Nidzica Południe),

Mazowieckie (węzeł Tarczyn Południe – węzeł Mszczonowska oraz węzeł Radom Północ – węzeł Wolantów),

Świętokrzyskie (S7 Kajetanów - węzeł Kielce Północ).

Odcinkowy pomiar prędkości w 43 miejscach. Lista lokalizacji w 2026 roku