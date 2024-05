Chiński koncern BYD rusza z biznesem w Polsce

BYD to prywatna chińska firma założona 1995 r. w Shenzhen, w prowincji Guangdong. Nazwa jest skrótem od hasła "Build Your Dreams" czyli "Zbuduj Swoje Marzenia". Początkowo działała jako producent akumulatorów niklowo-kadmowych. Następnie zajęła się produkcją aut elektrycznych (BEV), elektrycznych samochodów dostawczych i ciężarowych, autobusów oraz magazynów energii. W 2008 r. BYD jako pierwsza rozpoczęła sprzedaż hybryd plug-in (PHEV).

Dziś BYD ma na swoim koncie ponad 28 tys. patentów i jest jednym z największych producentów BEV i hybryd typu plug-in. Chiński koncern ostrzy sobie zęby na Teslę i samodzielnie produkuje kluczowe części do samochodów elektrycznych, jak baterie, silniki czy elektronika napędu. W ostatnich latach firma opracowała takie przełomowe rozwiązania, jak Blade Battery, e-Platform 3.0 i technologia Cell to Body. Gigant działa w ponad 70 krajach i przeszło 400 miastach. W Europie prowadzi biznes od 1998 r. A teraz oficjalnie wjeżdża do Polski…

BYD Seal U DM-i czyli tania hybryda i BYD Seal jako elektryczna limuzyna

BYD Seal U DM-i czyli SUV i BYD Seal jako limuzyna – oba modele można zobaczyć podczas EV Experience na torze Modlin. Pierwszy hybryda plug-in stworzona z myślą o długich trasach. Drugi to samochód elektryczny. Na co mogą liczyć kierowcy?

Tak wygląda BYD Seal U, to 4,8-metrowy SUV. Jaka pojemność bagażnika?

BYD Seal U DM-i to duży samochód. Liczby najlepiej oddają rozmach sylwetki – SUV ma 4,78 m długości, niemal 1,9 m szerokości i 1,67 m wysokości. Rozstaw osi 2,8 m zaowocował przestronnym wnętrzem. Miejsca nie brakuje i z przodu, i z tyłu. Bagażnik o pojemności 425 l (1440 l po złożeniu kanapy) bardziej pasuje do aut kompaktowych, przy takim nadwoziu mógłby być większy.

BYD Seal U DM-i z silnikiem benzynowym i zasięgiem ponad 1000 km. To tajna broń

BYD Seal U DM-i skrywa pod maską tajną broń - autorski układ hybrydowy typu plug-in. W tym opracowanym przez chińskich inżynierów rozwiązaniu silnik benzynowy 1.5/130 KM pełni rolę generatora prądu do akumulatora 18,3 kWh, a przednie koła napędza jednostka elektryczna o mocy 197 KM (w wersji 4x4 przednie koła napędza silnik 204 KM, a tylne – 163 KM). Stąd jazda tym SUV-em bardziej przypomina podróżowanie autem elektrycznym niż spalinowym.

Kierowcom powinien spodobać się zasięg. 60-litrowy zbiornik paliwa i prąd generowany przez silnik spalinowy mają sprawić, że Seal U na jednym tankowaniu przejedzie nawet 1080 km (70 km w trybie elektrycznym). Przyspieszenie od zera do 100 km/h zajmie niecałe 6 sekund.

BYD Seal to limuzyna w stylu coupe

BYD Seal to z kolei 4,8-metrowa elektryczna limuzyna w stylu coupe. Od progu wita jasne wnętrze z pikowanymi fotelami, w obu rzędach jest wyjątkowo przestronne (rozstaw osi niemal 3 m). Kierowca ma do dyspozycji dwa ekrany – wyświetlacz wskaźników przed sobą i obrotowy ekran na środku kokpitu.

BYD Seal popisuje się napędem, zasięgiem i przyspieszeniem

Napęd? BYD Seal w bazowej wersji to auto tylnonapędowe, tu silnik eklektyczny daje kierowcy 313 KM i 360 Nm. Muśnięcie pedału przyspieszenia i ponad 2-tonowe auto uzyskuje "setkę" po 5,9 s. Prędkości maksymalną ograniczono do 180 km/h. Po naładowaniu na 100 proc. baterii o pojemności 82,5 kWh w mieszanym cyklu można pokonać do 570 km, a w mieście do 700 km.

BYD Seal z elektrycznym napędem 4x4 to już 530 KM oraz 670 Nm. Takie auto od 0 do 100 km/h przyspiesza w 3,8 s. W tym modelu pełna bateria o pojemności 82,5 kWh zapewnia zasięg 520 km (600 km w mieście).

BYD w Polsce, trzy salony na początek. Jakie ceny i gwarancja?

Sprzedaż ma ruszyć w trzech salonach w Polsce. Jedną lokalizację zapowiedziano w Warszawie. Ceny?

Nieoficjalnie udało się nam ustalić, że hybrydowy BYD Seal U DM-i ma kosztować od 190 tys. zł (model ze zdjęć to wydatek na poziomie 203 tys. zł). To bardzo dobra oferta, bo podobnie wycenieni konkurenci mają tylko silnik spalinowy albo klasyczną hybrydę. Kierowców ma też kusić 6-letnia gwarancja do przebiegu 150 tys. km (akumulator jest objęty 8-letnią ochroną do 200 tys. km).

Elektryczna limuzyna BYD Seal w wersji bazowej otworzy cennik kwotą 207 tys. zł. Samochód prezentowany w Modlinie wymaga 235 tys. zł.