Nowa Skoda Superb kombi jest wielka, mocna i oszczędna

Nowa Skoda Superb kombi Sportline w czerwieni Carmine i na 19-calowych kołach Torcular z czarnymi ramionami wygląda jak złoto. To ponad 4,9-metrowe auto kusi nie tylko możliwościami 2-litrowego silnika TDI, ale również ceną. To jeden z najciekawszych wyborów w tej klasie. Jak do tego doszło?

Nowy Supreb na polskim rynku jest najbardziej okazałą perłą w koronie Skody. Szczególnie, że Czesi jadą pod prąd. Kiedy inni producenci kasują z oferty samochody klasy średniej, Skoda doskonali swój największy model w kierunku premium i rozwija jednostki spalinowe. Czym chce do siebie przekonać?

Skoda Superb Sportline w stylu Modern Solid. Wygląda jak kombi z wyższej półki

Z pewnością rozmachem sylwetki. Nowy Superb z ostrzej pochyloną przednią szybą, lusterkami z dolnym mocowaniem na poszyciu drzwi oraz opływową linią dachu stał się bardziej aerodynamiczny – ma o 10 proc. mniejszy współczynnik oporu powietrza (spadł do 0,25). W wersji Sportline prezentuje się wybornie, a jej wyjątkowy charakter na tle pozostałych klasycznych odmian wyróżnia grill w czarnej oprawie. Czarne są też obramowania szyb, lusterka boczne, ramki okien i relingi dachowe. Do tego są reflektory Top LED Matrix, tylne światła LED z animowanymi kierunkowskazami, funkcja coming/leaving home oraz elektrycznie otwierana tylna klapa.

Skoda Superb kombi Sportline Skoda Superb kombi Sportline / dziennik.pl / MACIEJ LUBCZYNSKI
W kabinie rewolucja. Skoda Kodiaq Sportline to nowe wnętrze

Wewnątrz Skoda stawia na materiały wysokiej jakości. Od progu widać i czuć troskę o detale. Tam gdzie konkurencja skąpi, Czesi stosują lepsze tworzywa m.in. tapicerowane kieszenie drzwi i dużo miękkich, przyjemnych w dotyku powierzchni. Przednie sportowe fotele ze zintegrowanymi zagłówkami i wysuwanym przedłużeniem siedziska zapewniają niezłe podparcie – wsiadasz i czujesz się dobrze przyjęty.

Kokpit Superba Sportline uszlachetniony jasnym ściegiem i wstawkami przypominającymi włókno węglowe polega na czytelnych cyfrowych interfejsach, a jego układ – z dużym, 13-calowym centralnym ekranem i umieszczonymi niżej otworami wentylacyjnymi – wprowadza zupełnie nową ergonomię miejsca kierowcy. Zamiast zegarów za trójramienną perforowaną kierownicą mamy 10-calowy wirtualny kokpit i łopatki do zmiany przełożeń, do tego jest wyświetlacz head-up na szybie. Łatwo się we wszystkim połapać. Szczęśliwe Skoda nie rezygnuje z przycisków. Laminowane szyby boczne z przodu i z tyłu poprawiają komfort akustyczny wnętrza. Absolutną nowinką jest możliwość ustawienia najczęściej używanych funkcji za pomocą klawiszy szybkiego dostępu Skoda Smart Dials. O co w tym chodzi?

Skoda Superb Sportline Skoda Superb Sportline / dziennik.pl / MACIEJ LUBCZYNSKI
Co to jest Skoda Smart Dials?

Pod ekranem stacji multimedialnej są teraz trzy pokrętła z 32-milimetrowymi wyświetlaczami. To właśnie te obrotowe przyciski dają szybki dostęp do wielu funkcji. Sprawdzają się znakomicie. Dwa zewnętrzne sterują temperaturą, ogrzewaniem i wentylacją foteli. Środkowa gałka obsługuje maksymalnie cztery różne funkcjonalności, w tym: głośność audio, prędkość i kierunek nawiewu, klimatyzację, tryby jazdy układu DCC Plus oraz wielkość mapy nawigacji. Cztery dodatkowe klawisze między pokrętłami to bezpośredni dostęp do wentylacji przedniej szyby, ogrzewania tylnej szyby, recyrkulacji powietrza i trybu automatycznej klimatyzacji.

Skoda Superb Sportline Skoda Superb Sportline / dziennik.pl / MACIEJ LUBCZYNSKI
Z tyłu można założyć nogę na nogę. Superb kombi zaskoczy przestronnością

Rozstaw osi nie wzrósł (2841 mm) i nie musiał. Wizytówką Superba pozostaje przestronność, którą Czesi wynoszą na wyższy poziom. W nowym wydaniu sprytnie wygospodarowano dodatkowe miejsce. W obu rzędach jest bardzo przestronnie – z przodu przybyło 11 mm luzu, a pasażerowie tylnej części – mają 6 mm więcej przestrzeni nad głową. Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie właściwą pozycję do prowadzenia auta. Z tyłu na kanapie z obszernym siedziskiem i szerokim podparciem poczujesz się niemal jak w kinie – na stopy, nogi i nad głową jest bardzo dużo miejsca. Pasażerowi podobnej postury siedzącemu w drugim rzędzie od kolan do oparcia fotela zostaje tyle luzu, że można założyć nogę na nogę.

Skoda Superb Sportline Skoda Superb Sportline / dziennik.pl / MACIEJ LUBCZYNSKI
Jak pojemność bagażnika? Nowy Superb nie daje szans konkurencji

Więcej miejsca wygospodarowano także na ładunek. Pojemność bagażnika kombi wzrosła aż o 30 litrów do 690 l, a po złożeniu tylnych siedzeń rośnie do imponujących 1920 litrów. Kufer wyznacza także wzorce w dziedzinie funkcjonalności, z głębokimi wnękami po bokach, nisko poprowadzonym progiem załadunku oraz hakami na torby i klamkami do składania oparć na burtach. Znowu okazuje się, że nikt nie wymyślił nic bardziej praktycznego i większego w tej klasie – Superb kombi jest bezkonkurencyjny.

Skoda Superb Sportline Skoda Superb Sportline / dziennik.pl / MACIEJ LUBCZYNSKI
Nowa Skoda Superb kombi - silnik benzynowy czy diesel 2.0 TDI?

Skoda zachowuje się przytomnie i w fazie przejścia na 100-proc. elektromobilność (do 2026 roku wprowadzi 6 nowych modeli elektrycznych) nie rezygnuje z konstrukcji spalinowych. Wręcz przeciwnie – rozwija silniki Diesla oraz jednostki benzynowe TSI. Jednocześnie inżynierowie zastosowali szereg rozwiązań, które mają zapewnić niższe zużycie paliwa – lista obejmuje m.in. nowy, wydajniejszy układ chłodzenia z dodatkowymi uszczelnieniami, które obniżają opór aerodynamiczny, a także żaluzje sterujące dopływem powietrza do silnika.

Jak jeździ Skoda Superb kombi Sportline z silnikiem 2.0 TDI/193 KM? To czeska rakieta dla dużej rodziny

Najmocniejszy silnik Diesla 2.0 TDI 193 KM (400 Nm!) jest połączony seryjnie z napędem 4x4. Dynamika tego układu jest więcej niż wystarczająca, a to zasługa ogromnej dawki siły napędowej dostępnej w szerokim zakresie obrotów. Już od ok. 1500 do 4000 obr./min jednostka tryska energią, choć żywiołowość najlepiej czuć w trybie Sport. Wtedy Skoda znajduje w sobie jeszcze większe pokłady animuszu. Zmiana jest odczuwalna nie tylko w reakcji na pedał przyspieszenia, ale też w układzie kierowniczym i zawieszeniu. Skraca się czas zmiany przełożeń, 7-biegowa skrzynia DSG przytomnie dobiera przełożenia. Jednocześnie napęd 4x4 za wszelką cenę stara się nie wypuścić z rąk przyczepności. W efekcie reakcja na gaz jest błyskawiczna (przyspieszenie od zera do 100 km/h w 7,6 sekundy), a wysokoprężne 2-litrowe serce nawet pod obciążeniem pozostaje kulturalnie ciche.

Skoda Superb Sportline Skoda Superb Sportline / dziennik.pl / MACIEJ LUBCZYNSKI
Ile pali Skoda Superb 2.0 TDI/193 KM? Tankujesz 66 litrów i śmiejesz się z elektryków

Podczas spokojnej jazdy kombi Skody cieszy harmonijnym połączeniem stabilnego prowadzenia i wysokiego poziomu komfortu – w czym zasługa m.in. zawieszenia DCC Plus (pakiet DCC Sportline za 4000 zł) z dwuzaworowymi amortyzatorami (osobne zawory do oddzielenia etapów odbicia i kompresji zawieszenia, umożliwiają szybsze i skuteczniejsze tłumienie; wcześniej obie funkcje były kontrolowane przez jeden zawór). Zawieszenie cicho i sprężyście gasi zarówno pojedyncze, jak i długie nierówności. Kombi satysfakcjonująco wchodzi w zakręty i pozwala czerpać przyjemność z dynamicznej jazdy. Nadwozie jest sztywne, układ kierowniczy responsywny - całość pozytywnie zaskakuje. Zużycie paliwa na poziomie 5,7-6,2 l na 100 km nie wymaga specjalnych starań. Podczas bardzo spokojnej jazdy, silnik zadowoli się 4,6-4,8 l/100 km. Takie wyniki w niemal 5-metrowym kombi to prawdziwa rzadkość. Skoda pod względem średniego spalania mogłaby rywalizować z hybrydową Toyotą Camry. Przy 66-litrowym zbiorniku oznacza to ponad 1430 km zasięgu i jak to nie śmiać się z elektryków.

Skoda Superb Sportline Skoda Superb Sportline / dziennik.pl / MACIEJ LUBCZYNSKI
Superb zaskakuje pakietem 28 sprytnych rozwiązań

Drobne rozwiązania, które polepszają funkcjonalność to popisowa dyscyplina Skody – z każdym modelem debiutują nowe gadżety i zawsze dają użytkownikowi frajdę z odkrywania ich oraz testowania przydatności. Kiedy wydawało się, że Czesi wymyślili już wszystko, co może pomóc w życiu codziennym, to nowy Superb wywraca stolik. Teraz zaskakuje pakietem 28 patentów spod hasła "Simply Clever". Lista nowinek obejmuje m.in.:

  • pakiet komfortowego snu (specjalne zagłówki, koc),
  • środkowy podłokietnik tylnych siedzeń ze zintegrowanym uchwytem na tablet,
  • schowek z uchwytem na kubek na tunelu środkowym,
  • czyścik do wyświetlaczy dotykowych,
  • z tyłu każdego przedniego siedzenia pojawiła się podwójna kieszeń na dokumenty, czasopisma czy smartfon,
  • parasol i skrobaczka do lodu powstały z ekologicznych materiałów.
Skoda Superb Sportline Skoda Superb Sportline / dziennik.pl / MACIEJ LUBCZYNSKI
Ile kosztuje nowa Skoda Superb kombi Sportline? Jakie wyposażenie?

Najtańsza Skoda Superb kombi wersji Sportline z silnikiem 1.5 TSI/150 KM kosztuje od 187 250 zł. Benzynowy wariant 2.0 TSI/204 KM to wydatek od 195 400 zł. 265-konna jednostka 2.0 TSI z 4x4 to cena od 225 400 zł. Słabszy silnik Diesla 2.0 TDI/150 KM wymaga przynajmniej 201 400 zł.

Skoda Superb Sportline Skoda Superb Sportline / dziennik.pl / MACIEJ LUBCZYNSKI

Mocniejszy wariat 2.0 TDI/193 KM (napęd 4x4) staruje z pułapu 218 400 zł. Porównywalny VW Passat R-Line 2.0 TDI 193 KM 4MOTION kosztuje od 259 000 zł. Z kolei Superb kombi Plug-in Hybrid Sportline (204 KM) kosztuje od 201 400 zł. Lista wyposażenia obejmuje m.in.:

  • Climatronic - trzystrefowa klimatyzacja
  • Czujniki parkowania z przodu oraz z tyłu
  • Sunset - tylne szyby o wyższym stopniu przyciemnienia, przednie i tylne szyby boczne dźwiękochłonne
  • Przygotowanie pod hak holowniczy
  • Bezdotykowe otwieranie i zamykanie elektrycznie sterowanej pokrywy bagażnika
  • Kessy Full - bezkluczykowy system obsługi samochodu
  • Tapicerka Design Selection Suedia Sportline
  • Ramka grilla w wykończeniu czarnym z połyskiem
  • 18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich
  • Reflektory Top LED z Matrix Beam i Tylne światła Top LED z dynamicznymi kierunkowskazami
  • W pełni elektryczne fotele przednie z funkcją masażu
  • Progresywny układ kierowniczy
  • Infotainment 13-calowy z nawigacją
  • Sportowe zawieszenie -15mm
  • Sportowe fotele z przodu ze zintegrowanym zagłówkiem
  • Smart Comfort Entry - fotele przednie przesuwają się przód/tył do 10 cm przy otwarciu drzwi, by ułatwić wsiadanie i wysiadanie
  • Pneumatyczna regulacja w odcinku lędźwiowym
  • Fotele wentylowane z przodu
  • Funkcja pamięci foteli i zaawansowany masaż (8 programów masażu)
  • Drzwi od wewnątrz pokryte sztuczną skórą, z dekorem
  • Oświetlenie Ambiente (listwa świetlna na desce rozdzielczej oraz w drzwiach).
