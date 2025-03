Renault Espace 2025 - premiera

Francuzi odświeżyli swojego największego SUV-a. Renault Espace po liftingu teraz przypomina flagowy model Rafale - ostrzejsze linie przedniej części nadwozia wpisują się w nowy język stylistyczny Renault. Reflektory są w standardzie wyposażone w technologię LED Adaptative Vision, a w opcji – w technologię LED Matrix Vision. Charakterystyczne wykończenie grilla pozwala odróżnić Espace od pozostałych modeli z nowej gamy. W tylnej części nie sposób nie dostrzec nowych LED-owych świateł. Wypełnienie lamp to jedyna zmiana widoczna z tyłu, ale dzięki niej, całokształt prezentuje się teraz zdecydowanie bardziej zgrabnie. Całości dopełniają nowe 20-calowymi felgami „Altitude” dostępne w wersji Esprit Alpine.

Rodzinny SUV nadal ma pod maską hybrydowy układ napędowy. Moc 200 KM i średnie spalanie na poziomie 4,8 l/100 km to zasługa autorskiej technologii full hybrid E-Tech. Nowa odsłona Espace kusi też 7-miejscową konfiguracją. Taki układ siedzeń jest opcjonalny - w standardzie, największe Renault wyjeżdża z salonu jako auto 5-osobowe. Co jeszcze zmieniło się po modernizacji?

Nowe Renault Espace - co nowego po liftingu?

Jednej z kluczowych zmian należy szukać we wnętrzu - Espace zyskało szklany dach Solarbay o regulowanej przezroczystości. W tym modelu, tafla jest największa - jej powierzchnia to niemal 2 m². Nowością jest także system rozpoznawania kierowcy. Jak to działa? Wbudowana w lewy słupek A kamera rozpoznaje kierowcę i aktywuje odpowiadający mu profil użytkownika. Kierowca może zapisać swoje ulubione stacje radiowe i multimedia, ustawienie pozycji za kierowcą oraz lusterek czy ulubione aplikacje Google. Renault zapewnia przy tym, że algorytmy pozwalające na rozpoznawanie twarzy są wbudowane - żadne dane związane z wizerunkiem nie są przesyłane do serwera i pozostają zapisane wyłącznie w pamięci komputera pokładowego.

Są też takie zmiany, których nie widać gołym okiem. Nowe Espace oferuje pasażerom wyższy komfort dzięki nowym, bardziej ergonomicznym przednim fotelom, nowej tapicerce i udoskonalonemu wyciszeniu. Teraz, w każdej wersji lepszy komfort akustyczny zapewniają klejone szyby boczne oraz udoskonalone uszczelki drzwi.

Nowością są również tapicerki - ta w wersji wyposażenia Techno została wykonana w 98% z materiałów pochodzących z recyklingu. Deska rozdzielcza zachowała swój kaskadowy kształt, a także wstawki z tkaniny w wersji Techno, z Alkantary w wersji Esprit Alpine oraz jesionowe w wersji Iconic. Nie jest to drewnopodobny plastik, a prawdziwy materiał pochodzący z jesionowego drewna.

Renault Espace - silnik, dane techniczne

W kwestii zastosowanego układu napędowego nic się nie zmieniło. Pod maską pracuje zespół napędowy full hybrid E-Tech 200 KM oferujący doskonały stosunek osiągów do średniego zużycia paliwa. Wynosi ono 4,8 l/100 km z emisją 108 gramów CO2 na kilometr, co zapewnia autu zasięg do 1100 kilometrów bez konieczności doładowania.

Sercem układu niezmiennie jest benzynowa jednostka 1.2 o mocy 130 KM i momencie obrotowym 205 Nm. Oprócz tego, hybryda Renault składa się z głównego silnika elektrycznego o mocy 50 kW (70 KM) i momencie obrotowym 205 Nm, zasilanego z akumulatora litowo-jonowego 2 kWh/400 V, a także dodatkowego silnika elektrycznego pełniącego też rolę rozrusznika wysokonapięciowego (zwanego HSG, od „High-voltage Starter Generator”) o mocy 25 KM i momencie obrotowym 50 Nm, który odpowiada za rozruch silnika spalinowego i zmianę biegów. Nad pracą całego systemu czuwa wielotrybowa automatyczna skrzynia biegów ze sprzęgłem kłowym (bez standardowego sprzęgła).

Drobne zmiany w sposobie pracy hybrydowego układu mają pomóc w osiągnięciu lepszych parametrów. Renault podkreśla, że dzięki skróconym czasom zmiany przełożeń i inteligentnemu sterowaniu, automatyczna skrzynia biegów zapewnia przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 8,8 sekundy. Efektem modernizacji ma być też lepsza elastyczność na wyższych biegach (6 sekund od 80 do 120 km/h).

Renault Espace wciąż jest wyposażone w układ 4 kół skrętnych. Opcjonalny system 4Control advanced z 4 kołami skrętnymi podczas jazdy wykonuje mikroskręty tylnych kół w tym samym kierunku co przednie (o maksymalnie 1 stopień). Przy niskich prędkościach tylne koła są skręcane w kierunku przeciwnym do kół przednich nawet o 5 stopni, co zapewnia autu niezrównaną zwrotność, zwłaszcza podczas jazdy po mieście. Dzięki zwiększonemu kątowi skrętu, średnica zawracania kół Nowego Espace z systemem 4Control advanced wynosi jedynie 10,4 m, podczas gdy bez tego systemu jest to 11,6 m (z 2 kołami skrętnymi).

Renault Espace 2025 - wymiary

Lifting Renault Espace nie zmienił nic w kwestii wymiarów zewnętrznych czy pojemności bagażnika. SUV zbudowany na modułowej platformie CMF-CD mierzy 4,74 m. Przesuwna na długości 22 cm kanapa w drugim rzędzie daje się odchylać do czterech położeń: 25°, 27°, 29° i 31°. Zapewnia ona pasażerom do 321 mm wolnej przestrzeni na wysokości kolan i wygodną pozycję ciała, sprzyjającą podróżowaniu na długich trasach. Bagażnik Renault Espace jest łatwo dostępny dzięki montowanej w standardzie automatycznie otwieranej klapie. W wersji 5-miejscowej pojemność kufra może wynosić do 2224 litrów (od 692 do 2224 litrów w zależności od konfiguracji siedzeń). W wersji 7-miejscowej pojemność bagażnika wynosi od 520 do 2054 litrów (212 litrów w przypadku rozłożonych siedzeń w trzecim rzędzie).

Nowe rodzinne Renault. Cena?

Renault Espace po liftngu będzie produkowane tam gdzie do tej pory - największy model zjeżdża z taśmy w zakładzie w hiszpańskiej Palencji. Auto będzie dostępne w trzech poziomach wyposażenia (Techno, Esprit Alpine i Iconic) i trafi do sprzedaży w kilku krajach europejskich na początku tego lata. Cena? Renault na razie nie podzieliło się oficjalnym cennikiem wersji po modernizacji, ale w obecnych warunkach rynkowych mocne windowanie cen jest raczej wykluczone. Możemy spodziewać się kwot na tym samym lub niewiele większym poziomie, co obecne.

Ile kosztuje dziś Renault Espace w wersji przed liftingiem? Cena bazowej wersji techno to 183 900 zł. Samochód w odmianie esprit Alpine to wydatek 197 900 zł, a topowy wariant iconic wyceniono na 207 900 zł.