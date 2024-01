Reklama

Volkswagen Golf 2024 i ChatGPT w nowym wnętrzu

Nowy chatbot będzie dostępny od pierwszego kwartału 2024 r. w modelach ID.7, ID.4, ID.5, ID.3, we wchodzących na rynek Tiguanie i Passacie oraz w odświeżonym Golfie. ChatGPT zostanie zintegrowany z asystentem głosowym IDA i pozwoli m.in. sterować systemem infotainment, nawigacją, klimatyzacją, a nawet odpowie na pytania z zakresu wiedzy ogólnej. Czyli samotne podróże staną się ciekawsze? Wiele na to wskazuje. W przyszłości sztuczna inteligencja będzie też "uczyć się" nowych informacji i rozwijać swoje umiejętności. To wiadomość dobra też z tego względu, iż wspomniany asystent IDA (wprowadzony w 2020 r.) nie zawsze działał tak, jakby oczekiwał od niego użytkownik, ale między innymi dzięki implementacji ChataGPT powinno się to szybko zmienić. Nowa funkcja na pewno będzie dostępna na rynkach europejskich, i to już niebawem.

Nowy Volkswagen Golf - wracają fizyczne przyciski

Jeśli chodzi o zmiany we wnętrzu, to odświeżony Golf (8,5) dostanie m.in. inny ekran, a jego kokpit będzie przypominał te z modeli ID i z nowego Tiguana. Do wyboru mają być dwie wersje głównego ekranu, zniknąć mają nielubiane przyciski na kierownicy (powrócą fizyczne), poprawie ma ulec także samo działanie układu infotainment. Ma być szybszy, bardziej klarowny i łatwiejszy w obsłudze.

Twoje dane są bezpieczne. ChatGPT "zapomni" o co go pytałeś

Asystent głosowy IDA w Volkswagenach nie wymaga tworzenia nowego konta, instalowania aplikacji ani aktywowania konta ChatGPT. Aktywuje się prosto poprzez komendę głosową lub naciśnięcie przycisku na kierownicy. IDA automatycznie rozpozna, czy należy np. ustawić cel w nawigacji czy zmienić temperaturę w kabinie. Volkswagen podkreśla, że ChatGPT nie uzyskuje dostępu do danych pojazdu, a pytania i odpowiedzi są usuwane natychmiastowo, co ma zapewnić wysoki poziom ochrony danych.