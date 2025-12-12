Skoda notuje świetną sprzedaż. Octavia hitem w Polsce

Skoda należy do najbardziej rentownych producentów aut popularnych i rośnie szybciej niż cały europejski przemysł motoryzacyjny. To efekt rekordowej sprzedaży – na drogi wyjechało już ponad 765 000 aut, czyli ponad 14 proc. więcej r/r. Octavia i Kodiaq to hity, ale do sukcesu coraz bardziej przyczynia się ogromny popyt na samochody elektryczne i hybrydy plug-in. Czeska marka sprzedała ich łącznie ponad 150 700 sztuk, co odpowiada za 24 proc. rekordowego wyniku. Lwią część stanowią bateryjne modele – Elroq jest trzecim najpopularniejszym elektrykiem w Europie, a Enyaq szóstym. Marka zebrała łącznie przeszło 170 000 zamówień na te auta.

Skoda w Polsce również notuje świetne wyniki. Octavia drugi miesiąc z rzędu zajmuje pozycję lidera jako najpopularniejszy nowy samochód. Czeska firma z dotychczasową sprzedażą na poziomie niemal 58 tys. aut jest drugą marką. Duże wzięcie mają także Superb, Kamiq i Fabia. Jednocześnie wzrasta zainteresowanie autami elektrycznymi – zwłaszcza SUV-em Elroq, który należy do pierwszej dziesiątki najpopularniejszych pojazdów BEV na rynku.

Trzy nowe modele. Oto dwa SUV-y i Skoda Octavia nowej generacji

Biznes idzie rewelacyjnie, ale Skoda nie zdejmuje nogi z gazu i wrzuca wyższy bieg. Trzy najbliższe premiery to odpowiedź europejskiego producenta na agresywną ekspansję chińskich marek. Za moment na rynek wjadą dwa SUV-y – najmniejszy i największy. Następnie dołączy Octavia kombi nowej generacji. Co dostaną kierowcy? Oto szczegóły czeskiej rewolucji...

Tak wygląda Skoda Epiq, to rodzinny SUV w cenie Skody Kamiq

Nowa Skoda Epiq zadebiutuje na rynku jako pierwsza i wjedzie do świata miejskich samochodów, w których z powodzeniem radzi sobie Fabia czy Kamiq. Została w całości stworzona zgodnie z nowym językiem stylistycznym Modern Solid. Stawia na aerodynamiczny i elegancki wygląd oraz niespotykane dotąd w autach czeskiej marki proporcje. Masywna przednia część nazwana Tech-Deck Face łączy w sobie zespół czujników odpowiedzialnych za prowadzenie auta oraz zupełnie nowy układ oświetlenia. Żebra grilla zostały zastąpione ciemnym szkłem, które skrywa w sobie najróżniejsze sensory.

Wąskie reflektory Matrix LED na krawędzi auta rozmieszczono w dwóch rzędach, jeden nad drugim. Swoim ustawieniem tworzą kształt litery T, podobnie jak lampy z tyłu. Światła do jazdy dziennej rozciągają się na boki przypominając skrzydła. Tuż pod krawędzią maski biegnie pas świetlny. Osiem wlotów powietrza w dolnej części zderzaka dodaje pazura i łapie powietrze do chłodzenia hamulców oraz innych układów. Czarna listwa boczna optycznie obniża nadwozie i daje ciekawy akcent.

Przestronne wnętrze i nowa ergonomia miejsca kierowcy

Rozplanowanie kabiny to nowy rozdział w stylistyce czeskiej marki. Epiq od progu wita jasną tapicerką i minimalistyczną formą oraz przyjemnymi w dotyku materiałami. Na kierownicy w miejscu słynnego logo z uskrzydloną strzałą jest napis SKODA. Deska rozdzielcza z szerokim centralnym ekranem na jednej wysokości z konfigurowalnym wyświetlaczem zamiast analogowych zegarów wprowadza nową ergonomię miejsca pracy kierowcy. Zresztą cały kokpit pomyślano jako przestrzeń, w której do obsługi funkcji auta wystarczy niewielki ruch dłonią lub rzut oka. Za sterowanie audio, klimatyzacją czy ogrzewaniem odpowiadają podświetlane klasyczne przełączniki. Takie same przyciski są na spłaszczonej kierownicy w zasięgu palców. Miłym akcentem jest zgrabnie zaprojektowana wydajna ładowarka na dwa smartfony.

Nowa Skoda Epiq jest przestronna jak Octavia

Nowy SUV ma 4,1 m długości, 1,8 m szerokości i 1,6 m wysokości. Do tego jest aż 2,6-metrowy rozstaw osi, czyli niemal identyczny jak w Octavii. Stąd czeska nowość we wnętrzu zaoferuje poziom przestronności spotykany zwykle w autach z wyższych segmentów.

Nowa Skoda bardziej praktyczna niż Golf i hakiem holowniczym. Jaka pojemność bagażnika?

Skoda Epiq jest też rodzinnie pakowna i zapewnia dwa bagażniki. Schowek pod przednią maską to frunk o pojemności 25 l. Tradycyjny kufer z tyłu oferuje 450 litrów regularnie uformowanej przestrzeni (69 l więcej niż VW Golf). A jeśli ktoś ma coś do ukrycia, to szybko schowa skarb pod podwójną podłogą.

Pakowanie ułatwi elektrycznie sterowna klapa. Pomysłowości dopełniają rozwiązania z serii Simply Clever, czyli haczyki na torby, elementy cargo do zabezpieczania ładunku przed przesuwaniem czy lampki LED po obu stronach. Pojemne schowki znajdziemy także w kabinie. Nośność haka na poziomie 75 kg sprawia, że Epiq może holować przyczepy o masie 1,2 t lub przewozić bez problemu na haku dwa rowery elektryczne.

Nowa Skoda Epiq to oszczędny i szybki SUV. Silnik produkowany w Europie

Wreszcie napęd. Nowy silnik elektryczny o mocy aż 211 KM zapewni dynamiczne osiągi. Prędkość maksymalną ograniczono do 175 km/h. Skoda Epiq zaoferuje również dwukierunkowe ładowanie, przekształcając auto w mobilny magazyn energii, który może dostarczać jej nadmiar do domu i innych urządzeń.

Skoda Epiq dostanie akumulatory Cell-to-Pack. Ich produkcja rusza w gigafabryce w Salzgitter, a później także w Walencji (Hiszpania). Również komponenty, takie jak materiały katodowe, pochodzą z produkcji europejskiej. Pod względem technologicznym nowe ustandaryzowane ogniwo to ogromny krok naprzód. Dzięki gęstości energii wynoszącej ok. 660 Wh/l ogniwo PowerCo należy do najmocniejszych w segmencie masowym. W porównaniu z dotychczasowymi ogniwami oznacza to wzrost o ok. 10 proc. Jednocześnie system akumulatorów i pryzmatyczne ogniwa są do siebie idealnie dopasowane i zapewniają zasięg do 450 km według WLTP oraz czas ładowania poniżej 25 minut.

Ile kosztuje nowa Skoda Epiq?

Nowa Skoda Epiq na rynku zadebiutuje w połowie 2026 roku i ma kosztować na poziomie spalinowej Skody Kamiq, czyli w przedziale od 88 000 zł do 127 500 zł. To oznacza, że po odjęciu 40 000 zł maksymalnej dopłaty z programu NaszEauto czeski SUV stanieje do 48 000-87 500 zł. Z taką ceną najmniejszy i najtańszy przedstawiciel elektrycznej rodziny czeskiej marki mocno obniży próg wejścia do świata aut zasilanych prądem.

Nowa Skoda Space wjeżdża na rynek. To 5-metrowy SUV dla 7 osób

Nowa Skoda Space także zadebiutuje w 2026 roku – to będzie produkcyjna wersja prototypu Vision 7S. Nowy SUV o długości ok. 4,9 m zostanie największym autem czeskiej marki. Stworzony w zgodzie z językiem stylistycznym Modern Solid, ze spłaszczonym grillem Tech-Deck Face i smukłymi światłami swoją bryłą ustawi Skodę przynajmniej o dwie klasy wyżej.

Nowa Skoda Space większa i bardziej obszerna niż Kodiaq

Nowa Skoda Space zaimponuje proporcjami i rozmachem sylwetki – nawet Kodiaq i Superb będą wyglądać przy nim mizernie. Producent obiecuje bardzo obszerne wnętrze, w którym zmieści się 7 osób w trzech rzędach siedzeń podatnych na niemal dowolną konfigurację. Akumulator 89 kWh ma zapewniać ponad 600 km zasięgu i możliwość ładowania z mocą do 200 kW.

Zaskakująca jakość 7-osobowego wnętrza. Tryb relaks jest świetny

Prototypowa Skoda Vision 7S podczas pierwszych jazd zaskoczyła jakością montażu i spasowania oraz funkcjonalnością. Drzwi otwierane pod wiatr są sterowane elektrycznie, jak w najdroższych limuzynach. Fikuśne lusterka boczne to naprawdę działające kamery.

Numerem opisowym jest tryb relaksu. Po przestawieniu przełącznika na tunelu środkowym deska rozdzielcza i kierownica odjeżdżają pod szybę, pedały znikają w podłodze, przednie fotele obracają się do wewnątrz, a ekran centralny obraca się do poziomu. Wnętrze auta zamienia się w salę kinową. Na pokładzie może podróżować 7 osób, do tego jest fotelik dla dziecka o masie do 13 kg. Jedna z kamer pozwala obserwować malucha na wyświetlaczu.

Nowa Skoda Octavia jest o 15 cm dłuższa od obecnego modelu

Nowa Skoda Octavia kryje się w nadwoziu kombi o nazwie Vision O. Najpopularniejszy model czeskiej marki zmieni proporcje oraz wygląd i zapowiada kolejną generację języka stylistycznego Modern Solid. Ma 4,85 m długości (o 15,2 cm więcej niż obecna Octavia kombi), 1,9 m szerokości i 1,5 m wysokości.

Octavia zyska spłaszczony grill oraz wąskie reflektory połączone pasem świetlnym biegnącym tuż pod krawędzią maski. Animowane kierunkowskazy pełnią także funkcję sygnalizacji trybu autonomicznego. Gdy samochód przechodzi w tryb jazdy bez udziału kierowcy cały system oświetlenia zmienia układ i kolor informując otoczenie. W takiej sytuacji również pas Tech-loop uruchamia osobną sekwencję świetlną w specjalnym odcieniu.

Tylne lampy w kształcie litery T nawiązują do charakterystycznego dla marki motywu "czterech oczu". Na elektrycznie sterowanej klapie bagażnika jest napis SKODA zamiast znaczka z uskrzydloną strzałą.

Nawozie stawia na czyste, ostro zarysowane formy. Za to lakier mieni się niesamowicie – od barwy niebieskiej do piaskowego beżu. Czarny dach dodaje elegancji. Słupek B w kształcie haka jest pochylony do przodu i wtapia się w bryłę nadwozia. Opadającą linię nadwozia niczym w coupe zamyka dzielony spojler.

Tak wygląda nowa Skoda Octavia - najładniejsze auto w Grupie VW

Nowe kombi szczyci się również dopracowaną aerodynamiką. Wszystko dzięki zastosowaniu kilku technicznych trików. Przedni pas wyposażono w aktywne żaluzje, które dostosowują ilość powietrza docierającego do układu w zależności od warunków jazdy. Boczne kanały kierują strumień powietrza w stronę kół, co pozwala zmniejszyć opory i poprawić stabilność. Kształt felg również został zaprojektowany z myślą o ograniczeniu oporu powietrza. Wysuwane klamki oraz dwa otwory wentylacyjne zintegrowane z maską dodatkowo usprawniają przepływ powietrza i odpowiadają za odprowadzanie wody z przedniej szyby. Świetny design oraz miłe dla oka kształty z pewnością przypadną do gustu i na długo zachowają świeżość. Można stwierdzić, że nowa Skoda Octavia będzie najładniejszym autem oferowanym przez Grupę Volkswagen.

Przestronne wnętrze i ekran o długości 1,2 m

Wnętrze to zupełnie nowy rozdział w stylistyce czeskiej marki. Mistrzem pierwszego wrażenia jest 1,2-metrowy wyświetlacz Horizon Display, który biegnie przez całą szerokość deski rozdzielczej. Pionowy ekran centralny umożliwia płynne przełączanie się między poziomami informacji oraz personalizację treści wyświetlanych na Horizon Display. Wyświetlacz można obsługiwać dotykowo lub pokrętłem na tunelu środkowym. Przyciski na kierownicy umożliwiają regulację głośności, zmianę stacji radiowej, odbieranie połączeń czy włączenie tempomatu. Fotele są obszerne i miękkie. Użyte do nich materiały powstały na zamówienie, tak by idealnie dopasować się do unikatowego kształtu siedzisk. Popisem są też ażurowe zagłówki. W środku jest naprawdę dużo miejsca. Dzięki płaskiej podłodze i niemal 3-metowemu rozstawowi osi nowe kombi zapewnia swobodę na poziomie aut z wyższego segmentu.

Duża część wnętrza Vision O, w tym konsola środkowa, podłokietniki, deska rozdzielcza i kierownica, została wykończona materiałem Ultrasuede NU, w którego składzie 65 proc. stanowią składniki pochodzenia roślinnego. Powierzchnie spryskano przezroczystą warstwą z dodatkiem perłowego pigmentu, co nadaje im delikatny, zmienny odcień. Podłogę pokrywa materiał NABORE, wykonany ze skóry z odzysku.

Nowa Skoda Octavia z rekordowym bagażnikiem. Jaka pojemność?

Bagażnik nowego kombi Skody zapewnia ponad 650 litrów pojemności (1700 po złożeniu siedzeń). Znowu okazuje się, że nikt nie wymyślił nic większego w tej klasie. Obecna Octavia pomieści o 10 litrów mniej. Dodatkowe rozwiązania to m.in.: przenośny głośnik Bluetooth, zintegrowana lodówka, cztery parasole czy czyścik do ekranów. Miłym akcentem jest zgrabnie zaprojektowana wydajna ładowarka na dwa smartfony.

Niezwykłym rozwiązaniem jest asystent załadunku oparty na AI, który pomaga kierowcyzdalnie złożyć tylne siedzenia i przygotować przestrzeń bagażową do transportu dużych lub nieporęcznych przedmiotów. Również przez aplikację można przyciemnić szyby.

Nowa Skoda Octavia kombi na platformie SSP. Rewolucja pod maską

Napęd? Nowa Skoda Octavia będzie pierwszym elektrycznym kombi w gamie marki. I jako pierwsza z Grupy VW powstanie na najnowocześniejszej platformie SSP (Scalable Systems Platform), która zastąpi stosowaną dziś architekturę MEB.

Cena? Platforma SSP ma wpłynąć na koszty. Oczekuje się, że wydatki inwestycyjne i badawczo-rozwojowe zostaną zmniejszone o około 30 proc. w porównaniu z MEB. Co w przypadku większości modeli elektrycznych powinno dać marżę na poziomie odpowiedników napędzanych silnikami spalinowymi. SSP pozwoli też na dowolną konfigurację napędów i stosowanie akumulatorów zgodnych z potrzebami każdej marki Grupy VW. Przejście na SSP kierowcy mają odczuć w radykalnej poprawie zasięgu, wydajności, mocy i przystępności cenowej na poziomie samochodów spalinowych.

Ile kosztuje nowa Skoda Octavia? Cena sensacją

Teraz wystarczy połączyć kropki i wychodzi, że nowa Skoda Octavia Combi zyska innowacyjne zarządzanie akumulatorem i ładowaniem z technologią 800 V. A to zapewni uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. w zaledwie 12 minut – w porównaniu z około 30 min. w przypadku obecnego Enyaqa.

Kolejnym istotnym ulepszeniem w erze SSP będzie nowe oprogramowanie, które umożliwi m.in. autonomiczną jazdę 4. poziomu (bez rąk na kierownicy). I przy tych fajerwerkach nowa Skoda Octavia kombi ma być w cenie spalinowego odpowiednika.Dziś Octavia kombi z silnikiem benzynowym 1.5 TSI kosztuje od 101 800 zł.