Skoda trzęsie rynkiem. Octavia hitem

Skoda notuje świetne wyniki sprzedaży. Od początku roku na polskie drogi wypuściła już ponad 51 tys. aut i jest drugą najpopularniejszą marką w kraju – należy do niej niemal 11 proc. udziału w rynku.

Koniem pociągowym biznesu jest Octavia – tylko w październiku 2025 roku zarejestrowano w Polsce 1951 egzemplarzy tego modelu, co stanowi wzrost o 66 proc. w porównaniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku. Tym samym Octavia została najpopularniejszym nowym autem w Polsce. Skąd ten sukces?

Tak wygląda Skoda Octavia w nowym wcieleniu

Po ostatniej modernizacji Skoda Octavia w zależności od wersji na świat patrzy przez ostro zarysowane matrycowe reflektory LED Matrix drugiej generacji. Nowe lampy to najbardziej zauważalna zmiana, a obejmują zewnętrzny moduł bi-LED, który obsługuje światła mijania i drogowe, z kolei na sekcję wewnętrzną składają się dwa rzędy 36 pojedynczych segmentów matrycowych (o 12 więcej niż w poprzedniej generacji). Każdy segment może być sterowany oddzielnie, by nie oślepiać nadjeżdżających pojazdów podczas korzystania ze świateł drogowych lub do oświetlania znaków drogowych. W praktyce snop światła jest jasny i w trybie automatycznym precyzyjnie wycina jadące z naprzeciwka samochody – pod tym względem Octavia proponuje naprawdę doskonałe parametry. Z tyłu nazwa SKODA na klapie jest już wypisana czcionką zgodną z najnowszą wizualizacją marki.

Skoda doskonali swoją gamę modelową w kierunku premium, stąd we wnętrzu witają tworzywa wykraczające jakością poza standardy popularnych marek. Materiały są porządnie spasowane, miękkie gdzie należy i przyjemne w dotyku. Bogatsze wyposażenie seryjne obejmuje 10-calowy ekran Infotainment, który na życzenie można zastąpić 13-calowym wyświetlaczem z nawigacją. Nowy system multimedialny szybko reaguje na dotyk, do tego jest konfigurowalny pasek skrótów najczęściej używanych funkcji oraz przejrzyście rozplanowane menu z dużymi polami dotykowymi.

Skoda Octavia: pojemność bagażnika kombi i wersji liftback

Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie właściwą pozycję do prowadzenia auta. Z tyłu wysoki pasażer usiądzie bez wyrzeczeń – na stopy, nogi i nad głową jest dużo miejsca –nie ma mowy o zawadzaniu o podsufitkę. Dwustrefowa klimatyzacja Climatronic jest seryjna. Skoda postarała się o nowinki ułatwiające życie codzienne. Stąd od wersji Selection w standardzie jest chłodzony 15-watowy Phone Box do szybkiego ładowania smarftona. Ulepszony system bezkluczykowego dostępu Kessy automatycznie odblokowuje lub blokuje drzwi, gdy tylko kierowca znajdzie się w odległości 2-2,5 m od auta.

Praktyczność wnętrza pozostaje kluczową zaletą. Octavia kombi zapewnia bagażnik o pojemności 640 l, Octavia liftback od 600 l. Drobne rozwiązania, które polepszają użyteczność to również popisowa dyscyplina Skody. Z każdym modelem wchodzą nowe gadżety i zawsze dają frajdę z odkrywania ich oraz testowania. Kiedy wydawało się, że Czesi wymyślili już wszystko, co może pomóc na co dzień, to Octavia ponownie zaskakuje sensownymi funkcjami. Wnętrze kombi można wzbogacić o pakiet komfortowego snu. Koc i boczne zagłówki drugiego rzędu zatroszczą się o pasażerów skłonnych do drzemki podczas jazdy. Skrobaczka do szyb we wlewie paliwa i parasol w przednich drzwiach są z ekomateriałów.

Silnik benzynowy 1.5 TSI mHEV hitem wśród polskich kierowców

Szeroki wybór napędów także pracuje na sukces Octavii. Jednak to silnik benzynowy 1.5 TSI (115 KM i 150 KM) dostępny także z technologią miękkiej hybrydy mHEV i przekładnią DSG cieszy się największą popularnością. Jak działa ten lekko zelektryfikowany układ?

Rozwiązanie stosowane przez Skodę wykorzystuje dodatkową instalację 48V, która nie wymaga specjalnych zabiegów serwisowych, ale w zamian daje szereg korzyści. Energia odzyskana podczas hamowania jest magazynowana w niewielkim akumulatorze litowo-jonowym. Stąd w razie potrzeby niewielki silnik elektryczny czerpie prąd i generuje wysoki moment obrotowy, zapewniając wsparcie jednostce spalinowej podczas przyspieszania, zastępuje rozrusznik umożliwiając gładki rozruch i pozwala na żeglowanie (poruszanie się z wyłączonym silnikiem spalinowym). Układ miękkiej hybrydy to wiele zalet: nie podnosi znacząco ceny samochodu, jest lekki i nie zabiera przestrzeni, nie wymaga dodatkowej obsługi czy sprzętu dla instalacji wysokiego napięcia, dodatkowo wykorzystuje potencjał napędu spalinowego. Elektryczny zastrzyk dla silnika 1.5 TSI to realne obniżenie zużycia benzyny, lepsza reakcja na gaz w pośrednim zakresie obrotów (kluczowym w codziennym użytkowaniu) i wysoka kultura pracy. Jak to wygląda w praktyce?

Jak jeździ nowa Skoda Octavia z silnikiem 1.5 TSI/150 KM? Ile pali?

Na drodze 150-konna Octavia 1.5 mHEV zwraca uwagę harmonijnym połączeniem stabilnego prowadzenia, zwinności i wysokiego poziomu komfortu – w czym zasługa m.in. zawieszenia DCC z możliwością wyboru nastawień. Turbobenzynowy silnik ma przyjazną charakterystykę z dużą dawką momentu obrotowego w szerokim zakresie obrotów i płynnie współpracuje z 7-biegowym DSG. Auto przyspiesza od 0 do 100 km/h w 8,5 sekundy. To optymalna konfiguracja, która sprawdzi się w codziennym użytkowaniu. Do tego okazuje się bardzo oszczędna. Podczas spokojnej jazdy Octavia zużywa 4,9-5,3 l benzyny na 100 km. To wynik godny zaawansowanych hybryd.

Kolejny atut to szeroka gama wersji wyposażeniowych. Osoby, które cenią dynamiczny charakter mają do wyboru usportowione wersje Sportline lub najmocniejszy wariant RS. W październiku wśród nabywców indywidualnych wyraźnie wzrosła liczba kupujących, którzy wybierali właśnie te dwie topowe odmiany Octavii. Sportline łączy sportowy wygląd m.in. z obniżonym zawieszeniem i występuje z wieloma jednostkami napędowymi. Z kolei Skoda Octavia RS za sprawą 265-konnego silnika zapewnia świetne osiągi (6,4-6,5 s do 100 km/h).

Ponadto portfolio obejmuje liczne korzystnie wycenione pakiety wyposażenia i pojedyncze dodatki, które pozwalają dopasować samochód "pod siebie". Z kolei szeroka oferta pakietów serwisowych zapewnia przewidywalność kosztów. Swoją renomę i popularność Octavia zawdzięcza wreszcie wyjątkowo rozbudowanej ofercie finansowej, która obejmuje m.in. atrakcyjny kredyt i leasing, a także kompleksowy produkt Skoda Najem All Inclusive, który w jednej racie łączy m.in. ubezpieczenie i serwis. To sprawia, że nabywcy mogą precyzyjnie dopasować do swoich potrzeb nie tylko samą Octavię, ale i jej finansowanie.

Najtańsza Skoda Octavia Edition 130 kosztuje od 102 500 zł

Skoda Octavia Edition 130 Essence 1.5 TSI/115 KM kosztuje teraz od 102 500 zł, czyli jedynie 700 zł więcej od bazowego wariantu (kombi Edition 130 od 106 600 zł). To model z 6-biegową przekładnią manualną. Instalacja miękkiej hybrydy oraz 7-biegowy automat DSG podnoszą cenę do 108 700 zł. Mocniejsza odmiana 1.5/150 KM to wydatek od 111 200 zł (kombi od 115 300 zł). Octavia Edition 130 Essence z najpopularniejszym silnikiem 1.5 TSI/150 KM m-HEV kosztuje od 115 300 zł.