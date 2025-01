Rodzinna Toyota taniej o 22 000 zł. Akcja rusza 27 stycznia

W salonach Toyoty wciąż można kupić samochód z rocznika 2024. Choć japońska marka nie narzeka na brak zainteresowania ze strony klientów, na dealerskich placach i w magazynach udało się przechować trochę aut, które 27 stycznia trafiły do specjalnej, wyprzedażowej oferty. Jak na wyprzedaż przystało, samochody objęte są pokaźnymi rabatami.

Dealerzy zostali dobrze poinstruowani przez centralę. Japońska marka zapowiada, że dla klientów przygotowane zostały również promocyjne ceny na akcesoria dodatkowe, koła zimowe czy zabezpieczenia antykradzieżowe. W salonach można także skorzystać z najmu lub leasingu KINTO One zarówno dla firm, jak i klientów indywidualnych. Otwarte dni potrwają od poniedziałku 27 stycznia do niedzieli 2 lutego. Kierowcy mają więc tydzień, by skorzystać z ofert na popularne modele. Jakie auta Toyota sprzedaje teraz taniej i czy warto się spieszyć?

Toyota Corolla Cross. Hybryda taniej o 12 800 zł

Klienci mogą uzyskać konkretny rabat na Corollę Cross. Ostatnie egzemplarze wybranych wersji hybrydowego crossovera dostępne są w cenach niższych o 12 800 zł. Każde objęte promocją auto wyposażone jest w pakiet Protection, czyli w wykładzinę bagażnika oraz siatkę. Jak kształtują się ceny? Corolla Cross Style 1.8 Hybrid o mocy 140 KM kosztuje teraz 150 600 zł, a z mocniejszym układem 2.0 Hybrid (197 KM) i napędem na przód została wyceniona na 154 400 zł.

Topowa odmiana Executive z układem 2.0 Hybrid i napędem na przód kosztuje 172 200 zł, a na 177 100 zł wyceniono auto w tej wersji wzbogacone o dach panoramiczny Skyview. Tak skonfigurowany crossover kosztuje o 12 800 zł mniej od ceny katalogowej. Kierowcy, którzy nie mogli zdecydować się między Corollą Cross a C-HR, zyskali właśnie argument przemawiający za tym pierwszym modelem. Dla C-HR Toyota nie proponuje obecnie specjalnych rabatów.

Toyota Yaris przeceniona. Tyle kosztuje od 27 stycznia

Miejski bestseller Toyoty również doczekał się specjalnej oferty. Do każdego auta można dokupić pakiet Smart w promocyjnej cenie (600 zł), który obejmuje nakładki progowe oraz wykładzinę bagażnika, ale to nie to będzie magnesem na klientów.

Dni otwarte oznaczają, że teraz rabat na Yarisa wynosi do 10 000 zł. Żeby uzyskać taką korzyść, należy jednak wybrać samochód w wersji Style. Yaris w tej odmianie kosztuje 100 300 zł i w porównaniu z bazowym modelem proponuje nieco lepsze wyposażenie. Standardem w tej odmianie są m.in. 16-calowe aluminiowe felgi, podgrzewane fotele oraz kierownica, przednie i tylne czujniki parkowania, a także przyciemniane szyby tylne. Podstawowa odmiana Active w nowym cenniku na 2025 rok kosztuje już 100 900 zł - cenowa różnica jest więc wyraźna.

Rabaty do 35 000 zł. Rusza Giełda Toyoty

Dla tych, na których 10 czy 12 tysięcy złotych obniżki nie robi specjalnego wrażenia, Toyota przygotowała program zwany Giełdą Toyoty. W dużym skrócie oznacza to krótki czas oczekiwania i jeszcze wyższe rabaty na zamówiony samochód. Tu również mowa o autach, które zostały już wyprodukowane w 2024 roku, a ponadto zarejestrowane na dealerów - o personalizacji w tym przypadku nie ma mowy, a w świetle prawa zakupione auto będzie miało już jednego właściciela "w papierach".

Przykład? Toyota Corolla Sedan z benzynowym silnikiem 1.5 (125 KM) oraz manualną skrzynią biegów kosztuje w ramach specjalnego programu od 89 900 zł, czyli 22 tys. zł mniej od ceny katalogowej. Auto wyposażone jest w 16-calowe felgi aluminiowe, wirtualny kokpit (12,3 cala) czy system multimedialny Toyota Smart Connect z kolorowym, dotykowym ekranem (10,5 cala).

Nieco mniej spektakularny, ale nadal solidny rabat 24 400 zł przewidziany jest na model Highlander. Duży, 7-osobowy SUV z 248-konną hybrydą pod maską kosztuje od 279 000 zł w wersji Prestige, a topowa odmiana Executive wyceniona jest na 296 600 zł.

Zdecydowanie największa (kwotowo) przecena dotyczy Land Cruisera. Legendarna terenówka dostępna jest z rabatem w wysokości 35 000 zł. Ostatnie egzemplarze tej Toyoty kosztują od 373 900 zł. To propozycja raczej dla koneserów, ale jak dowodzą najświeższe dane, i takich Toyota przyciągnęła do salonów całkiem sporo. W pierwszą godzinę od startu przedsprzedaży w lutym, w Polsce zebrano 462 rezerwacje. Na początku grudnia 2024 roku Toyota poinformowała z kolei, że nowa odsłona terenówki po kilku miesiącach rynkowej obecności znalazła w Polsce już ponad 1050 nabywców.