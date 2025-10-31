Policja apeluje do kierowców o rozwagę

Działania policjantów w związku z wyjazdami w okresie Wszystkich Świętych rozpoczęły się w piątek i potrwają do końca weekendu. Oznacza to wzmożone kontrole – poinformowało Biuro Ruchu Drogowego KGP.

Niestety, jest to okres, kiedy bardzo często mówimy o dużej liczbie zdarzeń. W zeszłym roku było 161 wypadków drogowych. Zginęło w nich 11 osób, a 19 zostało rannych. Dlatego proszę przede wszystkim o rozwagę i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy, którzy bardzo często będą ręcznie kierować ruchem – powiedział podinsp. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP.

Policjanci będą kierowcą ruchem w pobliżu cmentarzy

W czasie policyjnej akcji policja wykorzysta wszystkie środki, jakimi dysponuje. Mówimy tu zarówno o grupach speed, o oznakowanych i nieoznakowanych radiowozach. Na pewno widoczni będą policjanci w białych czapkach i żółtych kamizelkach, kierujący ruchem w pobliżu cmentarzy – powiedział Opas. Dodał, że z uwagi na zmiany w organizacji ruchu w okolicach nekropolii często najłatwiej na groby bliskich można będzie się dostać komunikacją miejską, która podjeżdża pod bramy cmentarne.

Policja będzie kontrolować prędkość i trzeźwość

Zapytany, na co policjanci będą zwracać największą uwagę, przekazał, że przede wszystkim na bezpieczeństwo podróżujących. Będziemy również kontrolować stan trzeźwości kierowców, sprawdzać sposób przewożenia pasażerów, w tym dzieci, a także zwracać uwagę na poważne wykroczenia, bardzo często dotyczące nadmiernej prędkości – ostrzegł.

Zaznaczył, że za kierownicą nie ma miejsca na nierozważne zachowania.I pod tym kątem będziemy też działać, jeżeli chodzi o ruch drogowy. Nie zależy nam absolutnie na żadnych mandatach, tylko na tym, żeby wszyscy sprawnie dojechali na miejsce - zapewnił.

Podinsp. Opas przypomniał, że 31 października w godz. 18-22 oraz 1 listopada w godz. 8-22 obowiązuje zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton z wyłączeniem autobusów oraz niektórych innych pojazdów ze wzglądu na rodzaj wykonywanego przewozu.