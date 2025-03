Audi A5 e-hybrid quattro - premiera

Nowe Audi A5 doczekało się hybrydowych wersji napędowych. Ochrzczone oznaczeniem technicznym e-hybrid A5 to hybryda plug-in w dwóch wariantach mocy. Od startu sprzedaży jest dostępna jako limuzyna i jako kombi (Avant). Producent chwali się imponującym zasięgiem w trybie elektrycznym i doskonałymi osiągami.

Skonstruowane na platformie Premium Platform Combustion (PPC) Audi A5 wprowadza do gamy nowe podzespoły. Zastosowano tu sporą baterię, mocne silniki elektryczne i ulepszony system rekuperacji. W porównaniu do obecnych już w ofercie hybryd plug-in, A5 e-hybrid jest zdecydowanie najnowocześniejsze i najbardziej zaawansowane. Efekty pracy inżynierów widać, gdy zagłębimy się w dane techniczne.

Nowe hybrydowe Audi A5 - dane techniczne

Nowość wjeżdża na rynek jako A5 Avant e-hybrid quattro i Audi A5 Limousine e-hybrid quattro. Oba warianty są dostępne w dwóch poziomach mocy: 220 i 270 kilowatów czyli odpowiednio 299 i 367 KM. Sercem układu jest tu doskonale znana, benzynowa jednostka 2.0 TFSI o mocy 185 kW (252 KM) i silnikiem elektrycznym, który generuje do 105 kW (143 KM). Został on zintegrowany z obudową 7-stopniowej przekładni S tronic, która przekazuje moment obrotowy na obie osie.

Osiągi są całkiem obiecujące - słabszy wariant przyspiesza do setki w czasie 5,9 s i rozpędza się do 250 km/h. Mocniejsza wersja osiąga 100 km/h w 5,1 s, a prędkość maksymalna wynosi tyle samo co w 299-konnym A5 PHEV.

Akumulator jest kluczowy dla osiągnięcia dużego, przekraczającego 100 km zasięgu. W obu wersjach silnikowych ma on pojemność 25,9 kWh brutto (20,7 kWh netto). W porównaniu do modelu A6 TFSI e (tak oznaczane były hybrydy plug-in do tej pory...) jego pojemność zwiększyła się o 45 procent. Większa gęstość ogniw sprawiła z kolei, że sam akumulator wymaga mniej miejsca niż ten zastosowany w A6. Jeśli chodzi o układ ogniw akumulatorowych, Audi stosuje technologię „cell-to-pack". W tym procesie ogniwa nie są już umieszczane w module akumulatorowym, ale są bezpośrednio przyklejane do obudowy akumulatora. Wynikająca z tego wyższa gęstość oznacza, że zawartość energii i gęstość energii systemu HV można zwiększyć przy mniejszym zużyciu miejsca.

Audi A5 e-hybrid - zasięg i zużycie energii

Elektryczny zasięg nowego Audi to 97-110 km w słabszej odmianie i 90-107 km w mocniejszej. Te wartości dotyczą cyklu mieszanego WLTP, co oznacza, że w mieście bez trudu przekroczymy 100 km i nie będzie to wymagało szczególnych starań. Producent określa miejski zasięg na 110-112 km. Dzięki temu, realne zużycie paliwa podczas codziennej jazdy może wynosić okrągłe 0. Tzw. zużycie ważone wg standardu WLTP to około 2,0-2,5 l/100 km. Zużycie paliwa w cyklu mieszanym przy rozładowanym akumulatorze to 7,3-6,4 l/100 km. Wygląda na to, że nowy hybrydowy układ jest więc całkiem dobrze przystosowany do jazdy z "pustą" baterią. W obniżaniu zużycia energii pomaga sprawniejszy system rekuperacji. Stopień odzyskiwania energii można ustawiać za pomocą łopatek przy kierownicy, a wśród dostępnych ustawień jest również rekuperacja adaptacyjna - zależna od sytuacji na drodze czy wybranej trasy.

Jak wygląda kwestia ładowania? Tu sprawa jest interesująca bowiem z jednej strony mamy mocniejszą ładowarkę AC o mocy 11 kW, co pozwala doładować akumulator od 0 do 100% w ciągu 2,5 godziny. Z drugiej strony - Audi nie oferuje możliwości ładowania prądem stałym (DC), która jest obecna w nowych hybrydach plug-in koncernu (Skoda Kodiaq, Volkswagen Tiguan, Skoda Superb czy Cupra Terramar). Nie ma tu gniazda CCS, dlatego szybkie doładowanie na stacji nie wchodzi w grę.

Hybrydowe Audi A5 - co się zmieniło?

Oprócz oznaczenia e-hybrid, które teraz będzie zdobić nadwozia modeli Audi w odmianach PHEV, Audi A5 w nowej wersji wygląda dokładnie tak, jak odmiany napędzane układami napędowymi mHEV. Podobnie jak cała rodzina A5, modele są dostępne w różnych wersjach wyposażenia, a A5 e-hybrid quattro o wyższej mocy jest fabrycznie wyposażone w pakiet zewnętrzny S line, pakiet stylizacyjny w kolorze czarnym i przyciemniane szyby.

Jednej z niewielu zmian należy szukać we wnętrzu. Hybryda w przypadku tego modelu oznacza kompromis w kwestii pojemności bagażnika. Umiejscowienie akumulatora wymusiło ograniczenie pojemności przestrzeni bagażowej co przekłada się na 331 l w wersji Limousine i 361 l w Avancie. A5 może holować przyczepy z hamulcem o masie do 1900 kilogramów i przyczepy bez hamulca o masie do 750 kilogramów. Maksymalne dopuszczalne obciążenie dachu wynosi 90 kilogramów.

Tyle kosztuje Audi A5 e-hybrid. Cena od 265 400 zł

Ile kosztuje Audi A5 Limousine e-hybrid quattro? Cena nowego modelu w podstawowej wersji 220 kW startuje z poziomu 265 400 zł. Za kombi A5 Avant e-hybrid quattro trzeba zapłacić minimum 271 000 zł. Mocniejsza wersja Limousine (270 kW) z rozszerzonym wyposażeniem standardowym kosztuje 314 500 zł, natomiast najdroższa opcja czyli A5 Avant e-hybrid quattro w tej samej konfiguracji to wydatek 320 100 zł.

Nowe modele e-hybrid są już wytwarzane w zakładzie w Neckarsulm. Można je zamawiać od 27 marca, a pierwszych egzemplarze trafią do salonów lada chwila - ich dostarczenie planowane jest na kwiecień 2025 roku.