MG ZS Hybrid+ - premiera

MG ZS to jeden z najtańszych SUV-ów klasy B dostępnych na polskim rynku. Propozycja chińskiej marki z brytyjskim rodowodem cieszy się wzięciem wśród klientów i ostro walczy ceną z uznanymi rywalami. MG ZS proponuje bowiem przyzwoite wyposażenie, a ceną przekonuje m.in. tych kierowców, którzy do tej pory kierowali kroki do salonów Dacii.

Crossover w drugiej odsłonie właśnie doczekał się następcy. Nowy model debiutuje jako hybryda i zamierza powalczyć nie tylko ceną, ale i innymi walorami. Producent obiecuje świetną dynamikę, niskie zużycie paliwa i jeszcze bogatsze wyposażenie już w standardzie. Oto, co wiemy o MG ZS Hybrid+.

Nowe MG wjeżdża na rynek. Silnik, moc, osiągi

Wygląd modelu nie uległ rewolucyjnym zmianom. Proporcje nadwozia sugerują, że mamy do czynienia z głęboką modernizacją obecnej już na rynku konstrukcji, a nie projektem stworzonym od podstaw. Nowe MG ZS 2025 ma 4430 mm długości przy rozstawie osi 2610 mm. Auto oferuje o 5 litrów mniejszy, bo 443-litrowy bagażnik. ZS ma teraz reflektory przednie i tylne dopasowane do nowego języka stylistycznego marki. Węższe światła, większa atrapa chłodnicy - całość prezentuje się zdecydowanie bardziej świeżo od ustępującego modelu.

Zdecydowanie największą nowością jest jednak układ napędowy. Pod maską współpracuje tandem 1,5-litrowego silnika benzynowego o mocy 102 KM oraz elektrycznej jednostki o mocy 136 KM i 250 Nm momentu obrotowego. Zaczerpnięty z MG 3 napęd oferuje moc systemową 196 KM. MG chwali się, że przyspieszenie od 0 do 100 km/h trwa 8,7 s. Akumulator o pojemności 1,83 kWh jest ładowany przez generator 45 kW i pomaga osiągnąć średnie zużycie paliwa w przedziale 5,0-5,1 l/100 km wg WLTP. Osiągi i spalanie prezentują się więc co najmniej interesująco. Czy MG ostrzy sobie zęby na Toyotę Yaris Cross?

Nowe MG ZS - wyposażenie i cena

Jeśli MG swoim nowym, hybrydowym crossoverem zamierza powalczyć z tak uznanym graczem, musi przygotować naprawdę mocną ofertę. Obecny w salonach model pierwszej generacji w standardzie proponuje m.in. klimatyzację, LED-owe reflektory, system multimedialny z Apple CarPlay i Android Auto, felgi aluminiowe i czujniki parkowania. Niewykluczone więc, że nowy model rozszerzy listę udogodnień dostępnych bez dopłaty m.in. o kamerę cofania i nowe systemy wsparcia kierowcy. Standardem będą też cyfrowe zegary.

Cena? MG oficjalnie wyceni samochód niebawem, a pierwsze sztuki trafią do Polski jeszcze w tym roku. Cena hybrydowego wariantu z pewnością będzie wyższa niż w przypadku ustępującego modelu z konwencjonalnym silnikiem. Obecnie, MG z ceną 79 800 zł należy do grona najtańszych B-SUV-ów w Polsce. Hybrydowe MG ZS Hybrid+ na brytyjskim rynku zostało wycenione na 21 995 funtów, czyli równowartość około 112 000 zł. Czy importer nad Wisłą będzie celował w pułap poniżej 100 000 zł? Byłby to przepis na murowany hit…