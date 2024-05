Ceny paliw na stacjach od 27 maja. Kierowcy będą zaskoczeni

Jakie ceny benzyny 95, diesla i LPG powitają kierowców na stacjach paliw od poniedziałku 27 maja 2024 roku? Odpowiedzi niesie najświeższy raport z rynku.

– W tym tygodniu kolejny raz zobaczyliśmy niższe rachunki za tankowanie - a krajowe detaliczne średnie ceny paliw będą zapewne mogły dalej spadać. To dobra wiadomość zwłaszcza w kontekście nadchodzącego "długiego weekendu" – zauważają analitycy e-petrol.pl. Oto szczegóły zmian w kosztach tankowania…

Benzyna 95 i diesel taniej o 5 gorszy. Gaz LPG rozbił bank

Benzyna 95 w mijającym tygodniu potaniała o 5 groszy do 6,57 zł/l. Diesel to również 5 groszy obniżki, stąd cena 6,59 zł/l. Tankowanie gazu LPG jest o 4 grosz tańsze – to wydatek na poziomie 2,78 zł/l. To jest najniższa cena od sierpnia 2023 roku.

Paliwo Cena Zmiana Benzyna 95 6,57 zł/l -5 groszy Olej napędowy 6,59 zł/l -5 gorszy Gaz LPG 2,78 zł/l -4 grosze

Duże zmiany od 27 maja. To nowy cud na stacjach paliw

– Taniejąca ropa naftowa daje nam nadzieję na obniżki cen wszystkich gatunków paliw na stacjach. Skala spadków, jakich możemy spodziewać się między 27 maja i 2 czerwca, jest znacząca. W ostatnim tygodniu maja obniżki cen benzyny i oleju napędowego mogą wynieść 5-10 groszy na litrze. Gaz LPG może potanieć o 3-4 grosze na litrze – powiedziała Magdalena Robak, analityk rynku e-petrol.pl.

Od 27 maja benzyna 95 będzie kosztować 6,45-6,57 zł/l. Szlachetniejsza benzyna 98 to cena na poziomie 7,12-7,25 zł/l. Kierowcy samochodów z silnikiem Diesla będą tankować olej napędowy za 6,46-6,59 zł/l. Gaz LPG ma kosztować 2,72-2,79 zł/l.

Paliwo Cena od 27 maja 2024 roku Benzyna 95 6,45-6,57 zł/l Benzyna 98 7,12-7,25 zł/l Olej napędowy czyli diesel 6,46-6,59 zł/l Gaz LPG 2,72-2,79 zł/l

Ceny paliw rozbiją bank. To najwyższa obniżka

Z kolei analitycy BM Reflex zauważają, że był to już trzeci tydzień obniżek cen paliw na stacjach, ale w ujęciu tydzień do tygodnia skala tego spadku jest najwyższa. Benzyna 95 i olej napędowy tanieją w tym tygodniu średnio 6 groszy na litrze, a benzyna 98 i autogaz odpowiednio o 2 i 3 gr/l.

Średnie ceny w kraju kształtują się na poziomie odpowiednio: dla benzyny 95 - 6,57 zł/l (-6 gr/l), benzyny 98 – 7,26 zł/l (-2 gr/l). Olej napędowy potaniał o 6 groszy i kosztuje 6,58 zł/l. Gaz LPG to wydatek na poziomie 2,78 zł/l (-3 gr/l).

Teraz nie tankuj. Podziękujesz w długi weekend

Od początku maja benzyna 95 i olej napędowy potaniały średnio o 11 i 12 groszy na litrze. Z kolei benzyna 98 i autogaz odpowiednio o 4 i 6 gr/l.

Analitycy twierdzą, że na koniec miesiąca przed długim czerwcowym weekendem ceny powinny jeszcze spadać. Spodziewają się spadku średnich cen w przedziale 3-6 groszy na litrze benzyn i oleju napędowego oraz 1-2 grosze na litrze autogazu.