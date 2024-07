Ceny paliw na stacjach. Tyle zapłacisz w lipcu

Zaskakujące ruchy na rynku paliw. Wbrew wcześniejszym prognozom, paliwa nie drożeją, a tanieją. Obniżki są raczej symboliczne, ale w obliczu wcześniejszych zapowiedzi, można traktować je jako dobrą wiadomość. Sytuacja jest nietypowa, zwłaszcza że mówimy o okresie wakacyjnym. Zatrzymane podwyżki są zatem dobrym argumentem, by zaplanować podróż. Ile kierowcy zapłacą za paliwo od 3 lipca?

Odpowiedź przynosi najnowszy raport e-petrol.pl. Analitycy wskazują, że choć nie ma mowy o rewolucji, kierowcy zapłacą za tankowanie nieco mniej niż zapowiadały prognozy: początek lipca okazał się być łaskawy dla tankujących, ponieważ spodziewane podwyżki nie pojawiły się na stacjach paliw. Wyjątkiem jest natomiast autogaz, który wprawdzie podrożał, ale zaledwie o grosz - wskazują eksperci.

Reklama

Benzyna tańsza o grosz, autogaz lekko w górę. Ceny paliw od 3 lipca

Reklama

Aktualna cena najpopularniejszej benzyny Pb95 spadła średnio o dwa grosze i w pierwszym tygodniu lipca wynosi 6,44 złotych za litr. Olej napędowy jest z kolei o trzy grosze tańszy - jego ceny spadły do średniego poziomu 6,46 złotych za litr. Nieco mniej powodów do zadowolenia mają kierowcy jeżdżący samochodami z instalacją LPG. Średnie ceny autogazu wzrosły o 1 grosz - za LPG płacimy średnio 2,69 złotych za litr.

Paliwo Cena od 3 lipca 2024 Zmiana Benzyna 95 6,44 zł/l - 2 grosze Olej napędowy czyli diesel 6,46 zł/l - 3 grosze Gaz LPG 2,69 zł/l + 1 grosz

Wakacyjne promocje na paliwo. O ile taniej zatankujesz?

W wakacje można jednak liczyć nie tylko na obniżki, ale i na promocyjne akcje, organizowane przez największe koncerny. Kto przecenił paliwo, na jakich zasadach można skorzystać z promocji i jakie paliwa są nimi objęte? Wszystko zależy od konkretnej sieci.

28 czerwca ze swoją akcją ruszył Orlen. Promocja na stacjach Orlen jest limitowana czasowo i będzie obowiązywać w weekendy. Promocyjne tankowanie będzie więc możliwe w każdy wakacyjny piątek, sobotę i niedzielę do 1 września, do godz. 23:59. Przewidziano także limit tankowań - czterech do końca lipca i czterech do 1 września. Limit pojedynczego promocyjnego tankowania, wyłącznie do baku pojazdu, to 50 litrów, po jego przekroczeniu pozostała część tankowania będzie rozliczana po regularnej cenie - zaznacza Orlen. Ile można zaoszczędzić? Każdy uczestnik programu otrzyma 35 gr rabatu na litrze dowolnego paliwa EFECTA, a posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą liczyć na dodatkowe 10 gr rabatu.

Promocje na stacjach paliw. Benzyna 95 nawet 45 groszy taniej

Swoją wakacyjną promocję wprowadziła również sieć stacji Circle K. Od 1 lipca do 31 sierpnia, Circle K proponuje vouchery z rabatem 30 gr/litr na paliwa miles, milesPlus lub 10 gr/litr na LPG SupraGas. Promocyjna akcja skierowana do uczestników programu lojalnościowego objęta została ograniczeniem do 50 litrów podczas jednorazowego tankowania. Promocyjne paliwo będzie dostępne, gdy klient zobaczy kupon w aplikacji - będą one dodawane automatycznie i widoczne po zalogowaniu.

Wakacyjna akcja promocyjna jest dostępna również dla klientów stacji Shell. O ile taniej zatankujemy i jakie są warunki? Od 21 czerwca trwa program „Podróże z rabatami” i, podobnie jak w innych sieciach, jest skierowany do uczestników programu lojalnościowego. O ile taniej zatankujemy na Shellu? Zniżki obowiązują przy każdym tankowaniu. Uczestnicy zarejestrowani w programie Shell ClubSmart mogą uzyskać rabat 40 gr na litr paliw Shell V-Power 95 oraz Shell V-Power Diesel, 20 gr na litr podstawowych paliw Shell FuelSave 95 oraz Shell FuelSave Diesel, a także 10 gr na litr paliwa Shell AutoGas. Żeby otrzymać rabat wystarczy zatankować minimum 10 litrów wskazanego paliwa, a limit tankowania wynosi 60 litrów.

Od 28 czerwca tańsze tankowanie jest możliwe również na stacjach BP. Jak poinformował koncern, wakacyjna akcja "Weekendowe rabaty od bp" potrwa do 1 września 2024 roku i umożliwi tańsze tankowanie w piątki, soboty i niedziele, z limitem 5 tankowań miesięcznie. Jak dużo można zaoszczędzić i jakie paliwa są tańsze w promocji? Akcja dotyczy paliw podstawowych - oznacza to, że rabat w wysokości 30 groszy na litrze obejmuje jedynie benzynę 95 i olej napędowy. Promocja realizowana jest na wszystkich stacjach BP w Polsce i skorzystać z niej mogą wszyscy klienci, którzy należą do programu lojalnościowego Payback.