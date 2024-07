Lexus świętuje. SUV-y hitem w Polsce

To rekordowe półrocze dla Lexusa w Polsce. Japońska marka świętuje sukces i wskazuje "winnych" całej sytuacji. To Lexus NX i LBX, które zdominowały rynek. Większy SUV w czerwcu cieszył się zaszczytnym tytułem auta premium numer 1 w Polsce. Mniejszy LBX to z kolei hit klasy B-SUV Premium. Jakie jeszcze powody do dumy ma polski oddział Lexusa? To m.in. dobre wyniki na tle konkurencji i rosnący udział w rynku.

Dane rejestracji samochodów premium za pierwsze półrocze potwierdzają coraz mocniejszą pozycję marki. Pierwsze 6 miesięcy 2024 roku okazało się rekordowe pod względem liczby aut, które z salonów Lexusa wyjechały na drogi. Od stycznia do czerwca zarejestrowano w Polsce 7068 Lexusów, czyli aż o 26% więcej niż w roku ubiegłym. Dzięki temu, marka ma już 10,7% udziału w rynku premium w Polsce.

Lexus nie tylko dla firmy

Przedstawiciele Lexusa podkreślają również, że modele NX, LBX czy RX mają silną pozycję wśród klientów indywidualnych. W tej części rynku w 2024 roku zajmuje trzecie miejsce z udziałem wynoszącym 17,7%. Osoby prywatne zarejestrowały od stycznia 1965 Lexusów, co jest wynikiem lepszym o 18% względem pierwszych sześciu miesięcy ubiegłego roku.

W samym tylko czerwcu zarejestrowano 1500 Lexusów. Był to absolutnie rekordowy miesiąc - dla porównania, za czerwiec Dacia cieszy się wynikiem 1549 sztuk, BMW - 2090 sztuk, a lider rynku, czyli Toyota - 7626 sztuk. Czerwcowy sukces Lexusa potwierdza także zestawienie 10 najpopularniejszych samochodów premium w tym miesiącu – numerem jeden jest NX, a na ósmej pozycji uplasował się LBX, który z kolei w swoim segmencie błyskawicznie wspiął się na fotel lidera, wyprzedzając m.in. Audi Q2 czy Mini Countryman.

Lexus NX to kluczowy model marki

Gwiazdą pozostaje jednak większy NX, na którego po premierze w 2022 roku ustawiły się długie kolejki. Do końca czerwca zarejestrowano 2663 auta, co jest czwartym wynikiem wśród wszystkich modeli premium. W segmencie D-SUV Premium samochód ten zajmuje trzecią lokatę z udziałem wynoszącym 15,4%.

Numerem dwa Lexusa w Polsce jest RX. Piąta generacja tego auta wyróżnia się aż trzema rodzajami napędu hybrydowego, a flagowy SUV ma mocną pozycję w segmencie E-SUV Premium (17,7% udziału). 1668 zarejestrowanych od stycznia egzemplarzy przełożyło się na drugie miejsce w klasie, a tylko w czerwcu klienci odebrali z salonów marki 262 RX-y.

Nie należy zapominać o Lexusie UX. Model z długim rynkowym stażem ma już ugruntowaną pozycję na polskim rynku, a w ostatnich miesiącach zadebiutowała nowa odsłona tego auta z hybrydą piątej generacji o mocy 199 KM, ulepszonym układem jezdnym, cyfrowymi zegarami i najnowszymi systemami bezpieczeństwa Lexus Safety System + 3. Od początku roku zarejestrowano już 979 UX-ów, z czego 41 sztuk trafiło w ręce klientów w czerwcu.

Lexus LBX hitem w Polsce

Importer może cieszyć się również z wyników, jakie osiąga najmniejszy crossover w ofercie - Lexus LBX. Pierwsze sztuki miejskiego crossovera zaczęły docierać do Polski w marcu i przez niespełna cztery miesiące zarejestrowano na naszym rynku 946 egzemplarzy tego auta. To najlepszy wynik na to, że LBX wniósł trochę świeżości do segmentu B-SUV Premium. W samym tylko czerwcu zarejestrowano 412 LBX-ów, czyli więcej niż pozostałych modeli z tego segmentu razem wzięte. Przedstawiciele marki liczą, że możliwości personalizacji, oszczędna hybryda i efektowny styl sprawią, że sprzedaż małego LBX będzie nadal rosła.

LBX, z którym Lexus wiąże nadzieje, bazuje na sprawdzonych rozwiązaniach, z Yarisa Cross, ale nie przenosi podzespołów 1:1 z Toyoty. Pod maską pracuje 136-konna hybryda z silnikiem 1.5, a pod względem komponentów to rozwiązanie jest bardziej zaawansowane i mocniejsze od 116-konnego napędu z Yarisa Cross. To także pierwszy raz, kiedy w Lexusie hybryda składa się z trzycylindrowego silnika benzynowego 1.5, dwóch silników elektrycznych, sterownika, przekładni planetarnej i zupełnie nowej bipolarnej baterii niklowo-wodorkowej (Yaris ma litowo-jonową baterię). Akumulator schowany pod tylną kanapą ma mniejszą masę i wymiary, ale jest w stanie dwa razy szybciej przekazywać większą moc.

Lexus LBX - cena

Ile kosztuje Lexus LBX w bazowej odmianie? Cena najmniejszego modelu marki to 139 900 zł. Taki bazowy LBX oferuje m.in. elektroniczne klamki, aktywny tempomat działający w pełnym zakresie prędkości, system multimedialny Lexus Link Connect z 9,8-calowym wyświetlaczem i nawigacją w chmurze, przednie reflektory Full LED L-Shape oraz pakiet systemów bezpieczeństwa Lexus Safety System +3. Oprócz podstawowej wersji oferowane są cztery odmiany: Elegant, Relax, Emotion i Cool. Każda z nich dostępna jest z napędem na przód lub z napędem na cztery koła E-FOUR. Do wyboru jest także 17 wariantów kolorystycznych – dziewięć lakierów oraz osiem dwukolorowych malowań nadwozia z czarnym, kontrastującym dachem.