Nowa Skoda Superb kombi jest wielka, mocna i oszczędna

Nowa Skoda Superb kombi Sportline w czerwieni Carmine i na 19-calowych kołach Torcular z czarnymi ramionami wygląda jak złoto. To ponad 4,9-metrowe auto kusi nie tylko możliwościami 2-litrowego silnika TDI, ale również ceną. To jeden z najciekawszych wyborów w tej klasie. Jak do tego doszło?

Nowy Supreb na polskim rynku jest najbardziej okazałą perłą w koronie Skody. Szczególnie, że Czesi jadą pod prąd. Kiedy inni producenci kasują z oferty samochody klasy średniej, Skoda doskonali swój największy model w kierunku premium i rozwija jednostki spalinowe. Czym chce do siebie przekonać?

Skoda Superb Sportline w stylu Modern Solid. Wygląda jak kombi z wyższej półki

Z pewnością rozmachem sylwetki. Nowy Superb z ostrzej pochyloną przednią szybą, lusterkami z dolnym mocowaniem na poszyciu drzwi oraz opływową linią dachu stał się bardziej aerodynamiczny – ma o 10 proc. mniejszy współczynnik oporu powietrza (spadł do 0,25). W wersji Sportline prezentuje się wybornie, a jej wyjątkowy charakter na tle pozostałych klasycznych odmian wyróżnia grill w czarnej oprawie. Czarne są też obramowania szyb, lusterka boczne, ramki okien i relingi dachowe. Do tego są reflektory Top LED Matrix, tylne światła LED z animowanymi kierunkowskazami, funkcja coming/leaving home oraz elektrycznie otwierana tylna klapa.

W kabinie rewolucja. Skoda Kodiaq Sportline to nowe wnętrze

Wewnątrz Skoda stawia na materiały wysokiej jakości. Od progu widać i czuć troskę o detale. Tam gdzie konkurencja skąpi, Czesi stosują lepsze tworzywa m.in. tapicerowane kieszenie drzwi i dużo miękkich, przyjemnych w dotyku powierzchni. Przednie sportowe fotele ze zintegrowanymi zagłówkami i wysuwanym przedłużeniem siedziska zapewniają niezłe podparcie – wsiadasz i czujesz się dobrze przyjęty.

Kokpit Superba Sportline uszlachetniony jasnym ściegiem i wstawkami przypominającymi włókno węglowe polega na czytelnych cyfrowych interfejsach, a jego układ – z dużym, 13-calowym centralnym ekranem i umieszczonymi niżej otworami wentylacyjnymi – wprowadza zupełnie nową ergonomię miejsca kierowcy. Zamiast zegarów za trójramienną perforowaną kierownicą mamy 10-calowy wirtualny kokpit i łopatki do zmiany przełożeń, do tego jest wyświetlacz head-up na szybie. Łatwo się we wszystkim połapać. Szczęśliwe Skoda nie rezygnuje z przycisków. Laminowane szyby boczne z przodu i z tyłu poprawiają komfort akustyczny wnętrza. Absolutną nowinką jest możliwość ustawienia najczęściej używanych funkcji za pomocą klawiszy szybkiego dostępu Skoda Smart Dials. O co w tym chodzi?

Co to jest Skoda Smart Dials?

Pod ekranem stacji multimedialnej są teraz trzy pokrętła z 32-milimetrowymi wyświetlaczami. To właśnie te obrotowe przyciski dają szybki dostęp do wielu funkcji. Sprawdzają się znakomicie. Dwa zewnętrzne sterują temperaturą, ogrzewaniem i wentylacją foteli. Środkowa gałka obsługuje maksymalnie cztery różne funkcjonalności, w tym: głośność audio, prędkość i kierunek nawiewu, klimatyzację, tryby jazdy układu DCC Plus oraz wielkość mapy nawigacji. Cztery dodatkowe klawisze między pokrętłami to bezpośredni dostęp do wentylacji przedniej szyby, ogrzewania tylnej szyby, recyrkulacji powietrza i trybu automatycznej klimatyzacji.

Z tyłu można założyć nogę na nogę. Superb kombi zaskoczy przestronnością

Rozstaw osi nie wzrósł (2841 mm) i nie musiał. Wizytówką Superba pozostaje przestronność, którą Czesi wynoszą na wyższy poziom. W nowym wydaniu sprytnie wygospodarowano dodatkowe miejsce. W obu rzędach jest bardzo przestronnie – z przodu przybyło 11 mm luzu, a pasażerowie tylnej części – mają 6 mm więcej przestrzeni nad głową. Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie właściwą pozycję do prowadzenia auta. Z tyłu na kanapie z obszernym siedziskiem i szerokim podparciem poczujesz się niemal jak w kinie – na stopy, nogi i nad głową jest bardzo dużo miejsca. Pasażerowi podobnej postury siedzącemu w drugim rzędzie od kolan do oparcia fotela zostaje tyle luzu, że można założyć nogę na nogę.

Jak pojemność bagażnika? Nowy Superb nie daje szans konkurencji

Więcej miejsca wygospodarowano także na ładunek. Pojemność bagażnika kombi wzrosła aż o 30 litrów do 690 l, a po złożeniu tylnych siedzeń rośnie do imponujących 1920 litrów. Kufer wyznacza także wzorce w dziedzinie funkcjonalności, z głębokimi wnękami po bokach, nisko poprowadzonym progiem załadunku oraz hakami na torby i klamkami do składania oparć na burtach. Znowu okazuje się, że nikt nie wymyślił nic bardziej praktycznego i większego w tej klasie – Superb kombi jest bezkonkurencyjny.

Nowa Skoda Superb kombi - silnik benzynowy czy diesel 2.0 TDI?

Skoda zachowuje się przytomnie i w fazie przejścia na 100-proc. elektromobilność (do 2026 roku wprowadzi 6 nowych modeli elektrycznych) nie rezygnuje z konstrukcji spalinowych. Wręcz przeciwnie – rozwija silniki Diesla oraz jednostki benzynowe TSI. Jednocześnie inżynierowie zastosowali szereg rozwiązań, które mają zapewnić niższe zużycie paliwa – lista obejmuje m.in. nowy, wydajniejszy układ chłodzenia z dodatkowymi uszczelnieniami, które obniżają opór aerodynamiczny, a także żaluzje sterujące dopływem powietrza do silnika.

Jak jeździ Skoda Superb kombi Sportline z silnikiem 2.0 TDI/193 KM? To czeska rakieta dla dużej rodziny

Najmocniejszy silnik Diesla 2.0 TDI 193 KM (400 Nm!) jest połączony seryjnie z napędem 4x4. Dynamika tego układu jest więcej niż wystarczająca, a to zasługa ogromnej dawki siły napędowej dostępnej w szerokim zakresie obrotów. Już od ok. 1500 do 4000 obr./min jednostka tryska energią, choć żywiołowość najlepiej czuć w trybie Sport. Wtedy Skoda znajduje w sobie jeszcze większe pokłady animuszu. Zmiana jest odczuwalna nie tylko w reakcji na pedał przyspieszenia, ale też w układzie kierowniczym i zawieszeniu. Skraca się czas zmiany przełożeń, 7-biegowa skrzynia DSG przytomnie dobiera przełożenia. Jednocześnie napęd 4x4 za wszelką cenę stara się nie wypuścić z rąk przyczepności. W efekcie reakcja na gaz jest błyskawiczna (przyspieszenie od zera do 100 km/h w 7,6 sekundy), a wysokoprężne 2-litrowe serce nawet pod obciążeniem pozostaje kulturalnie ciche.

Ile pali Skoda Superb 2.0 TDI/193 KM? Tankujesz 66 litrów i śmiejesz się z elektryków

Podczas spokojnej jazdy kombi Skody cieszy harmonijnym połączeniem stabilnego prowadzenia i wysokiego poziomu komfortu – w czym zasługa m.in. zawieszenia DCC Plus (pakiet DCC Sportline za 4000 zł) z dwuzaworowymi amortyzatorami (osobne zawory do oddzielenia etapów odbicia i kompresji zawieszenia, umożliwiają szybsze i skuteczniejsze tłumienie; wcześniej obie funkcje były kontrolowane przez jeden zawór). Zawieszenie cicho i sprężyście gasi zarówno pojedyncze, jak i długie nierówności. Kombi satysfakcjonująco wchodzi w zakręty i pozwala czerpać przyjemność z dynamicznej jazdy. Nadwozie jest sztywne, układ kierowniczy responsywny - całość pozytywnie zaskakuje. Zużycie paliwa na poziomie 5,7-6,2 l na 100 km nie wymaga specjalnych starań. Podczas bardzo spokojnej jazdy, silnik zadowoli się 4,6-4,8 l/100 km. Takie wyniki w niemal 5-metrowym kombi to prawdziwa rzadkość. Skoda pod względem średniego spalania mogłaby rywalizować z hybrydową Toyotą Camry. Przy 66-litrowym zbiorniku oznacza to ponad 1430 km zasięgu i jak to nie śmiać się z elektryków.

Superb zaskakuje pakietem 28 sprytnych rozwiązań

Drobne rozwiązania, które polepszają funkcjonalność to popisowa dyscyplina Skody – z każdym modelem debiutują nowe gadżety i zawsze dają użytkownikowi frajdę z odkrywania ich oraz testowania przydatności. Kiedy wydawało się, że Czesi wymyślili już wszystko, co może pomóc w życiu codziennym, to nowy Superb wywraca stolik. Teraz zaskakuje pakietem 28 patentów spod hasła "Simply Clever". Lista nowinek obejmuje m.in.:

pakiet komfortowego snu (specjalne zagłówki, koc),

środkowy podłokietnik tylnych siedzeń ze zintegrowanym uchwytem na tablet,

schowek z uchwytem na kubek na tunelu środkowym,

czyścik do wyświetlaczy dotykowych,

z tyłu każdego przedniego siedzenia pojawiła się podwójna kieszeń na dokumenty, czasopisma czy smartfon,

parasol i skrobaczka do lodu powstały z ekologicznych materiałów.

Ile kosztuje nowa Skoda Superb kombi Sportline? Jakie wyposażenie?

Najtańsza Skoda Superb kombi wersji Sportline z silnikiem 1.5 TSI/150 KM kosztuje od 187 250 zł. Benzynowy wariant 2.0 TSI/204 KM to wydatek od 195 400 zł. 265-konna jednostka 2.0 TSI z 4x4 to cena od 225 400 zł. Słabszy silnik Diesla 2.0 TDI/150 KM wymaga przynajmniej 201 400 zł.

Mocniejszy wariat 2.0 TDI/193 KM (napęd 4x4) staruje z pułapu 218 400 zł. Porównywalny VW Passat R-Line 2.0 TDI 193 KM 4MOTION kosztuje od 259 000 zł. Z kolei Superb kombi Plug-in Hybrid Sportline (204 KM) kosztuje od 201 400 zł. Lista wyposażenia obejmuje m.in.: