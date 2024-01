Odświeżony Ford Kuga zyskał nowy wygląd, zapewni do 69 km jazdy na samym prądzie (wersja PHEV), zaś ci, którzy nie chcą bawić się w podłączanie samochodu do gniazdka, mogą sięgnąć po Kugę Hybrid – ta wersja od tankowania do tankowania może pokonać nawet do 900 kilometrów. Złe wiadomości za to dla tych, którzy chcieliby sięgnąć po diesla: wszystkie jednostki tego typu wypadają z gamy. Czy to dobrze? Naszym zdaniem – niekoniecznie. Poza tym istotne zmiany zaszły we wnętrzu, a lifting ogólnie wypadł dość imponująco. Oto szczegóły.