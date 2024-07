Nowe MG HS - premiera

Marka MG jest na fali. Chińskie auta z brytyjskim znaczkiem doskonale radzą sobie na europejskich rynkach i również w Polsce zyskują przychylność klientów. Gracz należący do koncernu SAIC Motor w pierwszych miesiącach 2023 roku sprzedał nad Wisłą więcej aut niż renomowane marki takie jak Fiat, Mitsubishi czy Jeep. MG kuje żelazo póki gorące, dlatego już wkrótce na rynku pojawi się następca popularnego modelu. Murowany hit?

Już niebawem, bo 11 lipca poznamy nowe MG HS. Duży SUV stanowiący obecnie trzon oferty marki doczekał się nowej, gruntownie odświeżonej odmiany. Producent na razie dzieli się jedynie skąpymi zapowiedziami i nie chwali się szczegółami dotyczącymi nowego C-SUV-a. Czego możemy się spodziewać?

MG HS drugiej generacji. Taki będzie nowy SUV z Chin

Nowy SUV z Chin zadebiutuje podczas Goodwood Festival of Speed. Marka bardzo zgrabnie podkreśla swój brytyjski rodowód, bardzo słusznie upatrując w nim swojej przewagi nad innymi graczami z Państwa Środka. Oto, co wiemy o drugiej odsłonie bestsellera.

Nowe MG HS zostało narysowane od nowa. Ostrzejsze linie, bliższe pokrewieństwo z modelami takimi jak MG 4 czy MG 3 zapowiada się jak dobry wstęp do budowania tożsamości marki. Z zapowiedzi i zdjeć, którymi dzieli się MG wynika, że w tylnej części nadwozia pojawi się LED-owa listwa świetlna, zgodnie z panującą modą, przechodząca przez całą szerokość nadwozia. Przednie reflektory będą z kolei węższe. Grill ukryty jest w cieniu, ale zapowiedź podpowiada, że może on być znacznie większy niż w dotychczasowym modelu. Wnętrze, jak na razie, pozostaje tajemnicą. Producent nie chwali się ani szkicami ani zdjęciami zapowiadającymi, jak będzie wyglądał kokpit nowego MG HS.

MG HS z hybrydą plug-in. Nowa odsłona hitu

Cała sylwetka wydaje się być bardzie masywna i bardziej przysadzista. Nie wiadomo, czy jest to efekt wizualnych zabiegów, czy zmienią się także wymiary auta. O tym, że mamy do czynienia z zupełnie nową konstrukcją świadczą jednak inne cechy. Marka uchyliła bowiem rąbka tajemnicy w kwestii jednostek napędowych, które trafią pod maskę.

MG HS 2025 będzie dostępne z silnikiem benzynowym, a także hybrydą plug-in. Wersja PHEV to nowość w gamie marki. Na razie nie znamy danych technicznych, mocy ani zasięgu, ale MG obiecuje "niezrównany zasięg w segmencie" - trudno mówić więc o konkretach, ale takie zapowiedzi oznaczałyby, że nowe MG HS PHEV przejedzie przynajmniej 70 km wyłącznie na prądzie. Oprócz nowej hybrydy, w ofercie pozostanie spalinowy silnik. Jest spora szansa, że będzie to dobrze znana jednostka 1.5, która w obecnym modelu rozwija moc 162 KM.

MG w Polsce. Takie modele oferuje marka

Model w nowej odsłonie poznamy jeszcze w lipcu. HS to kluczowy SUV w ofercie marki - jakie jeszcze samochody MG oferuje w Polsce? Gama składa się obecnie z czterech modeli. Oprócz wspomnianego dużego SUV-a, w ofercie jest MG ZS. To prawdziwy magnes na klientów, który rywalizuje m.in. z Dacią Duster. Jego cena to 79 800 zł. W gamie dostępny jest również elektryk. MG4 z baterią 51 kWh w podstawowej wersji kosztuje od 125 200 zł. Odmiana topowa XPOWER wyceniona jest na przynajmniej 169 000 zł. Najmniejszym modelem, który niedawno dołączył do gamy jest z kolei MG 3. Samochód w cenie 87 950 zł oferuje 195-konny układ hybrydowy. W ofercie dostępne są trzy wersje wyposażenia - Standard, Excite i Exclusive.

Nowe MG HS - cena

Obecna generacja MG HS kosztuje 103 800 zł. Stosunek wielkości auta do ceny jest więc naprawdę wyjątkowy. Ile będzie kosztował model w nowej odsłonie? O cenie na razie nic nie wiadomo, ale niemal pewne jest, że nowa odsłona modelu HS będzie nieco droższa. Jeśli podwyżka nie będzie jednak drastyczna, możemy spodziewać się, że auto powtórzy sukces poprzednika. Na światową premierę poczekamy do 11 lipca. Pierwsze auta do salonów zawitają parę miesięcy później - prawdopodobnie nie wcześniej niż w czwartym kwartale 2024 roku.