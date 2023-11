Reklama

Nowa Dacia Duster: nowa platforma oraz intrygujący wygląd. Mały Bigster?

Nie wypada zacząć od czegoś innego, bo jeśli chodzi o wygląd, to bez wielkiej przesady możemy powiedzieć, że ludzie z Dacii lekko odlecieli. Trzecia generacja Dustera jawi się na tle dwóch pierwszych niczym auto z innej planety i choć na pewno da się tu i ówdzie zauważyć pewne nawiązania do przodków, to jednak zwłaszcza kształt tylnej części karoserii to szał, jakiego po Dacii nie każdy by się jeszcze jakiś czas temu nie spodziewał (choć koncept Bigster faktycznie zapowiadał, że coś się będzie działo…). Do tego dochodzą różne drobne detale, detaliki i smaczki stylistyczne (np. tylna klamka), o których np. Duster I mógł jedynie pomarzyć. David Durand, dyrektor ds. designu Dacii, skromnie wyjaśnił, że prace nad wyglądem nowego Dustera rozpoczęły się od dopracowania właściwych proporcji nadwozia. "Takie podejście pozwala uniknąć konieczności uciekania się później do różnych stylistycznych sztuczek" – tłumaczy Durand.

Czyli tak odświeżające linie uzyskano bez stosowania żadnych sztuczek? Nieźle! Dacia twierdzi w każdym razie, że projektanci rozpoczęli od prostych form (kabina, maska i błotniki), a następnie połączyli je w całość, tworząc nowoczesny wygląd nadwozia. Czy ładny? Oceńcie sami, choć nam nowy Duster na pewno się podoba. Czy przypadnie do gustu nieco bardziej konserwatywnym klientom? Dopiero się okaże. Pewne jest natomiast to, że na razie Dacia pokazała tylko dwie topowe odmiany (Extreme i Journey), poza nowy Duster korzysta z zupełnie nowej platformy aliansu Renault-Nissan (CMF-B) i będzie dostępny m.in. w wersji hybrydowej, nie zapomniano jednak przy okazji o rynkach, na których ważne są odmiany zasilane LPG. Czyli m.in. o Polsce.

Nowa Dacia Duster: bardziej przyjazna dla środowiska

Na początek jednak kilka ciekawostek dotyczących nadwozia. I tak, przednie i tylne osłony podwozia zostały wykonane w technologii barwienia w masie, zrezygnowano z wersji lakierowanych, co jest korzystne zarówno dla środowiska, jak i dla klientów. Bo nawet jeśli osłony zostaną zadrapane lub porysowane, to i tak zachowają fabryczny kolor.

Boczne osłony dolnych krawędzi nadwozia, osłony nadkoli, trójkątne płaty przedniego zderzaka, a także przednie i tylne osłony podwozia oraz dolny pas tylnego zderzaka zostały wykonane z tworzywa nazwanego Starkle, które opracowano we współpracy z firmą chemiczną LyondellBasell. Tworzywo to zawiera do 20 proc. materiałów z recyklingu, coprzekłada się m.in. na brak konieczności nakładania dodatkowej warstwy lakierniczej w tych miejscach.

Nowa Dacia Duster: jakie wnętrze?

Jak podkreśla Dacia, wnętrze nowego Dustera zostało zaprojektowane z naciskiem na funkcjonalność i użyteczność. Dużą uwagę poświęcono ergonomii – weźmy naprzykład to centralny ekran o przekątnej 10,1 cala (standard poza wersją Essential) umieszczony w polu widzenia kierowcy i ustawiony pod kątem 10 stopni w jego stronę. Z kolei nowa dźwignia (czy raczej – dźwigienka) automatycznej skrzyni biegów na myśl przywodzi produkty Grupy VAG.

Co ważne, dzięki platformie CMF-B (znajdziemy ją już m.in. w modelu Jogger) udało się uzyskać więcej miejsca wewnątrz w porównaniu z poprzednią generacją. W nowym Dusterze dostajemy więc obszerniejszą kabinę i ciut większy bagażnik (472 l z napędem 4x2), a to wszystko przy zachowaniu w zasadzie takiej samej długości całkowitej. Platforma CMF-B stanowi również krok w kierunku elektryfikacji nowego Dustera, bo umożliwia montaż zespołów napędowych opartych na technologii full hybrid.

Nowa Dacia Duster: jakie wyposażenie i multimedia?

Nowy Duster to pierwsza Dacia dostępna z tzw. wirtualnym kokpitem: to 7-calowy, w pełni konfigurowalny wyświetlacz. Uwaga: wirtualny kokpit dostępny jest standardowo we wszystkich odmianach Dustera poza bazową wersją Essential. Każdy nowy Duster dostaje natomiast bez dopłaty uchwyt na telefon.

W wersjach z systemami Media Display i Media Nav Live dostępne są 2 porty USB typu C z przodu i 2 z tyłu, umożliwiające ładowanie do 4 urządzeń mobilnych. Wszystkie cztery porty USB są podświetlane, co ułatwia ich lokalizację w różnych warunkach oświetleniowych. Bezprzewodowa ładowarka do smartfonów jest montowana standardowo w wersji wyposażenia Journey oraz opcjonalnie w wersji Extreme.

Nowa Dacia Duster: także z napędem 4x4. Nie może być inaczej

Duster od zawsze znany był z tego, że jeśli ma na pokładzie napęd 4x4 (AWD), to często w terenie radzi sobie lepiej niż większość innych lekkich SUV-ów razem wzięta. Dobre "offroadowe" tradycje kontynuuje więc i trzecia generacja Dustera – poniżej znajdziecie szczegóły dotyczące napędu Terrain Control, który tym razem oferuje pięć różnych trybów do wyboru. Uwaga: w wersji 4x4 prześwit wynosi solidne 217 mm, a to jedna z lepszych wartości w tym segmencie rynku. Kąty natarcia i zejścia: do 31° z przodu i do 36° z tyłu (w 4x4). Kierowca ma też dyspozycji m.in. układ wspomagający zjeżdżanie ze wzniesień.

Auto: układ rozdziela moc między przednią i tylną oś w zależności od przyczepności nawierzchni i prędkości;

Śnieg: optymalizuje tor jazdy na śliskich nawierzchniach dzięki specjalnym nastawom układu kontroli toru jazdy ESC i układu zapobiegania poślizgowi kół;

Błoto/piasek: do jazdy po luźnych nawierzchniach, takich jak błotniste lub piaszczyste drogi;

Off-road: oferuje najlepsze możliwości jazdy po bezdrożach i pokonywania trudnych odcinków dróg. Pod względem możliwości jest on bardzo zbliżony do trybu 4x4 Lock obecnego Dustera, ale bardziej zaawansowany, z funkcją automatycznego rozdzielania momentu obrotowego na przednie i tylne koła w zależności od wykrytego stopnia przyczepności nawierzchni i prędkości pojazdu;

Eco: optymalizuje zużycie paliwa poprzez odpowiednie sterowanie pracą klimatyzacji i osiągami pojazdu. Zapewnia optymalny rozdział momentu obrotowego silnika na przednią i tylną oś, aby ograniczyć zużycie paliwa, dostosowuje zarazem pracę napędu do warunków przyczepności na drodze.

Nowa Dacia Duster: jakie silniki?

Na początek do wyboru trzy wersje: MHEV, pełna hybryda i benzynowe 1.0 TCe z zasilaniem LPG.

Hybrid 140: ta konfiguracja składa się z: wolnossącego 1,6-litrowego silnika benzynowego (94 KM), dwóch silników elektrycznych oraz zautomatyzowanej skrzyni biegów. System posiada 4 przełożenia dla silnika spalinowego i 2 dla silnika elektrycznego a Dacia twierdzi, że dzięki układowi hybrydowemu samochód może poruszać się w trybie elektrycznym nawet do 80 proc. czasu jazdy w mieście. Taki sam układ full hybrid znamy m.in. z Clio i Mitsubishi Colta;

TCe 130: to nowy trzycylindrowy i turbodoładowany silnik benzynowy o pojemności 1.2 i z systemem miękkiej hybrydy 48V. Układ MHEV wspomaga silnik spalinowy podczas rozruchu i przyspieszania, umożliwia też odzyskiwanie energii i ładowanie baterii podczas hamowania.

Eco-G 100: silnik 1.0 TCe z fabryczną instalacją LPG. Dacia określa zasięg tej wersji na ponad 1300 km, a ma być to możliwe dzięki dwóm zbiornikom o łącznej pojemności niemal 100 litrów (50 litrów benzyny i 50 litrów LPG). Co ważne, butlę zamontowano tak, że nie zmniejsza ona przestrzeni ładunkowej.

Nowa Dacia Duster: jakie wersje wyposażenia?

Do wyboru trzy poziomy wyposażenia: dwa niższe (Essential, Expression) i jeden wyższy, ale na niego składają się dwie równoprawne wersje (Extreme i Journey), tyle że różniące się charakterem i tym, w jakiego klienta celują. Jak wyjaśnia Dacia, Extreme zainteresuje entuzjastów aktywnego stylu życia, zaś Journey – tych, dla których liczy się głównie jak najwyższy komfort podróżowania. Nowy model już wkrótce wjedzie do salonów, ale cenników na razie jeszcze nie znamy.

Essential: Media Control, relingi dachowe, manualna klimatyzacja, 6 poduszek powietrznych, czujniki parkowania z tyłu;

Expression: wyposażenie Essential + 17-calowe aluminiowe felgi, 7-calowy cyfrowy zespół zegarów, centralny ekran dotykowy 10,1 cala z systemem multimedialnym Media Display i bezprzewodową replikacją Apple CarPlay/Android Auto, kamera cofania.

Extreme: wyposażenie Expression + modułowe relingi dachowe, łatwozmywalna tapicerka microcloud, gumowe dywaniki podłogowe i wykładzina bagażnika, automatyczna klimatyzacja, system YouClip, elementy ozdobne wnętrza i nadwozia w kolorze brązowo-miedzianym;

Journey: wyposażenie Expression+ 18-calowe aluminiowe felgi, automatyczna klimatyzacja, automatyczny hamulec postojowy, bezprzewodowa ładowarka do smartfonów, system multimedialny Media Nav Live z nawigacją i dostępem do Internetu, system audio Arkamys 3D Sound System z 6 głośnikami.