Nowy MG ZS Hybrid+ już na rynku. To najtańszy hybrydowy SUV

MG Motor to brytyjska marka należąca do chińskiego koncernu SAIC. Jej korzenie sięgają 1924 roku. W Polsce brytyjsko-chińskie SUV-y i hatchbacki to najlepiej sprzedające się auta z technologią pochodzącą z Państwa Środka.

Teraz na rynek wjeżdża zupełnie nowy MG ZS Hybrid+. Jako najtańszy hybrydowy SUV bierze na celownik takie auta jak m.in. Toyota Yaris Cross, Dacia Duster czy Renault Captur. Czego mogą spodziewać się kierowcy?

Nowy MG ZS Hybrid+ wygląda agresywnie. Jakie wymiary i pojemność bagażnika?

Nowy MG ZS Hybrid+ z agresywnie stylizowanym nadwoziem o długości 4,4 m pod względem rozmiarów jest w czołówce segmentu B-SUV. Wnętrze wygląda nowocześnie. Kierowca ma przed sobą 7-calowy wyświetlacz wskaźników, a na środku wystaje 10,25-calowy ekran stacji multimedialnej. Klasyczne przyciski ułatwią obsługę. Pasażerów z tyłu ucieszy duża przestrzeń na nogi. Bagażnik zapewnia 443 l pojemności – wśród hybryd to jeden z największych kufrów. Po złożeniu oparcia kanapy możliwości transportowe rosną do 1457 l.

MG ZS Hybrid+ zaskoczy mocą i oszczędnym zużyciem benzyny. Jakie spalanie?

W nowym MG ZS Hybrid+ zespół napędowy stanowi silnik benzynowy 1.5/102 KM, silnik elektryczny o mocy 136 KM (250 Nm) uzupełniony o oddzielny generator, akumulator 1,83 kWh i trzybiegowa automatyczna skrzynia. Taki układ oferuje kierowcy łączną moc 197 KM. Stąd przyjemne osiągi – przyspieszenie od 0 do 100 km/h powinno zająć tylko 8,7 sekundy.

Producent obiecuje zużycie paliwa – na poziomie 5-5,1 l/100 km, jednak w przypadku tej nowoczesnej hybrydy z łatwością można zejść do 4,6-4,8 l na setkę. Akumulator 1,83 kWh jest ładowany przez wysokowydajny generator 45 kW. Wyłącznie na prądzie można podróżować z prędkością ok. 60 km/h, stąd w mieście jednostka spalinowa będzie często odpoczywać. Poza tym kierowca może wybrać tryb Eco, Standard lub Sport.

MG ZS Hybrid+ to najtańszy hybrydowy SUV na rynku. Ile kosztuje?

MG ZS Hybrid+ w bazowej wersji Standard kosztuje od 98 900 zł, to najtańsza pełna hybryda w nadwoziu SUV. Samochód oferuje m.in. automatyczną klimatyzację, alarm, 6 poduszek powietrznych, 10,25-calowy wyświetlacz informacyjno-rozrywkowy HD z nawigacją satelitarną, funkcją Bluetooth oraz Apple CarPlay i Android Auto, 7-calowy wirtualny wyświetlacz kierowcy oraz tylne czujniki parkowania z kamerą cofania. Do tego standardem jest system MG Pilot, który obejmuje adaptacyjny tempomat, aktywne hamowanie awaryjne z wykrywaniem pieszych i rowerzystów, asystenta pasa ruchu, ostrzeżenie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu, ostrzeżenie o ruchu poprzecznym z tyłu, wykrywanie martwego pola, ostrzeżenie przed kolizją z przodu i asystenta jazdy w korku.

MG ZS Hybrid+ w wersji Excite kosztuje od 107 800 zł

Wyższy poziom wyposażenia Excite jest lepszy reflektory LED, 17-calowe alufelgi, 12,3-calowy kolorowy ekran dotykowy oraz kierownicę obszytą skórą. Hybrydowy MG ZS Hybrid+ w wersji Excite kosztuje od 107 800 zł i z taką ceną to wciąż najtańszy hybrydowy B-SUV w Polsce.

Najwyższa odmiana Exclusive oferuje tapicerkę w stylu czarnej skóry, podgrzewane przednie fotele, podgrzewaną kierownicę, kamerę 360° oraz przyciemniane tylne szyby. W takiej konfiguracji nowy MG ZS Hybrid+ kosztuje od 116 700 zł.

Nowy MG ZS Hybrid+ jest objęty 7-letnim pakietem gwarancyjnym. Ochrona obejmuje standardową gwarancję producenta (do 150 000 km), ochronę przed perforacją karoserii z powodu korozji oraz pakiet assistance.

MG ZS Hybrid+ kontra Toyota Yaris Cross, Dacia Duster i Renault Captur. Cena robi różnicę

Jak nowy MG ZS Hybrid+ wypada w konfrontacji cenowej z innymi hybrydami segmentu B-SUV? Okazuje się, że lider tej klasy aut, czyli Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid Dynamic Force (116 KM) jest droższa od MG tylko o 5400 zł i kosztuje od 104 300 zł. Z kolei Yaris Cross z mocniejszą 130-konną hybrydą 1.5 to wydatek od 124 000 zł.

Dacia Duster Hybrid 140 KM wymaga kwoty 111 400 zł. Tak lubiany w Polsce Renault Captur ze 145-konną hybrydą E-Tech otwiera cennik od 120 800 zł.

MG ZS Hybrid+ i dane techniczne, wymiary, osiągi