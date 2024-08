Autostrada A2 ma już 500 km długości

Od 29 sierpnia kierowcy mogą jechać nowym odcinkiem autostrady A2. 8,5-kilometrowy fragment drogi od końca obwodnicy Mińska Mazowieckiego do węzła Groszki został otwarty na koniec wakacji i jest częścią 37,5-kilometrowej trasy szybkiego ruchu pomiędzy Kałuszynem a Siedlcami.

Trasa, która łączy zachód ze wschodem ma dzięki temu już 500 km długości. Docelowo, A2 będzie miała ok. 620 km długości, a uwzględniając przebieg przez Warszawę w standardzie drogi ekspresowej ok. 655 km. To droga kluczowa tak dla regionów na wschód od Warszawy, jak i dla skomunikowania kraju z drogą ekspresową S19 stanowiąca część międzynarodowego szlaku Via Carpatia, od granicy z Litwą przez Białystok, Lublin, Rzeszów do granicy ze Słowacją.

Nowy odcinek A2. Koniec z korkami w Kałuszynie

Oddany do użytku fragment drogi Odcinek Kałuszyn – Groszki został zrealizowany przez firmę Intercor. Koszt inwestycji to ponad 500 mln zł, a dofinansowanie ze środków unijnych w ramach dwóch programów (POIiŚ i FEnIKS) wyniosło łącznie ok. 339 mln zł. Trasa biegnąca w całości po nowym śladzie wyprowadza ruch tranzytowy z miasta. W ramach tej inwestycji, oprócz dwujezdniowej drogi, powstał węzeł Groszki, most w ciągu autostrady zintegrowany z przejściem dla zwierząt, dziewięć wiaduktów nad autostradą oraz 24 przejścia dla zwierząt.

Oprócz tego, inwestycja zakładała wybudowanie układu dróg do obsługi ruchu lokalnego. Szeroki pas rozdziału pomiędzy jezdniami stanowi z kolei rezerwę pod rozbudowę o dodatkowy pas ruchu w przyszłości. Na ten moment jest to bowiem droga dwupasmowa.

Kiedy kolejny fragment A2? Budowa dróg w Polsce

W budowie jest jeszcze "środkowy" odcinek, Groszki – Siedlce Zachód. Ma on długość 12,9 km, a GDDKiA planuje udostępnić go kierowcom wiosną przyszłego roku. Wraz z nim oddane do użytku zostaną fragmenty sąsiednich odcinków o łącznej długości 9 km. Tym samym zakończy się budowa całej trasy od Kałuszyna do Siedlec.

Autostrada A2 w budowie. Nowe drogi w Polsce

Autostrada A2 na całym swym docelowym przebiegu przez Polskę, od granicy z Niemcami do granicy z Białorusią, zaliczana jest do sieci bazowej TEN-T w korytarzu Morze Północne - Bałtyk. Fragment międzynarodowej sieci ma zapewnić wysoki komfort ruchu pojazdów, zwiększyć dostępność do transeuropejskiego korytarza sieci TEN-T oraz poprawić jakości wewnętrznych powiązań komunikacyjnych.

W realizacji są kolejne cztery odcinki autostrady do Białej Podlaskiej o łącznej długości ponad 65 km, które planujemy oddać do ruchu w 2026 r. Jeden z nich, najbliżej Białej Podlaskiej, będzie gotowy już w tym roku, ale kierowcy skorzystają z niego po zakończeniu prac na pozostałych trzech.

To jednak nie koniec inwestycji - ważna przebudowa czeka niesławny odcinek od węzła Łódź Północ do węzła Konotopa. Natężenie ruchu na tym fragmencie od lat utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, dlatego GDDKiA prowadzi prace przygotowawcze do poszerzenia 89 km tej trasy o dodatkowy pas ruchu. Projektanci przygotowują obecnie dokumentację rozbudowy, która zostanie odebrana w IV kw. br. W przyszłym roku ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie wykonawcy rozbudowy, której realizację planowana jest na lata 2026-2029.