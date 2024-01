Reklama

Nowy Volkswagen Tiguan: diesel uratowany, skrzynię ręczną żegnamy

Volkswagen Tiguan trzeciej generacji korzysta z platformy MQB evo, może mieć na pokładzie m.in. nowe adaptacyjne zawieszenie DCC Pro oraz napęd hybrydowy typu plug-in (PHEV), który wyróżnia się tym, że umożliwia przejechanie nawet do 100 km na samym prądzie. Początkowo nowy SUV dostępny będzie z trzema silnikami: 1.5 eTSI o mocach 130 i 150 KM oraz 2.0 TDI o mocy 150 KM. Odmiany PHEV eHybrid, generujące 204 i 272 KM, dołączą do oferty nieco później.

Wszystkie wersje będą standardowo wyposażone w skrzynię dwusprzęgłową DSG. W późniejszym okresie do gamy dołączą też jednostki 2.0 TSI o mocach 204 i 265 KM oraz 2.0 TDI o mocy 193 KM – te trzy odmiany standardowo łączone będą z napędem na cztery koła.

Nowy Volkswagen Tiguan: jakie wyposażenie?

W ofercie znajdą się cztery wersje wyposażenia: bazowa Tiguan, Life, Elegance oraz R-Line, z tym że ta ostatnia będzie dostępna dopiero za jakiś czas. Promocyjna odmiana Special Edition otrzyma bogate wyposażenie, bo za niewielką różnicę w cenie w porównaniu do odmiany Life nabywca dostaje pakiet dodatków warty ponad 22 000 zł. I tak,Special Edition bez dopłaty oferuje m.in.: aluminiowe felgi, lakier metalizowany, pakiet stylistyczny z relingami dachowymi, przyciemniane szyby tylne i boczne (te ostatnie dźwiękoszczelne), reflektory LED Plus, tylne lampy LED z efektem 3D oraz oświetlenie ambientowe w 10 kolorach.

Oprócz podstawowych funkcji takich jak Side Assist (ostrzeganie o pojazdach w martwym polu lusterka), Front Assist (system awaryjnego hamowania), Lane Assist (utrzymywanie pasa ruchu) i Rear View (kamera cofania), standardem w każdej wersji będzie dynamiczne wyświetlanie znaków drogowych. W opcji zamówić można m.in. systemy Park Assist Pro i Trailer Assist (asystent do manewrowania z przyczepą).

Nowy Volkswagen Tiguan: jakie wnętrze? Pełny cennik

Kierowca będzie korzystał z najnowszej wersji cyfrowego kokpitu, a ekran systemu infotainment będzie mógł mieć nawet 15-cali. Nowa struktura menu i grafika zapewniają nowoczesny wygląd, a opcjonalnie pojawi się także wyświetlacz head-up i wielofunkcyjny przełącznik z wyświetlaczem OLED. Umożliwi on np. wybór trybów jazdy, regulację głośności radia i dopasowanie kolorów oświetlenia ambientowego. Opcjonalny nowy asystent głosowy IDA umożliwi obsługę różnych funkcji pojazdu i systemu infotainment za pomocą poleceń głosowych.

Podobnie jak w modelach rodziny ID. i w nowym Passacie, dźwignia zmiany biegów zostanie zastąpiona przełącznikiem po prawej stronie kolumny kierownicy. Aby ruszyć z miejsca (tryb D), przełącznik należy obrócić do przodu, natomiast bieg wsteczny (tryb R) wymaga przekręcenia go do tyłu. Hamulec ręczny będzie aktywowany poprzez naciśnięcie przycisku na boku przełącznika. Wszystkie wersje Tiguana będą wyposażone w łopatki zmiany biegów za kierownicą.