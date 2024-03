Nowy Ford Explorer debiutuje w Polsce. Co to za samochód?

Ford Explorer debiutuje na polskim rynku i jest pierwszym z dwóch nowych samochodów elektrycznych zbudowanych w oparciu o platformę MEB z półek VW. Wykorzystanie tej architektury oznacza, że SUV amerykańskiej marki gra w tej samej lidze co Skoda Enyaq czy Volkswagen ID.4.

Ford spodziewa się, że roczna produkcja obu nowych modeli osiągnie 1,2 mln sztuk w ciągu 6 lat. Inwestycja w ten elektryczny duet to 2 mld dolarów. W kwocie zawarto też nową montownię akumulatorów, która ma rozpocząć działalność w 2024 roku. Czego mogą spodziewać się kierowcy?

Ford Explorer krótszy niż Kuga, oto różnice w wymiarach

– Explorer jest kolejnym w pełni elektrycznym osobowym modelem Forda, który po prostu fascynuje i został zaprojektowany bez kompromisów – powiedział Attila Szabo, prezes i dyrektor zarządzający Ford Polska. – Po znakomicie przyjętym Mustangu Mach-E poprzeczka była podniesiona wysoko, ale myślę, że samochód stanie się kolejnym hitem sprzedażowym. Do 2030 roku zaprezentujemy kompletną gamę w pełni elektrycznych modeli osobowych. Wszystkie z nich będą mieć śmiały styl zgodnie z hasłem "Adventorous Spirit" i najnowocześniejsze technologie, więc klienci mogą czekać na nie z niecierpliwością – zapowiedział Szabo.

Nowy Explorer ma 4,46 m długości, 1,87 m szerokości i 1,6 m wysokości. W rodzinie Forda Explorer jest dłuższy od Pumy o 27 cm, ale o ponad 15 cm krótszy niż Kuga i o 25 cm krótszy niż Mustang Mach-E. Rozstaw osi na poziomie 2,76 m i nawet 21-calowe koła rozstawione niemal w rogach karoserii przełożyły się na obszerną pięcioosobową kabinę.

Ford Explorer, wyposażenie i pomysłowe wnętrze

Wnętrze z przyjemnymi w dotyku materiałami idzie w stronę premium. Explorer ma bardzo wygodne fotele ze świetnie wyprofilowanymi oparciami i dobrym podparciem bocznym. Standardowe wyposażenie obejmuje podgrzewane przednie siedzenia i kierownicę, fotel kierowcy z funkcją masażu, dwustrefową klimatyzację oraz bezkluczykowy dostęp. Do tego jest system informacyjno-rozrywkowy SYNC Move obsługiwany przez ogromny i ruchomy 15-calowy wyświetlacz dotykowy, który można przesuwać w górę i w dół.

Skrytka zamaskowana za przesuwanym ekranem

Ekran ma książkowy format, dzięki czemu widać więcej mapy nawigacji. Nikt nie domyśliłby się, że za nim jest coś jeszcze, a tu niespodzianka. Kąt nachylenia ekranu można regulować, a po jego przesunięciu ukazuje się skrytka, która po wyłączeniu auta jest zatrzaskiwana. Z kolei wnęka z ładowarką indukcyjną między przednimi fotelami mieści dwa duże smartfony. Niżej jest 17-litrowa konsola na 15-calowy laptop. Stacja multimedialna bezprzewodowo współpracuje aplikacjami Apple CarPlay i Android Auto.

Kierowca oczywiście może liczyć na wsparcie elektroniki. Lista udogodnień dbających o komfort obejmuje m.in. system automatycznej zmiany pasa ruchu oraz asystenta bezpiecznego wysiadania, który przed otwarciem drzwi ostrzega o zbliżającym się rowerzyście lub innym pojeździe.

Ford Explorer, jaka pojemność bagażnika?

Nowy Explorer oferuje bagażnik o pojemności od 536 l do 1422 l. Klapa jest sterowana elektrycznie. Można ją uruchomić machnięciem stopą pod tylnym zderzakiem.

Ford Explorer szybszy niż Focus ST. Napęd 4x4 lub na tylne koła, zasięg i czas ładowania

Ford Explorer jest oferowany z pojedynczym silnikiem elektrycznym i napędem na tylne koła (RWD, 286 KM mocy) lub dwusilnikowym napędem na wszystkie koła (AWD, 340 KM mocy).

Tylnonapędowy wariant to akumulator niklowo-manganowo-kobaltowy (NMC) o pojemności 77 kWh, który ma zapewnić ponad 600 km zasięgu. Model 4x4 skrywa większą baterię NMC – 79 kWh pozwoli przejechać 570 km na jednym ładowaniu. Uzupełnienie energii za pomocą szybkiej ładowarki prądu stałego o mocy do 185 kW zajmuje około 26-28 minut jeśli chcemy uzupełnić akumulator od 10 do 80 proc.

Explorer przyspiesza lepiej niż spalinowy Focus ST – model z napędem na wszystkie koła osiąga prędkość 100 km/h w 5,3 sekundy. Do tego może holować przyczepę o masie do 1200 kg.

Ile kosztuje nowy Ford Explorer? Dwie wersje do wyboru

Ford Explorer w Polsce jest dostępny w dwóch wariantach wyposażenia: Explorer i Explorer Premium. Samochód można już konfigurować i zamawiać. Ceny?

Ford Explorer w bazowej wersji z tylnym napędem i silnikiem o mocy 286 KM kosztuje od 217 270 zł. Model 4x4 (340 KM) to wydatek na poziomie 242 270 zł. Wyposażenie seryjne to podgrzewana kierownica i podgrzewane przednie fotele, fotel kierowcy z masażem oraz indukcyjna ładowarka do telefonu. Do tego 19-calowe alufelgi, reflektory LED, kamera ułatwiająca parkowanie, tempomat adaptacyjny, soundbar, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay.

Nowy SUV w wersji Premium zyskuje 10-głośnikowy system nagłośnienia B&O i nastrojowe oświetlenie wnętrza, a także reflektory LED z funkcją automatycznej zmiany świateł drogowych i mijania oraz Dynamic Matrix LED, które dostosowują zakres wiązki świateł do warunków jazdy i zapobiegają oślepianiu innych kierowców. Cena? Ford Explorer Premium kosztuje od 234 270 zł. Wariat 340-konny AWD wymaga przynajmniej 259 270 zł.

Zwiększony zasięg napęd na tylne kołaExplorer/Explorer Premium Zwiększony zasięg napęd na wszystkie kołaExplorer/ Explorer Premium Pojemność użytkowa akumulatora (kWh) 77 79 Czas ładowania prądem stałym 10-80 proc. (minut) 28 26 Maks. moc ładowania prądem stałym (kW) 135 185 Maks. moc ładowania prądem przemiennym (kW) 11 11 Maks. moc: (kW) 210 250 Maks. moc: (KM) 286 340 Moment obrotowy tył (Nm) 545 545 Moment obrotowy przód (Nm) - 134 Zasięg WLTP (km) 602/572 566/532 Zużycie energii elektrycznej (kWh/100 km) 13,9/14,7 15,7/16,6 Prędkość maks. (km/h) 180 180 Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 6,4 5,3