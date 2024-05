Kontrola drogowa z mikrofonem. Sonometr sprawdzi poziom hałasu

Mundurowi z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze mają do dyspozycji nowe narzędzie. Od wyniku pomiaru zależy, czy kierowca odjedzie z miejsca kontroli z dowodem rejestracyjnym w kieszeni. Sonometr, służący do badania poziomu natężenia dźwięku, jest wykorzystywany do kontrolowania samochodów z niesprawnymi lub niefabrycznymi układami wydechowymi.

Jak tłumaczą policjanci z drogówki, kontrole przeprowadzane są na wniosek mieszkańców, dla których zbyt głośne samochody stały się uciążliwym problemem. Negatywny wpływ hałasu na zdrowie jest udowodniony i nie podlega wątpliwości. Kierujący autami, które nie spełniają określonych w przepisach norm muszą więc liczyć się w widmem kary…

Zbyt głośny samochód. Oto przepisy

Co tak właściwie oznacza "zbyt głośny wydech" w świetle przepisów? Prawo określa to dość precyzyjnie. Normy określone w ustawie są zależne od rodzaju silnika.

Zgodnie w polskimi przepisami, hałas generowany przez układ wydechowy nie może przekraczać 93 dB w samochodach z silnikiem benzynowym. W autach wyposażonych w silniki Diesla górna granica wynosi 96 dB. W przypadku motocykli ustalono dwie wartości. Jednoślady o pojemności do 125 cm3 mogą maksymalnie generować 94 dB hałasu, natomiast motocykle z większymi silnikami niż 125 cm3 nie mogą przekroczyć 96 dB.

Jaki mandat za zbyt głośny samochód?

Jazdy autem, które nie spełnia określonych przepisami wymogów zabrania ustawa Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z art. 60. ust. 2 pkt. 2: Zabrania się kierującemu używania pojazdu w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem.

Za przekroczenie dozwolonych norm kierowca może otrzymać mandat w wysokości 300 zł, ale to nie koniec konsekwencji. Oprócz tego, mundurowi zatrzymają dowód rejestracyjny za pokwitowaniem. Funkcjonariusze podczas kontroli wprowadzą również odpowiedni wpis do Centralnej Ewidencji Pojazdów. Jak odzyskać dokument? Będzie to możliwe po usunięciu usterki (lub przywróceniu układu wydechowego do stanu, który pozwala zmieścić się w normach) i przeprowadzeniu badania technicznego na stacji kontroli pojazdów. Kierowca ma na to 7 dni od daty kontroli drogowej.

Drogówka z nową bronią. Badanie poziomu hałasu

Jak wygląda badanie sonometrem? Podczas tej czynności, samochód musi znajdować się na utwardzonej powierzchni. Może to być asfalt, ale również droga wyłożona kostką brukową. Rodzaj nawierzchni ma znaczenie, ponieważ szuter, trawa, piasek lub błoto sprawiają, że dźwięk rozchodzi się w zupełnie inny sposób, a wynik pomiaru mógłby być nieprecyzyjny. Zalegalizowany, specjalistyczny sonometr ustawia się na wysokości rury wydechowej, a następnie przystępuje do pomiaru. W tym czasie silnik powinien pracować przy stałych obrotach.

Jak wygląda kwestia ewentualnej kary, gdy policjanci nie mają do dyspozycji sonometru, lub badanie nie jest możliwe np. ze względu na zbyt duży poziom hałasu tła, czyli np. ruchliwą drogę w miejscu kontroli? Policjant może skierować samochód bądź motocykl na badanie techniczne również z uwagi na uzasadnione podejrzenie, że pojazd jest zbyt głośny. Jeśli zdaniem mundurowego auto lub jednoślad w rażący sposób narusza normy, kierowca może zostać zobowiązany do wizyty na SKP. Diagnosta będzie wówczas miał za zadanie potwierdzić lub zanegować podejrzenia funkcjonariusza badaniem w wyznaczonym do tego miejscu.

Za co policjant może zatrzymać dowód rejestracyjny?

Głośny, uszkodzony lub niefabryczny układ wydechowy może stać się przyczyną kontroli drogowej - nadmierny hałas bez wątpienia zwraca uwagę policjantów drogówki. Zbyt duże natężenie dźwięku to powód do zatrzymania dokumentów pojazdu, ale lista możliwych usterek, które do tego prowadzą, jest znacznie dłuższa.

Powodem do odebrania dowodu rejestracyjnego mogą być wszelkiego rodzaju wycieki z podzespołów takich jak silnik, skrzynia biegów czy przekładnia kierownicza. Uwadze mundurowych nie umkną również usterki oświetlenia, których nie da się usunąć na miejscu kontroli, pęknięte szyby, uszkodzenia elementów konstrukcyjnych, skrajnie zużyte ogumienie i wszystkie inne problemy, które mogą zagrażać bezpieczeństwu jazdy.