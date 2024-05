Ponad 90 tys. mandatów więcej! Oto najbardziej zapracowane fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości

Fotoradary zarejestrowały w 2024 roku już ponad 241 tys. wykroczeń. Z kolei kamery odcinkowego pomiaru prędkości przyłapały ponad 109 tys. kierowców. Systemy RedLight działające na skrzyżowaniach ujawniły 31 454 przypadków przejechania na czerwonym świetle. Nieoznakowane radiowozy złapały ponad 3100 osób.

Oznacza to, że wszystkie urządzenia systemu CANARD złapały ponad 385 tys. kierowców, czyli niemal 90 tys. więcej wobec pierwszych pięciu miesięcy 2023 roku. Które urządzenia okazują się żyłą złota?

147 fotoradarów nowej generacji. Sieć CANARD obejmuje 589 urządzeń

Główny Inspektorat Transportu Drogowego wymienił najstarsze i najbardziej awaryjne fotoradary Fotorapid CM. Zamiast tych urządzeń przy drogach stanęło 98 przyrządów Multaradar CD i 147 fotoradarów Mesta Fusion RN francuskiej firmy IDEMIA. W 2 lokalizacjach wprowadzono urządzenia TraffiStar SR390 do rejestracji przejazdu na czerwonym świetle.

Rodzaj urządzenia styczeń-maj 2024 styczeń-maj 2023 Fotoradary 241 365 wykroczeń 219 259 Odcinkowy pomiar prędkości 109 001 46 631 Systemem RedLight 31 454 21 100 Nieoznakowane radiowozy ITD 3104 8628 Suma 384 924 295 618

Francuski fotoradar Mesta Fusion RN łapie 32 samochody jednocześnie

Francuski fotoradar to obecnie najnowocześniejsze tego typu urządzenie w Polsce. Potrafi jednocześnie namierzyć 32 samochody na 8 pasach ruchu i rozpoznawać tablice rejestracyjne dzięki systemowi ANPR. Odpowiednie ograniczenie prędkości jest automatycznie przypisywane dla różnych pasów i do każdego samochodu, na podstawie jego klasy.

Mesta Fusion RN nie tylko wychwytuje przekroczenia dozwolonych limitów. Umie też wyłapać jazdę: na zderzaku, z prędkością utrudniającą ruch (blokowanie), po buspasie, na zakazie, pod prąd, po chodniku czy pasem awaryjnym (np. kiedy inne auta stoją w korku), przekraczanie linii czy wyprzedzanie z niewłaściwej strony. Sprzęt można skonfigurować do rejestracji naruszenia zakazu ruchu ciężarówek. Przyrząd może jednocześnie rejestrować wykroczenia w trybie zbliżania się i oddalania - ta funkcja jest istotna m.in. ze względu na motocyklistów. Fusion RN ustawiony przy skrzyżowaniu wyłapie przejazd na czerwonym świetle. Jego uwadze nie umknie skręt w lewo z pasa do jazdy prosto lub w prawo. Złamanie zakazu zawracania też skończy się zdjęciem i mandatem.

Najbardziej zapracowane fotoradary w 2024 roku - lokalizacje

L.p. Najbardziej zapracowane fotoradary Liczba ujawnionych naruszeń w 2024 roku 1 Świdnik, al. Tysiąclecia 11 348 2 Wanaty 4524 3 Ruda Śląska, al. Powstań Śląskich 3574 4 Solec Kujawski 3459 5 Krzyszkowice 3403

Odcinkowy pomiar prędkości - tam kierowcy wpadają najczęściej w 2024 roku

Odcinkowy pomiar prędkości powiększył się o 40 nowych lokalizacji w 13 województwach. Urządzenia kontrolują ok. 180 km dróg, w tym autostrady i trasy szybkiego ruchu. Łącznie sieć CANARD liczy 75 zespołów OPP obejmujących nadzorem kamer ponad 400 km dróg.

Zaskakująco skuteczny okazuje się odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A4 między węzłami Kostomłoty a Kąty Wrocławskie uruchomiony w pod koniec lipca 2023 roku. Z danych wrocławskiego GDDKiA wynika, że średnio w ciągu doby węzłem Kąty Wrocławskie przejeżdża ok. 69 tys. pojazdów. A jak wyglądają statystyki mandatów?

Odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A4 - mandat co 2 minuty, rekordzista jechał 227 km/h

Na 8-kilometrowym odcinku autostrady A4 obowiązuje ograniczenie do 110 km/h dla samochodów osobowych i do 80 km/h dla aut ciężarowych. Mandat dostaje każdy kierowca, którego średnia z przejazdu jest wyższa niż ten limit. W sumie odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A4 od uruchomienia w lipcu 2023 roku do połowy maja 2024 roku zarejestrował 196 tys. naruszeń w 308 dni.Czyli OPP na A4 na dobę łapał ponad 636 kierowców, a na godzinę 27. To daje mandat co ok. 2 minuty! Największym wykroczeniem zarejestrowanym na A4 było przekroczenie dozwolonej prędkości o 117 km/h.

Odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A4 w 2024 roku złapał już niemal 43,5 tys. kierowców. Dla porównania drugi pod względem skuteczności OPP zamontowany na S7 w tunelu Zakopianki ujawnił "tylko" 11 tys. wykroczeń.

L.p. Odcinkowy pomiar prędkości Liczba ujawnionych naruszeń w 2024 roku 1 Autostrada A4, Kostomłoty, Kąty Wrocławskie 43 462 2 Droga S7, Skomielna Biała, Naprawa (tunel Zakopianki) 11 076 3 Droga S7 - Falęcice, Nowy Gózd 10 865 4 Tunel S2, kierunek Terespol 5314 5 Droga S8 - Macierzysz, Blizne Łaszczyńskiego 4860

Przed systemem RedLight na skrzyżowaniach nie ostrzegają żadne znaki. Mandat 500 zł i 15 punktów karnych

Systemy RedLight działające na skrzyżowaniach w 2024 roku ujawniły 31 454 przypadki przejechania na czerwonym świetle. Przed tymi kamerami nie ostrzegają żadne znaki. Za przejazd na czerwonym świetle grozi mandat 500 zł i 15 punktów karnych.