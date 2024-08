Nowe MG HS już w Polsce. Ile kosztuje?

MG HS to SUV klasy średniej, który w Polsce oferowany jest dopiero od niedawna. Model ma już jednak kilka lat na karku, dlatego właśnie debiutuje jego druga odsłona. SUV wjeżdża do polskich salonów i właśnie poznaliśmy oficjalny cennik. Brytyjska marka w rękach Chińczyków śmiało poczyna sobie na europejskich rynkach, a nowa oferta jest doskonałym dowodem na cenową ofensywę. MG HS drugiej generacji kosztuje 109 900 zł.

Takich cen ze świecą szukać w salonach konkurencji. MG HS rywalizuje bowiem z autami takimi, jak Ford Kuga, Toyota RAV4, Hyundai Tucson czy Volkswagen Tiguan. Choć chiński SUV nie ma takiej renomy jak bardziej doświadczeni rywale, kusi nie tylko ceną. Wyposażenie nie pozostawia wiele do życzenia. Najtańsza oferowana w Polsce wersja Excite w standardzie ma porządną garść udogodnień i technologii.

Reklama

MG HS drugiej generacji - dane techniczne

Reklama

Nowe MG HS oficjalnie ujrzało światło dzienne podczas imprezy Goodwood Festival of Speed. Wygląd SUV-a mocno zmienił się w porównaniu do poprzednika. Mierzące 4655 mm nadwozie jest zgrabne, zostało narysowane ostrzejszymi liniami i wyróżnia się lepszymi proporcjami. HS wcale nie wygląda jak budżetowy SUV i choć nadal trudno tu mówić o widocznym i spójnym języku stylistycznym dla całej marki, nowe MG coraz mniej przypominają typowe, chińskie projekty.

W cenniku znalazł się na razie jeden wariant silnikowy - jednostka 1.5 o mocy 170 KM jest turbodoładowana i dostępna ze skrzynią ręczną lub 7-stopniowym, dwusprzęgłowym automatem. Przyspieszenie? Od 0 do 100 km/h nowe MG HS rozpędza się w 9,4 s (MT) lub 9,6 s (AT7 DCT). Prędkość maksymalna wynosi zaś odpowiednio 190 i 195 km/h, a katalogowe zużycie paliwa w cyklu mieszanym WLTP to 7,4-7,6 l/100 km. Dla bardziej wymagających klientów, w gamie pojawi się również wersja hybrydowa. Na razie nie znamy ceny auta z układem typu plug-in pod maską, wiemy już jednak, że sercem układu jest wspomniany wyżej benzynowy motor, który pracuje w tandemie z 209-konną jednostką elektryczną. Zgodnie z deklaracjami producenta, auto będzie w stanie przejechać ponad 100 km wyłącznie w trybie elektrycznym. Solidny zasięg ma być zasługą baterii o pojemności 24,7 kWh, a przyspieszenie do setki zajmie niespełna 7 sekund.

Nowe MG HS jest też nieco większe od poprzednika, co ma owocować bardziej przestronną kabiną oraz zwiększoną pojemnością bagażnika. Producent podaje, że kufer mieści teraz 507 l czyli o 58 l więcej, niż w SUV-ie pierwszej generacji. Pojemność po złożeniu drugiego rzędu siedzeń wzrasta do 1484 litrów.

MG HS - cena od 109 900 zł

MG HS może okazać się spektakularnym sukcesem. Cena od 109 900 zł nie stanowi wyraźnej podwyżki względem poprzednika, który wyceniony był na minimum 103 800 zł, ale za tę kwotę oferował nieco skromniejsze wyposażenie. Co znalazło się w standardowym wyposażeniu nowego SUV-a?

Wersja Excite, która otwiera cennik proponuje m.in. kamerę cofania, tempomat adaptacyjny z asystentem jazdy w korku (w wersji z automatyczną skrzynią biegów), system monitorowania martwego pola, układ ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA)

z funkcją automatycznego hamowania (RCTB), tylne czujniki parkowania, elektrycznie regulowany fotel kierowcy, system bezkluczykowy, LED-owe reflektory, nawiewy w drugim rzędzie siedzeń, obsługę Apple CarPlay i Android Auto, a także cyfrowe zegary z ekranem o przekątnej 12,3 cala.

Bogatszy wariant Exclusive dodaje do tego kamerę 360 stopni, bezprzewodową ładowarkę do smartfona, funkcje zdalnego sterowania klimatyzacją i zamkami z poziomu aplikacji, automatyczną, dwustrefową klimatyzację z filtrem cząstek PM2,5, elektrycznie regulowany fotel pasażera oraz lepszy system nagłośnienia z 8 głośnikami. Lepiej wyposażone MG HS ma również tapicerkę z czarnej skóry syntetycznej. W obu wersjach standardem są 19-calowe felgi aluminiowe z oponami 225/55 R19.

MG HS 2025 - cennik

Oto pełny cennik modelu, który powalczy w klasie C-SUV. Takimi promocyjnymi cenami chwali się producent: