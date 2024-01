Nowy Volkswagen T-Cross już w Polsce. Ten SUV to przebój

Volkswagen T-Cross to jeden z najlepiej sprzedających się modeli niemieckiej marki. Od debiutu w 2019 roku na drogi wyjechało przeszło 1,2 mln sztuk tego SUV-a. Jednak dobra passa nie może trwać w nieskończoność. Stąd pora na zmianę warty…

Odmłodzony T-Cross już na pierwszy rzut oka różni się od poprzednika. Na świat patrzy przez nowe reflektory w technice LED ze zintegrowanymi światłami do jazdy dziennej. Przedni pas zyskał ostrzejszy styl ze światłami przeciwmgielnymi przesuniętymi mocniej na boki.

Volkswagen T-Cross 2024 w nowym stylu. Jakie różnice?

Pierwszy raz można mieć matrycowe reflektory IQ.Light LED Matrix. Z tyłu najłatwiej zauważalną innowacją są lampy LED z nową sygnaturę świetlną. Paletę lakierów Volkswagen poszerzył o trzy kolory: żółty Grape Yellow, niebieski Clear Blue i czerwony Kings Red (dwa ostatnie metalizowane).

Zmiany wlały się także do wnętrza. Volkswagen T-Cross od progu wita przeprojektowanym układem deski rozdzielczej. Cyfrowy kokpit zamiast tradycyjnych zegarów to teraz standard. W zależności od wersji ekran stacji multimedialnej może mieć 8 lub 9,2 cala.

Nowe wnętrze z centralnym ekranem. Jaka pojemność bagażnika?

Przestronność, aranżacja i praktyczność kabiny nadal robią wrażenie. Tylna kanapa jest przesuwana w zakresie 14 cm – raz, żeby zapewnić pasażerom siedzącym z tyłu więcej miejsca na nogi, innym razem, by powiększyć przestrzeń na bagaże.

Bagażnik oferuje pojemność od 385 do 455 l. Po złożeniu tylnej kanapy powstaje przedział bagażowy o płaskiej podłodze i pojemności 1281 l. Składane oparcie przedniego fotela pasażera pozwala przewozić przedmioty o długości blisko 2,4 m. Volkswagen zwiększył też nośność opcjonalnego haka z 55 do 75 kg, co sprawia, że T-Cross może holować cięższe przyczepy lub przewozić bez problemu na haku rowery elektryczne.

Volkswagen T-Cross z hakiem holowniczym o większej nośności

Nowy Volkswagen T-Cross w Polsce jest dostępny w pięciu wariantach wyposażeniowych. Już bazowa wersja o nazwie T-Cross w standardzie oferuje m.in. reflektory LED, ledowe tylne światła, system rozpoznawania znaków drogowych, wyświetlacz Digital Cockpit i 8-calowu ekran systemu infotainment, 2 gniazdka USB-C z przodu i czujniki parkowania z tyłu.

Ile kosztuje nowy Volkswagen T-Cross? W 2024 roku o 29 tys. zł więcej niż w 2019

Najtańsza odmiana jest napędzana silnikiem 1.0 TSI o mocy 95 KM i kosztuje od 98 890 zł, czyli udało się zmieścić w 100 tys. zł. Dziś taką cenę można uznać za atrakcyjną. Pomyśleć tylko, że w 2019 roku w chwili debiutu Volkswagen T-Cross startował z ceną od 69 790 zł.

Volkswagen T-Cross 2024 w wersji Life

Bogatsza wersja Life to m.in. 16-calowe alufelgi Nottingham, relingi dachowe, lusterka elektrycznie regulowane, składane i podgrzewane z funkcją opuszczania lusterka pasażera, powitalne oświetlenie otoczenia z lusterek, kierownica multifunkcyjna, obszyta skórą (z funkcją Tiptronic dla DSG), podwójna podłoga bagażnika, fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości, składane oparcie przedniego fotela pasażera czy możliwość podłączenia smartfona przy pomocy aplikacji App Connect (przewodowy i bezprzewodowy Car Play i Android Auto). Volkswagen T-Cross Life kosztuje od 101 190 zł (silnik 1.0 TSI/95 KM).

Nowy Volkswagen T-Cross w wersji Style

Volkswagen T-Cross w wersji Style jest bogatszy o matrycowe reflektory LED Matrix z doświetlaniem zakrętów i światłami przeciwmgielnymi. Wśród nowych funkcji świateł są także animacje witające i żegnające kierowcę. T-Cross Style jest wyposażony standardowo w 17-calowe alufelgi Manila, oświetlenie podłoża, a także tylne lampy z dynamicznymi kierunkowskazami i światłami stop. Taki samochód kosztuje od 110 090 zł (z silnikiem benzynowym 1.0 TSI/115 KM).

Nowy Volkswagen T-Cross R-Line

Volkswagen T-Cross R-Line to sportowa stylizacja. Auto wyróżniają m.in. zderzaki R-design, 17-calowe alufelgi Valencia i czarna podsufitka. W tym przypadku cena startuje z poziomu 121 490 zł (z silnikiem benzynowym 1.0 TSI/115 KM i 7-biegową, dwusprzęgłową skrzynią DSG).

Nowy Volkswagen T-Cross Special Edition – tylko 800 zł różnicy, a wyposażenia za 10 tys. zł

Volkswagen T-Cross Special Edition powstał na bazie wersji Life i poza typowymi dla tej odmiany elementami wyposażenia standardowego oferuje dodatkowo: 17-calowe aluminiowe felgi Bangalore, przyciemniane szyby tylną oraz tylne boczne, kamerę cofania, system bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika, czujnik deszczu z systemem Light Assist oraz lakier metalizowany.

Nowy T-Cross Special Edition kosztuje od 101 990 zł, czyli jest droższy od odmiany Life o 800 zł. Gdyby powyższe dodatki dobierać osobno kosztowałyby prawie 10 tys. zł. To najbardziej opłacalna wersja tego auta.

Nowy Volkswagen T-Cross 2024 - cennik i wersje wyposażenia