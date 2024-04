Pył znad Sahary. Co to jest? Kiedy dotrze do Polski?

Pył wędrujący znad Sahary związany jest z burzami piaskowymi, które występują nad pustynią. Jest on transportowany przez wiatry w różne części Europy. Gdy do Polski dociera powietrze zwrotnikowe, wraz z nim najczęściej pojawia się pył, znany również jako "krwawy deszcz" ze względu na swoje czerwone zabarwienie.

Zdaniem synoptyków IMGW od piątku 5 kwietnia do Polski będzie napływać kolejna fala powietrza z północnej Afryki, a wraz z nią wyraźnie widoczny piaskowy nalot piaskowy. Największe stężenie saharyjskiego pyłu wystąpi w niedzielę. Jak pozbyć się tego nalotu z karoserii samochodu?

Saharyjski pył, porysowane auto i obniżona wartość. Ostrzeżenie dla kierowców

Saharyjski pył na samochodach najczęściej denerwuje kierowców ciemnych aut – na takich widać go najbardziej. Co nie znaczy, że na jaśniejszych kolorach jest niezauważalny. Szczególnie po wizycie w myjni może doprowadzić do szewskiej pasji – kilka godzin na parkingu i nalot pokrywa całą karoserię, włącznie z szybami. A jeśli ktoś zostawi uchyloną szybę, wówczas całe wnętrze także jest zapaskudzone.

– Usunięcie saharyjskiego pyłu z powierzchni samochodu może wydawać się prostą czynnością polegającą na tradycyjnym zabraniu auta do automatycznej myjni samochodowej. Jednak czyszcząc auto pokryte tym nalotem, należy zachować ostrożność, ponieważ niewłaściwe mycie może skutkować uszkodzeniem lakieru – ostrzega Karolina Topolova, dyrektor generalna AURES Holdings, operatora sieci autocentrów AAA AUTO.

Zniszczony lakier w przyszłości obniży cenę auta przy sprzedaży. Zdaniem Topolvej takie same modele, z tego samego rocznika i o porównywalnym przebiegu, mogą różnić się cenami nawet o kilka tysięcy złotych, ponieważ powłoka lakiernicza jednego z nich jest w gorszym stanie.

Czy pył znad Sahary szkodzi karoserii samochodu? Jak się go pozbyć?

Myjnie automatyczne i szczotki do mycia strumieniowego mogą pozostawiać drobne rysy na lakierze, zwłaszcza jeśli pokryty jest warstwą pyłu piaskowego. W takiej sytuacji warto pamiętać o czterech zasadach:

Nie wycieraj pyłu szmatką lub ręką, ponieważ powstaną zadrapania na całej powierzchni karoserii, które będą wymagały polerowania. Nie wjeżdżaj też do myjni automatycznej, ale zacznij od dokładnego spłukania pyłu wężem ogrodowym lub myjką ciśnieniową. Pomoże to usunąć luźny brud i piasek z powierzchni samochodu.

Użyj specjalistycznej pianki do czyszczenia samochodu lub napełnij wiadro ciepłą wodą z mydłem. Nałóż pianę na całą powierzchnię samochodu i zostaw na kilka minut.

Dobrze opłucz auto czystą wodą, aby usunąć pozostałości mydła i piany.

Do osuszenia auta użyj ręcznika z mikrofibry, który jest delikatny i nie rysuje lakieru.

Pył znad Sahary może zaszkodzić człowiekowi?

Pył znad Sahary nie jest groźny dla człowieka. Jednak pewne dolegliwości mogą odczuwać osoby z chorobami płuc lub astmatycy.