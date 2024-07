Mandat za wymuszenie pierwszeństwa na pieszym. Policja bez litości

Funkcjonariusze na drogach w całej Polsce pracują na pełnych obrotach. Wakacyjny sezon wymaga licznej obecności mundurowych na drogach, a policjanci pilnujący porządku nie będą odpuszczać piratom drogowym. Szczególną uwagę zwracają na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu - m.in. pieszych i rowerzystów.

Wykroczenia związane z pierwszeństwem pieszych należą do częstych błędów, jakie kierowcy popełniają na drodze. Kary? Bardzo wysokie i dotkliwe! Taryfikator mandatów przewiduje cały wachlarz przewinień, które są "wysoko punktowane" i pozwalają mundurowym nałożyć grzywnę. Prawo obowiązujące od 1 czerwca 2021 roku każe kierowcom uważać nie tylko na pieszych na przejściu, ale także na tych, którzy dopiero wchodzą na pasy. Nowy taryfikator winduje z kolei stawki mandatów.

Kontrole z powietrza. Policja wykorzystuje drony

To jednak nie koniec - kontrole drogowe odbywają się dziś na różne sposoby. Jedną z najskuteczniejszych broni w walce z kierowcami jest dron. Małe urządzenie wyposażone w kamerę w praktyce jest niewidoczne dla kierowców. Unoszący się kilkadziesiąt metrów nad ziemią sprzęt nagrywa sytuację na drodze, a materiał stanowi niezbity dowód w postępowaniu mandatowym. Mundurowi mogą wykrywać naruszenia związane z pierwszeństwem pieszych, zakazem wyprzedzania obowiązującym na danym odcinku drogi, a nawet sprawdzić, czy kierowca ma zapięte pasy bezpieczeństwa.

Nowa perspektywa z lotu ptaka pozwoli dokumentować wykroczenia dokładniej i skrupulatnie czuwać nad bezpieczeństwem. Dla kierowców oznacza to widmo mandatów, a te nie należą dziś do najniższych! Jaki "mandat z powietrza" grozi za popularne wykroczenia?

1500 zł za nieustąpienie pierwszeństwa. Mandaty z drona lecą masowo

Widok z wysokości pozwala policjantom drogówki dostrzec wykroczenia jeszcze zanim kierowcy zauważą patrol. Zatrzymani są z reguły zaskoczeni, że ich drogowe przewinienia zostały zarejestrowane. Najczęstszym wykroczeniem jest prosty błąd - wyprzedzanie lub omijanie samochodu na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim. Kara wynosi 1500 zł i 15 punktów karnych, a zgodnie z prawem obowiązującym od września 2022 roku, za wykroczenie popełnione w warunkach recydywy kierowcy grozi podwojona grzywna, czyli w tym przypadku 3000 zł. W przypadku realnego zagrożenia bezpieczeństwa dla życia i zdrowia pieszego, sprawa może zostać skierowana do sądu, dodatkowo może orzec zakaz prowadzenia pojazdu.

Za co policjant może wystawić mandat kierowcy? Oto pozostałe wykroczenia związane z pierwszeństwem pieszych:

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście - 1500 zł (3 tys. zł w recydywie) i 15 punktów karnych;

pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście - 1500 zł (3 tys. zł w recydywie) i 15 punktów karnych; Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem - 1500 zł (3 tys. zł za drugi raz) i 15 punktów karnych

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną , pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża - 1500 zł (3 tys. zł w recydywie) i 12 punktów karnych;

, pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża - 1500 zł (3 tys. zł w recydywie) i 12 punktów karnych; Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania - 1500 zł (3 tys. zł w recydywie) i 15 punktów karnych;

Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej , używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej - 1500 zł (3 tys. zł w recydywie) i 15 punktów karnych;

, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej - 1500 zł (3 tys. zł w recydywie) i 15 punktów karnych; Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu - 1500 zł (3 tys. zł w recydywie) i 8 punktów karnych;

Dron zajrzy do auta. Wykroczenia w oku kamery

Popularnym wykroczeniem, które policja może wykryć za pomocą drona, jest jazda bez zapiętych pasów bezpieczeństwa. Kary pieniężne nie są tak wysokie, ale liczba punktów karnych wciąż może zaboleć. Jakie środki dyscyplinujące przewiduje w tym przypadku taryfikator?

Naruszenie obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem - 5 punktów karnych i mandat 100 zł

przez kierującego pojazdem - 5 punktów karnych i mandat 100 zł Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa - 5 punktów karnych i mandat 100 zł

Warto dodać, że w sytuacji, w której osoba na prawym fotelu lub na tylnej kanapie jedzie bez zapiętych pasów, mandat w wysokości 100 zł należy się również pasażerowi. W art. 39.ustawy Prawo o ruchu drogowym wskazane jest, że kierowca prowadzący pojazd musi zapiąć pasy i upewnić się, czy wykonali to wszyscy pasażerowie na pokładzie.

Mandat za korzystanie z telefonu podczas jazdy. Leci 12 punktów

Policyjny dron pozwala udokumentować również inne powszechne wykroczenie. Korzystanie ze smartfona za kierownicą to jeden z grzechów głównych wśród kierowców. Rozmowa, pisanie wiadomości czy przeglądanie portali społecznościowych sprawia, że kierowca stanowi zagrożenie dla innych uczestników ruchu. To właśnie z tego względu mandat za rozmawianie przez telefon (lub używanie innych funkcji smartfona) za kierownicą wynosi 500 zł. Do konta kierowcy dopisywane jest też 12 punktów karnych.

Mandaty dla pieszych. Jakie kary za popularne wykroczenia?

Wachlarz kar dla kierowców jest imponujące, ale grzywny przewidziane są nie tylko dla zmotoryzowanych - ministerstwo infrastruktury w obowiązującym taryfikatorze zrewidowało też kary dotyczące występków pieszych i na ich zachowanie policjanci również zwracają uwagę. Efektem jest m.in. mandat w wysokości 300 zł za korzystanie z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych (w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych).

200 zł kary grozi z kolei pieszemu, który wtargnie przed samochód w miejscach innych niż przejścia dla pieszych lub wejdzie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi (w obu sytuacjach przed zmianą groziło 100 zł). 150 zł to mandat przewidziano za wchodzenie na przejście dla pieszych bezpośrednio przed jadący pojazd - wcześniej było to 50 zł.