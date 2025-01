Jaecoo 7 Super Hybrid - cena, wyposażenie, dane techniczne

Nawet 1200 km zasięgu, a pod maską silnik spalinowy i jednostka elektryczna. Jaecoo idzie na całość i wprowadza nową hybrydę do oferty. Jaecoo 7 Super Hybrid wjeżdża do Polski - najnowsza odsłona pojawiła się już w cenniku. Ile trzeba zapłacić za C-SUV-a z 347-konnym napędem? Ile kilometrów przejedzie na prądzie i jak szybko się naładuje? Poznaliśmy już wszystkie szczegóły.

Nadwozie SUV-a ma 4,5 m długości, a wymiary i parametry nie pozostawiają wątpliwości - Jaecoo chce grać w lidze, w której dotąd klienci wybierali spośród modeli takich jak Toyota RAV4, Hyundai Tucson czy Ford Kuga. Jaecoo 7 Super Hybrid to kolejna hybryda typu plug-in w tej klasie. Wystarczy zagłębić się w dane techniczne, by dostrzec, że ma kilka asów w rękawie. Czy konkurenci powinni się już bać?

Reklama

Oto nowe Jaecoo 7 Super Hybrid. Ma 347 KM

Reklama

Cena auta sprawia, że nowe hybrydowe Jaecoo to najtańsze konie mechaniczne na rynku. Trudno znaleźć nawet rywala, który w porównywalnej cenie będzie proponował moc w okolicach 300 KM. Dane techniczne podpowiadają, że jest to również... jeden z najwolniejszych samochodów o takiej mocy, bo sprint do setki trwa według producenta dokładnie 8,5 s. Prędkość maksymalna została z kolei ograniczona do 180 km/h.

Pod maską pracuje czterocylindrowy silnik 1.5 T-GDI, a więc inna jednostka niż w spalinowym modelu - w testowanym przez nas niedawno Jaecoo 7 zamontowano motor 1.6. Wysokonapięciowa bateria ma pojemność 18,3 kWh, a jedną z kluczowych zalet ma być niskie zużycie paliwa w trybie hybrydowym, a więc z rozładowanym akumulatorem. Producent obiecuje, że SUV będzie spalał tylko 6,0 l/100 km. Ważone zużycie paliwa według WLTP wynosi z kolei 0,7 l/100 km.

Moment obrotowy z dwóch silników (spalinowy ma 143 KM, a elektryczny 204 KM) trafia wyłącznie na przednie koła. W przeciwieństwie do wariantu z silnikiem benzynowym, w hybrydzie nie jest dostępne 4x4. Za przeniesienie napędu odpowiedzialna jest skrzynia biegów 1DHT, opracowana z myślą o hybrydowych modelach. System 1DHT oferuje jeden z dwóch trybów pracy układu napędowego: elektryczny (EV) - dopasowany do miejskiej jazdy z zerową emisją (by go uruchomić bateria musi być naładowana w co najmniej 25%), lub hybrydowy (HEV), łączący moc obu źródeł energii, dostosowujący się do warunków drogowych.

Jaecoo 7 PHEV. Ładowanie i zasięg

Z baterią hybrydowego Jaecoo związany jest jeden z najważniejszych plusów modelu. Można ją bowiem ładować nie tylko z domowego gniazdka, prądem przemiennym, ale i prądem stałym DC, a zatem np. na stacji szybkiego ładowania. Maksymalna moc 40 kW pozwala uzupełnić energię w zakresie 30-80% w 20 minut. To zaleta, której pozazdrościć może większość hybryd plug-in. Jak na razie, podobne rozwiązanie w gronie marek wolumenowych stosują tylko nowe modele koncernu Volkswagena. Jaecoo chwali się ponadto, że akumulator został uszczelniony w standardzie IP68 - może pozostać zanurzony na głębokość 1 metra przez 48 godzin.

Bezemisyjny zasięg SUV-a w cyklu mieszanym wynosi solidne 91 km, a średnie zużycie energii to według producenta 20,3 kWh/100 km. Producent podaje, że łączny zasięg to 1200 km, choć sposób liczenia tego parametru zakłada prawdopodobnie miejski cykl jazdy. Elektryczny zasięg wynosi bowiem niespełna 100 km, średnie zużycie to 6,0 l/100 km, a zbiornik paliwa mieści 60 litrów.

Jaecoo 7 Super Hybrid - wymiary

Różnice względem spalinowego modelu są symboliczne. Hybryda otrzymała nowe wykończenie listew bocznych, nowe wzornictwo tylnego zderzaka, oraz emblemat PHEV na klapie bagażnika. Nadwozie Jaecoo 7 Super Hybrid wykonane jest w ponad 80% ze stali o wysokiej i ultra wysokiej wytrzymałości, a jego wymiary to 4500 mm długości, 1865 mm szerokości oraz 1680 mm wysokości. We wnętrzu kryje się znajomy kokpit, poddany lekkiemu liftingowi. Nowością jest wariant z tapicerką Black-Brown, a wersję hybrydową wyróżnia także przełącznik trybu jazdy HEV/EV. Wprawne oko zauważy także nowy projekt boczków drzwi i nakładki na pedały, obecne w bogatszej wersji Exclusive. Bagażnik ma 500 l pojemności, czyli o 64 l mniej niż w wariancie spalinowym. Po złożeniu siedzeń, kufer rośnie do 1265 l.

JAECOO 7 Super Hybrid oferuje klientom wybór spośród sześciu kolorów nadwozia, w tym czterech jednolitych (Olive gray, Carbon black, Moonlight silver, Khaki white) oraz dwóch kombinacji dwukolorowych Carbon black (dach) + Olive gray (nadwozie), Carbon black (dach) + Moonlight silver (nadwozie). Co ciekawe żaden z kolorów nie wymaga dopłaty. Wszystkie oferowane są w cenie. Ile trzeba więc zapłacić za nowe, hybrydowe Jaecoo?

Jaecoo 7 Super Hybrid - cena, wyposażenie i gwarancja

Kierowcy będą mogli wybierać spośród dwóch wersji wyposażenia. Podstawowe Jaecoo 7 Super Hybrid w wariancie Select wyceniono na 159 900 zł. W takiej konfiguracji, chiński SUV oferuje m.in. komplet systemów bezpieczeństwa wymaganych przez prawo, a ponadto system monitorowania martwego pola w lusterkach, asystenta ruchu poprzecznego z funkcją automatycznego hamowania, tempomat adaptacyjny, 19-calowe felgi aluminiowe, system kamer 360 stopni, czujniki parkowania z tyłu i z przodu, system multimedialny z ekranem o przekątnej 14,8 cala czy elektrycznie regulowane fotele przednie.

Droższa odmiana Exclusive to wydatek 169 900 zł. Względem bazowej wersji, wyposażenie jest bogatsze o system audio Sony z 8. głośnikami, wyświetlacz HUD, bezprzewodową ładowarkę do smartfona, dach panoramiczny, podgrzewane oraz wentylowane fotele przednie, pamięć ustawień siedzeń i lusterek, ambientowe podświetlenie wnętrza, a także elektrycznie otwieraną i zamykaną klapę bagażnika.

Ceny są naprawdę imponujące, a Jaecoo chwali się też warunkami gwarancji. SUV objęty jest bowiem gwarancją na 7 lat lub 150 000 km. Gwarancja na baterię wysokonapięciową trwa przez 8 lat lub 160 000 i taką samą ochroną objęto moduł sterowania silnika (MCU) oraz moduł sterujący pojazdu (VCU). W cenie jest także 7-letnia usługa Assistance.

Nowe, hybrydowe Jaecoo można już zamawiać u dealerów OMODA & JAECOO. Pierwsze sztuki dotrą do salonów w marcu - wtedy będą również dostępne do jazd testowych. Obecnie, sieć sprzedaży liczy 28 punktów w Polsce.