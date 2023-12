Reklama

Nowy Ford Mustang: dwie wersje nadwoziowe, dwie wersje mocy silnika V8

Ford przygotował dla polskich klientów ofertę obejmującą sześć konfiguracji modelu. I tak, podstawę stanowi wersja GT z silnikiem 5.0 V8 o mocy 446 KM i z momentem obrotowym 540 Nm przy 5100 obr./min. Klienci będą mają do wyboru 6-biegową manualną skrzynię biegów i automat o 10 przełożeniach. Mustang GT będzie dostępny jako coupe (Fastback) oraz kabriolet.

Nowy Mustang odznacza się dość bogatym wyposażeniem seryjnym. Każda wersja będzie wyposażona m.in. w: automatyczną dwustrefową klimatyzację, podgrzewane fotele, sportowe przednie fotele, reflektory LED, adaptacyjny tempomat, czujniki parkowania z tyłu oraz kamerę cofania.

Nowy Ford Mustang: pakiet Performance bez dopłaty. Amerykanie płaczą

Standardowo dostajemy też przednie tarcze wentylowane z lakierowanymi zaciskami 6-tłoczkowymi Brembo, tylne tarcze wentylowane z zaciskami 4-tłoczkowymi, oraz elektryczny hamulec postojowy z funkcjami Drift oraz Auto Hold. Ponadto standardem są funkcje Line lock (blokuje przednie hamulce niezależnie od tylnych) oraz Launch control, do tego kierowca ma do wyboru sześć trybów jazdy: Normal, Sport, Slippery, Track, Drag Strip oraz Custom.

Co więcej, pakiet Performance, za który klienci u USA muszą dopłacać, w Europie należy do wyposażenie standardowego. To świetna wiadomość, bo znajdziemy tu m.in.: wzmocnione przednie sprężyny wraz z rozpórką kielichów, wzmocniony stabilizator z tyłu oraz aktywny układ wydechowy z możliwością regulacji trybów pracy.

Nowy Ford Mustang: audio B&O w standardzie. Jakie ceny, ile kosztuje?

Jeśli chodzi o multimedia, to dostajemy 13,2-calowy dotykowy ekran systemu informacyjno-rozrywkowego SYNC4 z obsługą bezprzewodowego Android Auto i Apple CarPlay. Standardowo zamontowany jest system audio B&O z 10 głośnikami, cyfrowym procesorem dźwięku oraz wzmacniaczem o 860 W. Dodatkowo dostępna jest ładowarka bezprzewodowa oraz modem 5G zapewniający bezprzewodowe aktualizacje. Układ uzupełnia 12,4-calowy cyfrowy kokpit z możliwością dostosowania wyglądu w zależności od trybu jazdy.

Nowy Ford Mustang dostanie też m.in. system rozpoznawania znaków, inteligentny ogranicznik prędkości, system ostrzegający o ryzyku kolizji podczas cofania z miejsca parkingowego oraz system wspomagający unikanie kolizji z innymi pojazdami, pieszymi lub rowerzystami na podstawie informacji z kamery i radaru. Cena Mustanga GT coupe (Fastback) zaczyna się od 303 500 zł, a kabriolet jest o równe 20 tys. zł droższy.

Nowy Ford Mustang Dark Horse: gratka dla amatorów torowej jazdy

W tym wypadku wyboru nadwozia nie ma, bo bardziej hardkorowa odmiana Mustanga występuje tylko jako coupe. Moc wzrasta do 453 KM, do wyboru nadal są dwie skrzynie, tyle że nieco zmodyfikowane względem tych z wersji GT. I tak, sportowa manualna skrzynia biegów Tremec 3160 ma dodatkową chłodnicę oleju i umie robić międzygazy podczas redukcji, dodatkową chłodnicę znajdziemy też w przypadku 10-biegowego automatu. Mustang Dark Horse standardowo dostaje także aktywne zawieszenie MagneRide i chłodnicę tylnego mechanizmu różnicowego. Inny jest przedni zderzak, do tego dostajemy specjalny wzór felg, emblematy "Dark Horse" i reflektory LED z czarnym tłem.

Mustang Dark Horse może być wyposażony w dodatkowy pakiet stylizacyjny, który zawiera dach lakierowany na czarno, zaciski hamulcowe w kolorze Notorious Blue z logo w odcieniu Grabber Blue, pasy na masce oraz tapicerkę foteli Miko Suede / Vinyl z elementami winylowymi w kolorze Deep Indigo Blue. Uwaga, ta opcja jest dostępna wyłącznie dla lakierów Vapour Blue, Absolute Black oraz Blue Ember. Cena Mustanga Dark Horse w Polsce zaczyna się od 358 500 zł, wersja z automatem wymaga 15 000 zł dopłaty.

Nowy Ford Mustang: dodatkowe pakiety dostępne w 2024 r.

Na połowę 2024 r. Ford zapowiada wprowadzenie dwóch dodatkowych pakietów. Pierwszy z nich to pakiet stylizacyjny Nite Pony, który dostępny będzie dla Mustanga GT i zawiera 19-calowe czarne obręcze kół, reflektory z czarnym wykończeniem, dach lakierowany na czarno i obudowy lusterek bocznych oraz emblematy w kolorze czarnym: "Pony" na kracie wlotu powietrza, "GT" na pokrywie bagażnika oraz "5.0" na błotnikach.

Natomiast pakiet California Special dostępny będzie dla Mustanga GT w wersji kabrio. Zawiera on specjalne 19-calowe obręcze kół, reflektory z czarnym wykończeniem, pasy wzdłuż boków nadwozia z logo GT/CS oraz dodatkowe elementy stylizacyjne: boczne nakładki drzwi, dywaniki oraz zmodyfikowaną górną kratę wlotu powietrza.