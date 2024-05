Przejazd kolejowy. Przepisy są jasne, a kary surowe

Mandaty za przewinienia związane z przejazdami kolejowymi należą do najsurowszych w nowym taryfikatorze. Zmiana przepisów w 2022 roku przyniosła zaostrzenie kar za popularne wykroczenia. Obok popełnianych najczęściej, czyli tych związanych z nadmierną prędkością, wzrosły także kwoty mandatów m.in. za naruszanie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór czy wjazd na przejazd kolejowy jeśli nie możemy bezpiecznie i natychmiastowo go opuścić.

Kodeks wykroczeń precyzuje znacznie więcej sytuacji i zachowań, które dla kierowcy mogą skończyć się mandatem i to nie byle jakim. Za niektóre wykroczenia, taryfikator przewiduje karę do 3000 zł. To, które kierowcy popełniają bardzo często, skutkuje 2000-złotową grzywną i 15 punktami karnymi! W recydywie, kara rośnie do 4000 zł.

Mandat na przejeździe kolejowym. Za to słono zapłacisz

Dlaczego przewinienia na przejazdach kolejowych są tak surowo karane? Statystyki nie pozostawiają na kierowcach suchej nitki. Jak czytamy w danych PKP, za 99 procent wypadków na przejazdach odpowiadają kierujący, a błędy popełniane są masowo. Wypadki są często tragiczne w skutkach, a nawet jeśli szczęśliwie, wskutek kolizji nikt nie ucierpi, zdarzenia z udziałem pociągów doprowadzają do ogromnych strat - opóźnień, wyłączeń z ruchu i drogich napraw.

Podstawowe błędy kierowców? To m.in. omijanie zamkniętych półrogatek, blokowanie przejazdu np. w warunkach drogowego zatoru czy ignorowanie znaku "stop". Niezwykle częste jest również przejeżdżanie pod zamykającymi się rogatkami czy wjazd na przejazd wtedy, gdy mimo podnoszących się szlabanów, sygnalizator wciąż zabrania wjazdu. To właśnie to przewinienie słono kosztuje. Kierowcy zapominają o ważnej zasadzie.

90 stopni lub mandat. 2000 zł i 15 punktów karnych

Niecierpliwość może sporo kosztować. Przepisy mówią bowiem, że kierowca jest zobowiązany do poczekania do całkowitego podniesienia szlabanu, jeśli chce kontynuować jazdę. Wjeżdżanie na przejazd kolejowy w trakcie podnoszenia zapór lub półzapór jest bezlitośnie karane. To jednak nie wszystko.

Zdarza się, że szlaban się podnosi, ale sygnalizator umieszczony przy przejeździe nadal miga na czerwono. Oznacza to bezwzględny zakaz wjazdu na przejazd. Kierowcy często przejeżdżają przez tory również wtedy, gdy szlaban jeszcze nie zaczął się zamykać, ale sygnalizator już zabrania wjazdu. W obu przypadkach mandat wynosi 2000 zł, a do konta dopisywane jest 15 punktów karnych. Kara pieniężna w recydywie jest oczywiście podwojona.

Zasada kąta prostego to nie wszystko. Mandat na przejeździe kolejowym

Policja regularnie wskazuje przyczyny wypadków z udziałem samochodów i pociągów. Do wypadków dochodzi przez

Objeżdżanie opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;

opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone; Wjeżdżanie na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;

na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy; Wyprzedzanie pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;

pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim; Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

To jednak nie koniec listy wykroczeń, za które należą się mandaty. Te mogą wynosić 1000, 2000 lub 3000 zł. Najwyższa kara przewidziana jest dla kierowców pojazdów lub zespołu pojazdów o długości ponad 10 m, niemogących rozwinąć prędkości powyżej 6 km/h. Przejazd przez tory wymaga wówczas upewnienia się, że w czasie potrzebnym na przejazd nie nadjedzie pociąg, lub uzgodnienia czasu przejazdu z dróżnikiem kolejowym.

Przejazd kolejowy. Mandat dla pieszych i rowerzystów

Znowelizowane przepisy pozwalają karać również pieszych oraz rowerzystów. Tu również nie ma mowy o taryfie ulgowej czy przymykaniu oka. Za jakie wykroczenia można dostać mandat? Kara w wysokości 2000 zł grozi za:

wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie;

wejście na przejazd kolejowy za sygnalizator lub inne urządzenie nadające sygnały, przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach.

Zepsuty samochód na przejeździe kolejowym. Co robić?

Niebezpieczna sytuacja, w której samochód zepsuje się na przejeździe kolejowym, wymaga natychmiastowego działania. Jeśli pojazd został unieruchomiony i nie może zjechać z torów o własnych siłach, należy w pierwszej kolejności ewakuować siebie i przewożonych pasażerów w bezpieczne miejsce. Jak najszybciej powinniśmy również zadzwonić pod numer alarmowy 112 i podać operatorowi numer przejazdu. Znajdziemy go na żółtej tabliczce lub naklejce umieszczonej przy rogatkach (na obudowie napędu) lub na odwrocie krzyża św. Andrzeja. Operator przekaże informacje, które pozwolą wstrzymać ruch pociągów i uniknąć kolizji.

Policja przypomina również, że ustawa Prawo o ruchu drogowym nakłada na kierowcę obowiązek zachowania szczególnej ostrożności w czasie zbliżania się do przejazdu kolejowego. Gdy auto znajdzie się z kolei między opuszczonymi rogatkami, bez wahania należy ruszyć i wyłamać szlaban. Jego konstrukcja pozwala na łatwe zjechanie z przejazdu w takiej sytuacji.