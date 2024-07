Toyota świętuje świętuje sukces. Reszta przespała szansę, hybrydy rządzą

Toyota Prius jako pierwsza w historii masowo produkowana hybryda zmieniła oblicze motoryzacji i zyskała status legendy. O swoją pozycję musiała jednak walczyć łokciami. Na świecie jako prototyp pojawiła się w 1996 roku. Do sprzedaży trafiła 10 grudnia 1997 roku w czasie podpisywania protokołu z Kioto, w którym państwa z całego świata zobowiązały się do przeciwdziałania globalnemu ociepleniu.

Prius na początku był sedanem. Inżynierowie Toyoty wytłumaczyli wówczas, że jeśli komponenty hybrydy mieszczą się w takim nadwoziu, to każde inne swobodnie przyjmie nowatorski układ napędowy. Ale nawet wtedy mało kto wierzył w połączenie silnika spalinowego i elektrycznego. Japończycy jednak uporczywie trwali przy swoim. Konsekwencja i pracowitość przyniosły owoce. Prius z generacji na generację zdobywał zwolenników i przecierał szlak dla hybrydyzacji całej gamy producenta.

Toyota sprzedała w Polsce ponad 35 700 hybryd w sześć miesięcy. To rekord

W Polsce pierwszą hybrydą Toyoty był Prius drugiej generacji, który zadebiutował w 2004 roku. Wtedy marzeniem polskiego kierowcy był kompakt z silnikiem Diesla, a dziwnie wyglądające auto z Japonii traktowano jako ciekawostkę z wyjącą skrzynią biegów. Przez 20 lat wszystko się zmieniło. Dziś ze świecą szukać osobówki z dieslem. Za to bezstopniowa przekładnia Toyoty nabrała ogłady, a japońska marka kolejny rok z rzędu jest najpopularniejsza w Polsce i to właśnie dzięki hybrydom. Liczby najlepiej oddają obraz sytuacji…

W pierwszym półroczu 2024 roku aż 86 proc. aut sprzedanych przez Toyotę miało napęd hybrydowy. Od stycznia do czerwca Polacy kupili 35 719 aut hybrydowych, czyli o 8000 aut więcej (+29 proc.) niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Zakładając, że w pierwszym półroczu salony japońskiej marki pracowały przez 156 dni (wyłączając niedziele; po 14 godzin dziennie – od 7.00 do 21.00), to każdego dnia Toyota sprzedawała 229 hybryd. Co daje ponad 16 tego typu aut na godzinę. Czyli można powiedzieć, że co 4 minuty ktoś w Polsce kupuje hybrydę japońskiej marki.

– To pokazuje, że Toyota pędzi w kierunku marki wyłącznie zelektryfikowanej – powiedział dziennik.pl Robert Mularczyk z Toyota Central Europe. – W kolejnych latach postawimy na technologię plug-in, a jeszcze w kolejnych pewnie skręcimy kierunku napędów czysto elektrycznych – dodał.

Toyota sprzedaje 229 hybryd dziennie. Corolla hitem w Polsce

Toyota Corolla z hybrydą 5. generacji (1.8 Hybrid/140 KM i 2.0 Hybrid/196 KM) to najpopularniejszy model hybrydowy z 9 dostępnych w gamie. W pół roku Polacy kupili 10 320 aut wyposażonych w spalinowo-elektyczny duet napędowy. To aż 67 sztuk dziennie i o 78 proc. więcej niż rok wcześniej. Łącznie od 2019 roku na drogi wyjechały 83 933 egzemplarze obecnej 12. generacji tego auta.

Toyota RAV4 to drugi najpopularniejszy w Polsce model hybrydowy. Średniej wielkości SUV tym roku sprzedał się w liczbie 6308 aut. Oprócz klasycznego układu 2.5 Hybrid z napędem na przednie koła (218 KM) lub z układem AWD-i (222 KM), w gamie RAV4 jest też hybryda plug-in o mocy aż 306 KM.

Toyota RAV4 czy nowy C-HR? W hybrydach można przebierać

Toyota C-HR z wynikiem 5654 sprzedanych hybryd uzupełnia podium. Kompaktowy crossover oferuje napęd 1.8 Hybrid i 2.0 Hybrid, z których większy o mocy 197 KM jest oferowany w wariancie AWD-i. W gamie C-HR jest też 223-konna hybryda plug-in, czyli ładowana z gniazdka.

Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid to najpopularniejszy SUV segmentu B

Toyota Yaris Cross z hybrydą 1.5 w pół roku znalazła 5554 chętnych. To także najpopularniejszy SUV segmentu B. Na polskie drogi wyjechały też 3482 hybrydowe Yarisy. Corolla Cross z hybrydą 5. generacji to 2166 sprzedanych aut. Dwa modele produkowane w USA, czyli średniej wielkości sedan Camry oraz siedmioosobowy SUV Highlander, uzyskały sprzedaż odpowiednio 1436 oraz 717 aut.

Ile hybryd Toyota sprzedała w Polsce o 2004?

W ciągu 20 lat łączna sprzedaż hybryd Toyoty w Polsce przekroczyła 311 000 aut. Najpopularniejszym hybrydowym modelem jest Corolla (83,9 tys. egzemplarzy), drugie miejsce zajęła Toyota C-HR (56,3 tys. egzemplarzy), trzecie zajmuje model RAV4 (53,8 tys. egzemplarzy), czwarte Yaris (38,3 tys. egzemplarzy), a piąte Yaris Cross (27,4 tys. egzemplarzy).