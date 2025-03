Skoda Enyaq po dużych zmianach. Nowy styl to dopiero początek

Skoda Enyaq to jeden najpopularniejszych modeli producenta z Mlada Boleslav. Czesi mają powody do świętowania, ponieważ od rynkowego debiutu w 2020 roku wyprodukowano już ponad 250 000 egzemplarzy praktycznych wersji SUV oraz stylowych Coupe.

Teraz przyszła pora na nowe rozdanie. Enyaq doczekał się modernizacji w ramach której poprawiono jego właściwości jezdne, zwiększono zasięg i podrasowano wygląd. Różnicę robi także nowa wersja oprogramowania, dzięki której można skrócić ładowania. Co dokładnie się zmieniło?

Skoda Enyaq w nowej odsłonie to stylistyczna rewolucja. Jak wygląda?

Nowy Enyaq wygląda futurystycznie, a to zasługa nowego języka stylistycznego Modern Solid. Pionowy grill i duże reflektory zostały zastąpione przez Tech-Deck Face, na który składa się pas Light Band ozdobiony delikatnymi, podświetlanymi pionowymi liniami oraz LED-owe segmenty pełniące rolę świateł do jazdy dziennej i kierunkowskazów. Połączono je taflą ciemnego szkła, która skrywa radary i kamerę umożliwiające jazdę autonomiczną drugiego stopnia.

Logo ze strzałą zastąpiono napisem SKODA. Auto prezentuje się teraz ciekawiej i wyróżnia się na drodze. Niżej w zderzaku wkomponowane zostały moduły BiLED, wykorzystywane jako światła mijania i światła drogowe. Reflektory Skody Enyaq korzystają z 36 indywidualnych segmentów matrycy, a ponieważ każdy może być sterowany oddzielnie, po zmroku auto potrafi doświetlać pobocze i znaki drogowe, nie oślepiając przy tym innych kierowców.

Tylne światła w technologii LED nawiązują do charakterystycznego dla Skody kształtu litery C. W topowym wydaniu mamy do czynienia z dynamiczną animacją kierunkowskazów i animacjami, które witają i żegnają kierowcę po otwarciu lub zamknięciu auta.

Skoda Enyaq ma nowe wnętrze, felgi i kolory nadwozia

Elektryczny hit z Czech w dwóch wersjach nadwozia - klasycznym SUV i modnym Coupe - wyróżnia się teraz bardziej aerodynamicznymi felgami w rozmiarach od 19 do 21 cali , a także nowym w ofercie kolorem Zieleń Olibo. Klienci mają do wyboru w sumie dziewięć lakierów - siedem metalizowanych i dwa niemetalizowane. Wnętrze z kolei występuje w sześciu różnych wariantach tapicerki - Loft, Lodge, Lounge, Suite Soul, ecoSuite Cognac i zarezerwowanym dla usportowionej odmiany Sportline.

W nowej Skodzie można poczuć się jak w aucie wyższej klasy. Stoi za tym bogatsze wyposażenie w standardzie oraz fakt, że kabinę wykonano lepszymi materiałami. Każdy egzemplarz ma seryjnie długą listę dodatków, za które w innych markach trzeba dopłacać. Mowa chociażby m.in.o podgrzewanej kierownicy i przednich fotelach, 3-strefowej klimatyzacji, przygotowaniu do montażu haka holowniczego czy o systemie Kessy Advanced z funkcją otwierania przy podchodzeniu i blokadą po oddaleniu się. Listę opcji można wzbogacić dobierając gotowe pakiety.

Nowe oprogramowanie robi różnicę. Szybsza obsługa i przygotowanie do ładowania

Skoda Enyaq po modernizacji jest również wyposażona w nową wersję oprogramowania. Efekt jest taki, że dotykowy ekran systemu multimedialnego szybciej reaguje na wydawane palcem polecenia, a konfigurowalny pasek z zakładkami sprawia, że najważniejsze funkcje są zawsze pod ręką. Interfejs z dużymi ikonami jest prosty w obsłudze, także podczas jazdy. Teraz z poziomu ekranu można manualnie wymusić na baterii, aby zaczęła przygotowywanie do szybkiego ładowania. Najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest jednak ustawienie ładowarki jako cel w nawigacji.

Nowe funkcje rozszerzonej rzeczywistości otrzymał również wyświetlacz head-up. Grafiki wyświetlane na drodze są lepszej jakości, ale największe wrażenie robią animowane strzałki wskazujące kierunek jazdy i przebieg pasa ruchu. Kierowca jest też ostrzegany gdy jedzie zbyt blisko poprzedzającego pojazdu, a pomarańczowe linie z lewej i prawej strony informują o interwencji adaptacyjnego asystenta pasa ruchu Adaptive Lane Assist.

Jaka pojemność bagażnika?

Skoda Enyaq zachwyca przestronnym wnętrzem. W wygodnych fotelach właściwą pozycję za kierownicą znajdzie nawet osoba o wzroście powyżej 185 cm, a dla pasażerów z tyłu ciągle zostanie sporo miejsca na nogi. W drugim rzędzie nie brakuje też miejsca nad głową czy na łokcie. W kieszeniach drzwi i oparciach foteli znajdziemy sporo miejsca na szpargały i kieszeń na schowanie smartfona. Na pokładzie jest też sporo portów USB-C o mocy do 45 W. Co więcej, skrajne siedzenia kanapy mogą być podgrzewane.

W bagażniku o pojemności od 585 do 1710 litrów (570-1610 w nadwoziu Coupe) znajdziemy haczyki na siatki z zakupami i elementy cargo do zabezpieczania plecaków czy walizek. Jak na Skodę przystało, każdy samochód jest też wyposażony w sprytne rozwiązania Simply Clever, czyli schowek na parasol w drzwiach kierowcy oraz skrobaczkę do szyb ze wskaźnikiem głębokości bieżnika. Czesi są znani ze swoich gadżetów.

Nowa Skoda Enyaq kontra stary Enyaq. Różnice w wymiarach

Nowa Skoda Enyaq Nowa Skoda Enyaq Coupe Długość (mm) 4658 (+9 mm więcej) 4658 (+5 mm) Szerokość (mm) 1879 1879 Wysokość (mm) 1622 (+1 mm) 1623 (+2 mm) Rozstaw osi (mm) 2766 (+1 mm) 2766 (+1 mm) Współczynnik oporu powietrza ≥ 0,245 ≥ 0,225

Różne wersje silnikowe i szybkie ładowanie z mocą do 175 kW

Skoda Enyaq w wersji SUV i Coupe występuje w kilku wersjach mocy. Do wyboru są warianty 60, 85, 85x i 85 Sportline. Podstawowa jest wyposażona w akumulator o pojemności 63 kWh brutto (59 kWh netto), który w cyklu WLTP pozwala na przejechanie do 434 km na jednym ładowaniu. Prądem stałym (DC) doładujemy go od 10 do 80 proc. w 24 minuty z maksymalną mocą 165 kW. Za napęd odpowiada wówczas jeden silnik przy tylnej osi o mocy 204 KM i 310 Nm. Bazowa odmiana przyspiesza od 0 do 100 km/h w 8,1 sekundy i rozwija maksymalną prędkość 160 km/h.

Pozostałe wersje korzystają z większej baterii o pojemności 82 kWh brutto (77 kWh netto), która umożliwia przejechanie nawet do 580 km. Wówczas moc układu napędowego w wersji tylnonapędowe oraz wersji z napędem na obie osie to 285 KM i 545 Nm i tym samym czas przyspieszenia do pierwszej “setki” to 6,7 sekundy. Skoda Enyaq z większym akumulatorem może się ładować z maksymalną mocą 135 kW dla odmiany 85 lub 175 kW w przypadku wersji 85x z napędem na wszystkie koła. Czas ładowania od 10 do 80 proc. skraca się wtedy do 28 minut.

Nowa Skoda Enyaq 60, Enyaq 85 i Enyaq 85x - dane techniczne, osiągi

Wersja Skoda Enyaq 60 (Coupe) Enyaq 85 (Coupe) Enyaq 85x (Coupe) Zasięg 437 km (446 km) 586 km (596 km) 559 km (567 km) Pojemność baterii (kWh) (brutto/netto) 63/59 82/77 82/77 Czas ładowania od 10 do 80 proc. 24 minuty 28 minut 28 minut Maksymalna moc ładowania 165 kW 135 kW 175 kW Maksymalna moc silnika 150 kW/204 KM 210 kW/285 KM 210 kW/285 KM Maksymalny moment obrotowy 310 Nm 545 Nm 545 Nm Prędkość maksymalna 160 km/h 180 km/h 180 km/h Przyśpieszenie 0–100 km/h 8,1 s 6,7 s 6,7 s Napęd na tylną oś a tylną oś 4x4

Skoda Enyaq po face liftingu jest bardziej komfortowa

Podczas pierwszych jazd dało się odczuć, że Skoda Enyaq po face liftingu prowadzi się lepiej od poprzednika. Praca zawieszenia różni się w zależności od wybranego trybu jazdy. W programie komfortowym auto płynie po autostradzie i lepiej radzi sobie z wybieraniem nierówności na drogach, gdzie asfalt ma już za sobą lata świetności.

Z kolei w nastawieniu sportowym elektryk z Czech śmiało pokonuje zakręty bez niepożądanych przechyłów nadwozia. Różnice w nastawach są mocno odczuwalne. Szybsza jest też reakcja na pedał przyspieszenia, a układ kierowniczy dostosowuje się do dynamiki jazdy. Wyciszenie kabiny również warto pochwalić, bowiem nawet przy autostradowych prędkościach panuje w środku przyjemna cisza.

Nowa Skoda Enyaq w chińskiej cenie. To SUV dla dużej rodziny

Najtańsza nowa Skoda Enyaq 60 w nadwoziu SUV z tylnym napędem i silnikiem o mocy 204 KM kosztuje od 189 900 zł. Po uwzględnieniu rządowej dopłaty NaszEauto cena może spaść maksymalnie o 40 000 zł do 149 900 zł. Z kolei wersja w stylowym wydaniu Coupe jest dostępna od 211 650 zł (od 171 650 zł z rządowym dofinansowaniem) w wersji 85 z napędem na tylną oś.

Skoda Enyaq SUV SUV Coupe Skoda Enyaq 60 189 900 zł - Skoda Enyaq 85 209 900 221 650 Skoda Enyaq 85x 222 100 233 850 Skoda Enyaq 85x Sportline 224 450 236 200

Wyposażenie standardowe wersji 60 to:

Poduszki powietrzne czołowe i boczne kierowcy oraz pasażera z przodu wraz z kurtynami powietrznymi, poduszka centralna, dezaktywacja poduszki pasażera z przodu

Ekran systemu Infotainment 13 cali

System nawigacji

Infotainment Online - 3 lata

Bluetooth, 8 głośników, Funkcja SmartLink

Światła LED Basic, oświetlenie Ambiente

Kamera cofania

Czujniki parkowania z przodu i z tyłu

Kabel do ładowania z gniazda 400 V/ 16 A oraz domowego 230 V / 10 A

Kessy Full - system bezkluczykowego dostępu do samochodu wraz z funkcją WAL

Podgrzewane fotele przednie

Predictive Adaptive Cruise Control - aktywny tempomat

Side Assist - funkcja monitorowania martwego pola

Climatronic - automatyczna klimatyzacja trójstrefowa z regulacją elektroniczną

Drive Mode Select

2-ramienna skórzana podgrzewana kierownica

Przygotowanie pod hak holowniczy

Wycieraczka tylnej szyby (dostępna tylko dla Enyaq, brak dla Enyaq Coupé)

Alarm

Skoda Enyaq 85/85x - wyposażenie standardowe:

Sunset - tylne szyby boczne i szyba pokrywy bagażnika o wyższym stopniu przyciemnienia

Indukcyjna ładowarka smartfona

Traffic Jam Assist + Emergency Assist

System utrzymywania pasa ruchu i półautomatyczna kontrola pojazdu w nagłych przypadkach

Bezdotykowo otwierana elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika

Relingi w kolorze Unique Dark Chrome

Dach panoramiczny dla wersji coupe

Skoda Enyaq Sportline - wyposażenie to dodatkowo:

Wnętrze Sportline ze sportowymi, zintegrowanymi fotelami

Sportowe amortyzatory

Oświetlenie Full LED z reflektorami Matrix

Progresywny układ kierowniczy

20-calowe obręcze ze stopów lekkich

Relingi w kolorze czarnym z połyskiem

Listwa na zderzaku w kolorze czarnym z połyskiem

Dolna część zderzaka oraz listwy progowe w kolorze nadwozia

Lusterka w kolorze czarnym z połyskiem

Elektrycznie regulowany fotel kierowcy z pamięcią oraz masażem

Boczne poduszki powietrzne - tył

