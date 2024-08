Najtańsze małe SUV-y w Polsce w sierpniu 2024

Europejskie marki nie mają już tak łatwo. Koreańczycy pozbyli się kompleksów już lata temu, a apetyt na powtórzenie tego scenariusza mają Chińczycy. Marki z Państwa Środka przebojem wchodzą na rynek i mocno walczą ceną. Pod tym względem zostawiają w tyle propozycje marek z większą renomą. To sprawia, że poszukujący najtańszego samochodu mają dziś nie lada zagwozdkę.

To zjawisko widać szczególnie mocno w klasie B-SUV. Wśród małych crossoverów mamy do czynienia z prawdziwym trzęsieniem ziemi. Dość powiedzieć, że pojawienie się nowych rywali zepchnęło Dacię dopiero na trzecie miejsce. Dwa dalekowschodnie modele oferowane są w podobnej cenie co rumuńska propozycja. O jakich autach mowa?

Oto najtańsze crossovery w salonach. Chińczycy rozpychają się w Europie

Popularna klasa B-SUV wciąż rośnie. Segment uwielbiany przez klientów w Europie ma dziś wielu przedstawicieli, takich jak Ford Puma, Volkswagen T-Cross, Hyundai Kona czy Dacia Duster. Żaden z wymienionych modeli nie jest jednak najtańszy! Ten tytuł przypada zupełnie innemu samochodowi, o którym wielu klientów do niedawna wcale nie słyszało.

Za 78 900 zł możemy wyjechać z salonu BAIC Beijing 5. B-SUV o egzotycznej nazwie to propozycja chińskiego koncernu, który wszedł na polski rynek z modelami takimi jak Beijing 5 czy Beijing 7. Auto chińskiej marki jest dostępne w jednej wersji wyposażenia i z jednym silnikiem. Benzynowa jednostka 1.5 generuje 136 KM, a w wyposażeniu standardem są LED-owe reflektory, okno dachowe, 17-calowe felgi aluminiowe, kamera cofania, tylne czujniki parkowania, klimatyzacja i 8-calowy ekran dotykowy systemu multimedialnego.

Jaki samochód uplasował się na drugim miejscu? Z ceną 79 800 zł jest to MG ZS, czyli chiński crossover brandowany dobrze znanym, angielskim znaczkiem.Tym razem podana cena otwiera ofertę - cennik modelu jest nieco bardziej rozbudowany niż w BAIC-u. MG jest w standardzie dostępne z wolnossącym silnikiem 1.5 o mocy 106 KM. Dopłaty wymaga jednostka 1.0 T-GDI z 6-biegową skrzynią manualną lub przekładnią automatyczną. Mocniejszy silnik jest 3-cylindrowy i turbodoładowany. Wyposażenie bazowej wersji Excite obejmuje z kolei system multimedialny z Apple CarPlay, 17-calowe felgi aluminiowe, LED-owe światła, czujniki parkowania, kierownicę obszytą skórą, tempomat i 10,1-calowy ekran dotykowy.

Dacia Duster droższa od konkurentów. To zupełnie nowy model

Wieloletni król segmentu małych SUV-ów powrócił niedawno w nowej odsłonie. Dacia Duster trzeciej generacji doczekała się rynkowego debiutu, a oferta ewidentnie jest stworzona z myślą o walce z chińskimi rywalami. Cena bazowego modelu wynosi bowiem 79 900 zł. Rumuński crossover ma jednak asa w rękawie. To fabryczna instalacja LPG, która nie wymaga dopłaty.

Standardowe wyposażenie nowej Dacii Duster obejmuje klimatyzację, LED-owe reflektory, komplet systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy wymagany przez unijne regulacje, czujniki parkowania z tyłu oraz radio z systemem multimedialnym, który wymaga podłączenia własnego smartfona. Nie ma tu przesadnych luksusów, ale solidny komplet elementów wyposażenia nie daje również powodu do narzekania, zwłaszcza przy tej cenie. Pod maską pracuje 100-konny silnik o pojemności 1.0, a ręczna skrzynia biegów ma 6 biegów w standardzie.

Tanie SUV-y i crossovery klasy B. Sierpień 2024

Jakimi cenami kuszą inni producenci? W klasie B-SUV można teraz liczyć na promocje i specjalne oferty na wybrane modele. W sierpniu, korzystną ceną zainteresuje Seat Arona (od 81 900 zł) w wersji z silnikiem 1.0 TSI i 5-biegową skrzynią biegów. Warto zwrócić również uwagę na nowicjusza w tej klasie, czyli Citroena C3 Aircross (od 82 800 zł), który jest dostępny również w 7-miejscowej konfiguracji. Koreański model o długim rynkowym stażu, czyli Kia Stonic jest dziś dostępna w cenie od 84 900 zł, a świeżo zmodernizowane Renault Captur wycenione jest obecnie na 85 500 zł. Na którym miejscu plasuje się Skoda? Model Kamiq w zestawieniu najtańszych B-SUV-ów zajmuje 8. miejsce z ceną 87 700 zł. Dziewiąta lokata to Hyundai Bayon z ceną 89 900 zł, a dziesiątkę zamyka SsangYong Tivoli w cenie 89 900 zł.

Wnioski? Choć cen nie da się nazwać "promocyjnymi", w salonach widać delikatne przeceny względem sytuacji z początku roku. Crossoverów poniżej 100 000 zł przybyło, co jasno pokazuje, że importerzy znów starają się skusić klientów ceną. Dla klientów, dobrym sygnałem jest również fakt, że nowe generacje lub liftingi obecnych modeli nie pociągają za sobą wyraźnych podwyżek cen.