Jaguar odrodził się na nowo. Tym wydarzeniem żył cały świat

Brytyjczycy rzucili się na głęboką wodę. To pierwszy raz w historii motoryzacji, kiedy marka z bogatym dziedzictwem i silną społecznością, zniknęła z rynku z dnia na dzień. Pod koniec ubiegłego roku Jaguar prostu wcisnął przycisk "reset" i zaczął wszystko od nowa. Producent usunął ze swoich kanałów nadawczych wszystkie treści, a następnie opublikował film z futurystycznym Type 00 w roli głównej, którym zaprezentował swój nowy image.

Reklama

Jaguar znalazł się na językach całego świata. Krótko po wydarzeniu, które spolaryzowało motoryzacyjną społeczność, samochód z reklamy wystąpił publicznie na Miami Art Week. Zgodnie z oczekiwaniami auto przyciągnęło uwagę i wówczas był to świetny moment, by zdradzić więcej szczegółów na jego temat. Niedługo później Type 00 o własnych siłach wyjechał na ulice Paryża...

Nowa era Jaguara. Na horyzoncie elektryczne GT i ekskluzywne butiki

Reklama

Jaguar Type 00 to śmiały prototyp i odważny postulat. Ponad pięciometrowe GT jest zapowiedzią nowej ery, w której Jaguar chce być postrzegany jako marka bardzo wyjątkowa. Pierwsze "zero" odnosi się do zerowej emisji spalin, a drugie symbolizuje status "samochodu zero", czyli pierwszego prototypu zaprojektowanego zgodnie z nowymi wytycznymi.

Nowy Jaguar już w 2025 roku. Napęd imponuje

Produkcyjny samochód zadebiutuje już pod koniec 2025 roku. W pierwszej kolejności Brytyjczycy planują zaprezentować światu czterodrzwiowe GT o napędzie elektrycznym, które przy wykorzystaniu dedykowanej platformy JEA (Jaguar Electric Architecture), będzie oferować do 770 km zasięgu (wg WLTP) i odzyska pod ładowarką do 321 km zasięgu w zaledwie 15 minut.

Nowy rozdział dla marki oznacza większą ekskluzywność. Firma rezygnuje z klasycznych salonów sprzedaży na rzecz luksusowych butików. Wszystko po to, by obcowanie z Jaguarem było wyjątkowym doświadczeniem. Pierwszy tego typu sklep otworzy się w prestiżowej dzielnicy Paryża, w samym sercu 8. dzielnicy.

Jaguar Type 00 na żywo robi piorunujące wrażenie

Jeden z kilku istniejących prototypów został zaprezentowany wąskiej grupie mediów. Był to ten sam niebieski egzemplarz, który pojawił się przy czerwonych dywanach podczas Paris Fashion Week. Na zdjęciach czy nagraniach auto wyglądało jak model 3D, niczym wklejony z pomocą zaawansowanego programu. Na żywo wrażenie wcale nie jest inne. Auto w matowym malowaniu Ultramarine pochłania światło i jest niemal pozbawione refleksów, przez co wygląda jak wyjęte z kreskówki.

Jaguar Type 00 to odlot. Jakie ma wymiary i wnętrze?

Długie na ponad 5 metrów coupe ma trafione proporcje, potężny przód, 23-calowe felgi, drzwi otwierane do góry oraz bardzo wyrafinowaną kabinę. Dwa duże fotele oddziela coś na wzór tunelu środkowego - to 3-metrowy element, nazywany przez projektantów prototypu "kręgosłupem", który przechodzi od deski rozdzielczej, aż do bagażnika. Tył samochodu zdobi wielka kratownica, wyglądająca niczym klapa wentylacyjna. W niej zostały też ukryte światła do jazdy dziennej. Wszystko to, wraz z napompowanymi błotnikami i przymrużonymi jak oczy kota światłami przednimi tworzy bryłę futurystycznego auta.

Powstawał 5 lat w wielkiej tajemnicy

Czy istnieje szansa, że choć część tych zabiegów stylistycznych zostanie przeszczepiona do wersji produkcyjnych? Na to i kilka innych pytań odpowiedziało nam trzech młodych projektantów, którzy nad projektem Type 00 pracowali w tajemnicy przez ostanie 5 lat.

Dziennik.pl: Panowie, przedstawcie całą nową ideę Jaguara, ponieważ wydaje się, że nowy rozdział, cały rebranding, będzie bardzo interesujący, ale także trudny dla marki. Jakie są obecnie kluczowe filary Jaguara i czego możemy się spodziewać w przyszłości?

Axel Goulee, główny projektant materiałów: Jeśli chodzi o strategię, chcieliśmy zostać zauważeni i zaistnieć w świecie nowoczesnego luksusu. Myślę, że to była nasza główna misja, aby kwestionować konwencje, wzbudzać emocje i skrajne reakcje na produkt, który tworzymy, aby w pewnym sensie przywrócić oryginalne koncepcje naszego założyciela, który niczego nie kopiował. Uważam, że było jednym z głównych założeń.

Jaguar niczego nie kopiuje

Vit Risicky, specjalista ds. kreatywności: Tak, to bardzo ekscytujące. Mam na myśli wprowadzenie Jaguara tam, gdzie jest najsilniejszy. Chodzi o tworzenie samochodów, które są urzekające, jak kiedyś E-Type. Zmieniamy pozycjonowanie marki na nowoczesną i luksusową, a to wymaga podjęcia specjalnych działań. Nie możemy po prostu robić tego, co robi każdy producent samochodów premium. Musimy zająć się każdym pojedynczym aspektem potęgującym doświadczenia, aby Jaguar wciąż był Jaguarem.

Czy z punktu widzenia projektantów, którzy pracowali nad tym autem przez 4 lata, jesteście zadowoleni i podekscytowani tym, co się teraz dzieje? Macie duże pole do popisu. To nie jest po prostu tworzenie kolejnego sedana lub SUV-a. Czy jest to coś, na co zawsze czekaliście?

Vit Risicky, specjalista ds. kreatywności: To spełnienie marzeń projektanta. Możemy przywrócić marce świetność. Ponownie połączyć ją z jej korzeniami i tym, co sprawiło, że te samochody były wyjątkowe. Jednak wymyślając je na nowo, patrząc w przyszłość i będąc bardzo optymistycznie i pozytywnie nastawionym do elektryfikacji, a także nowego produktu, który tworzymy.

Klienci Jaguara są lub byli przyzwyczajeni do eleganckich sylwetek ze sportowym zacięciem. Type 00 wpisuje się w tę konwencję?

David Eburah, kierownik ds. projektowania nadwozia: Type 00 to eleganckie GT. Chcieliśmy nim zaprezentować design Jaguara w przyszłości. To odważna deklaracja, a nie ma nic bardziej żywiołowego i odważnego niż dwudrzwiowe GT na 23-calowych kołach. Tak więc, jeśli chodzi o Type 00, jest to samochód, który jest najbardziej udanym wyrazem tego, co chcieliśmy pokazać.

Vit Risicky, specjalista ds. kreatywności: Zaprojektowanie czegoś, co za cztery lata będzie tak samo zjawiskowe, jak pierwszego dnia, to trudne zadanie. Musisz dużo myśleć o przyszłości, na pięć lat naprzód. Szczególnie, kiedy jesteś w centrum uwagi i musisz stworzyć coś, co przyciągnie ludzi do samochodu.

Taki będzie nowy Jaguar w wersji produkcyjnej

Samochód jest ogromny, długi, szeroki, niski i ma drzwi unoszone do góry. Czy możemy spodziewać się podobnych cech w samochodzie produkcyjnym? To były wasze pomysły, czy raczej sugestie klientów?

David Eburah, kierownik ds. projektowania nadwozia: Nie możemy dziś komentować tego, czego możecie się spodziewać w przyszłości. Na ten moment powiem tylko tyle, że wśród pomysłów przedstawionych w Type 00, większość z nich została w modelu produkcyjnym.

Vit Risicky, specjalista ds. kreatywności: Możecie spodziewać się niesamowitych proporcji również w wersji produkcyjnej. Nie będziecie zawiedzeni. To, co tutaj pokazujemy, nie jest przypadkiem - nie możemy wyjść na niepoważnych ludzi. Istnieje bardzo dobry powód, dla którego pokazujemy to, co pokazujemy.

Kolejna rzecz - żywe kolory. Odważny wybór, ponieważ nie wszyscy klienci na samochód tej klasy chcą być zauważeni. Większość luksusowych aut można spotkać w ciemnych odcieniach. To supersamochody lubią przyciągać wzrok kolorem zielonym, czerwonym lub niebieskim. Skąd pomysł na komunikację w takich kolorach?

Axel Goulee, główny projektant materiałów: Mamy pewnego rodzaju filozofię - exuber monetism. Exuberance oznacza bycie tak ekspresyjnym, jak to tylko możliwe. Chodzi o wyrażanie siebie w bardzo autentyczny sposób. Dlatego jeśli chcesz mieć samochód jasnoniebieski, po prostu to robisz, bo właśnie tego chcesz. Nie będziesz się kierować tym, co mówią inni, ponieważ kolor jest czymś głęboko emocjonalnym, bardzo osobistym. Chcemy więc pokazać klientom maksimum tego, czego mogą oczekiwać pod względem ekspresyjności. Wierzymy, że nasze projekty lubią ekspresję i ekspresyjność. Dlatego pokazujemy maksymalny poziom żywiołowości.

Takie kolory lakierów tylko w Jaguarze

Vit Risicky, specjalista ds. kreatywności: Przesuwamy granice ekspresyjności, oferując najbardziej żywe kolory, jakie kiedykolwiek można było mieć na samochodzie. Pokazując maksimum, nasz klient może później zdecydować, czy chce mieć coś spokojniejszego, ponieważ taki jest, czy coś bardziej żywego, aby pokazać, że można zaszaleć.

Większość samochodów elektrycznych, jest projektowanych pod kątem niskich oporów powietrza i lepszej wydajności. Tymczasem Jaguar Type 00 jest w zasadzie jak pudełko. Auto w takim kształcie będzie ciche i oszczędne?

David Eburah, kierownik ds. projektowania nadwozia: W przyszłości powiemy znacznie więcej o konkretnych zabiegach aerodynamicznych. Kiedy go szkicowaliśmy mieliśmy te same obawy. Jest on daleki od bycia pudełkiem, a jego rzeczywista natura i konfiguracja powierzchni naprawdę dobrze nadaje się do aerodynamiki. Mamy nadzieję, że niebawem będziemy mogli ujawnić więcej na ten temat.