Nowa Kia EV3 już w 2024 roku. Sedan EV4 kontra Tesla i rodzinny SUV-a EV5

Kia przed końcem tej dekady chce sprzedawać 4,3 mln aut. W tym do 2026 roku milion będą stanowić auta elektryczne, a do 2030 udział EV wzrośnie do 1,6 mln sztuk. By dopiąć swego wcześniej rozbuduje gamę samochodów bateryjnych przynajmniej do 15 modeli w 2027 roku. Wśród nich każdy ma znaleźć coś dla siebie…

Najszybciej pojawi się Kia EV3 z segmentu B-SUV. Po niej wjedzie sedan EV4, który stawi czoło Tesli model 3 oraz rodzinna Kia EV5. Oba auta właśnie zadebiutowały w Los Angeles. Kiedy trafią na polskie drogi? Oto szczegóły…

Reklama

Nowa Kia EV3 wygląda jak zmniejszona Kia EV9

Kia EV3 z długością ok. 4,2 m to SUV o stylistyce nawiązującej do ponad 5-metrowego EV9 już dostępnego w Polsce. Z mocno pochyloną przednią szybą, opadającą linią dachu długą kabiną i na 19-calowych kołach pod względem prezencji zawsze będzie o krok przed sąsiadami na parkingu. Mniejszy model zaoferuje również technologię i praktyczność na poziomie topowego auta Kia.

Kia EV3 – wnętrze z dużym bagażnikiem. Kufer zmieści rower

Za drzwiami odlot. Długi ekran na szczycie ciągnie się przez ¾ kokpitu. Niżej są ukryte w desce rozdzielczej, podświetlane oraz haptyczne przyciski dotykowe do sterowania multimediami. Wnętrze wykończono materiałem z grzybni. Zdaniem projektantów łączy ona doskonałą wytrzymałość z wyjątkowo miękką powierzchnią. Kia zamierza stosować surowce pochodzące z biofabrykacji na masową skalę. Tym bardziej, że z pomocą formy potrzebny materiał można wyhodować w dowolnym kształcie.

Kompaktowa Kia EV3 dzięki płaskiej podłodze oraz rozstawieniu kół niemal na rogach karoserii powinna zapewnić przestronność na poziomie aut klasy wyższej. Pokładowe stoliki dają się regulować w czterech trybach, w zależności od potrzeb – Focus, Social, Refreshing i Storage. Pojemność bagażnika można powiększyć przez złożenie asymetrycznie dzielonej tylnej kanapy na płasko – wówczas kufer pomieści nawet rower.

Kia EV3 taniej niż Volvo EX30 - ile będzie kosztować w Polsce? Cena

Więcej szczegółów poznamy bliżej premiery rynkowej – Kia EV3 w wersji seryjnej zadebiutuje już w 2024 roku. Nowość będzie rywalizować w segmencie B-SUV. Ile będzie kosztować? Nieoficjalnie mówi się, że ceną od ok. 150 tys. zł powalczy z nieznacznie droższym Volvo EX30.

Nowa Kia EV4 to sedan o długości ponad 4,7 m. Tak wygląda Tesla-killer

Nowa Kia EV4 to renesans nadwozia sedan w wykonaniu projektantów koreańskiej marki. Czterodrzwiowa limuzyna wyostrzona spoilerem dachowym imponuje rozmachem sylwetki osadzonej na ogromnych kołach i wita się animacją diodowego oświetlenia. Wiadomo, że głównym rywalem nowego elektryka będzie Tesla model 3. Takie pozycjonowanie daje wyobrażenie o długości, a ta powinna wynieść przynajmniej 4,7 m lub więcej.

Kia EV4 daje popis stylu, wnętrze otuli kierowcę. Kiedy na rynku?

Wnętrze EV4 zorientowano na kierowcę. Człowiek za sterem otoczony ciepłą poświatą LED ma poczuć się komfortowo. Skórzanej tapicerki nie dostaniesz tu za żadne pieniądze. Zamiast tego jest bawełna pochodzącą w 100 proc. z recyklingu i barwiona wyciągiem z korzeni marzanny oraz łupin orzecha włoskiego. Stąd powstała niemal nieskończona gama barw o przeróżnych odcieniach. Ręcznie tkane paski tkaniny pokrywają schowek i deskę rozdzielczą – to dla efektu 3D. Włókna konopi wzbogacają kolorystykę kabiny.

Kia EV4 to trzy wersje napędu. Zasięg imponuje

Kia EV4 wykorzystuje platformę e-GMP - jak EV6 i EV5 (o której więcej niżej). Wiadomo już, że kierowcy dostaną trzy warianty: standard, long-range oraz long-range 4x4. Bazowy model to akumulator 58 kWh i silnik elektryczny o mocy ok. 218 KM zamontowany przy przednich kołach. Długodystansowa Kia EV4 to bateria 81 kWh w duecie z tym samym silnikiem.

EV4 z napędem 4x4 oznacza baterię 81 kWh i dodatkowy silnik o mocy 95 KM przy tylnych kołach. Stąd kierowca dostanie ponad 306 KM mocy systemowej. Zasięg? Od 530 km do 720 km.

Nowa Kia EV4 na rynku zadebiutuje w 2025 roku. W tym samym czasie do gamy dołączy SUV EV5…

Kia EV5 wjeżdża do Polski, oto nowy SUV zamiast Sportage

Nowa Kia EV5 kształtem przypomina auto z klocków. Pod względem stylu i proporcji pozostaje pod wpływem ponad 5-metrowego EV9. Awangardowy wygląd ma przyćmić wszystko, co do tej pory widzieliśmy w segmencie kompaktowych SUV-ów.

Charakterystyczna "cyfrowa twarz tygrysa" jest wpisana między pionowe reflektory. Innowacyjne światła do jazdy dziennej Star Map LED witają animacją (dwa skupiska małych lamp, po jednym obok każdego reflektora). Styliści Kia twierdzą, że ich najnowsze dzieło płynnie łączy rewolucyjny design, wyjątkową wszechstronność i komfort.

Kia EV5 kontra Kia Sportage – oto różnice i porównanie wymiarów

EV5 ma 4615 mm długości, 1875 mm szerokości i 1715 mm wysokości. Rozstaw osi 2750 mm. W ofercie marki będzie elektryczną alternatywą dla podobnego gabarytowo modelu Sportage. Podobnie jak EV9 jest pozycjonowana obok Sorento.

Wymiary Kia EV5 Kia Sportage Długość 4615 mm 4515 mm Szerokość 1875 mm 1868 mm Wysokość 1715 mm 1645 mm Rozstaw osi 2750 mm 2680 mm

EV5 jest o 10 cm dłuższa od Sportage. Delikatnie szersza i o 7 cm wyższa. Rozstaw osi także jest większy, co w przypadku elektrycznego SUV-a przełoży się na stabilność na drodze oraz obszerniejszą kabinę.

Kia EV5, czyli przestronne wnętrze i cyfrowe wyposażenie

Za drzwiami EV5 wita totalna cyfryzacja. Kia wyposażyła swoje dzieło w stację multimedialną z nawigacją i z możliwością bezprzewodowej aktualizacji oprogramowania. System obejmuje 12,3-calowy zestaw wskaźników, 12,3-calowy ekran centralny oraz 5-calowy wyświetlacz do obsługi klimatyzacji. Z opcji można dołożyć wyświetlacz przezierny HUD (Head Up Display) na przedniej szybie.

Kia zostawiła przyciski, EV5 polubią też fani nowych technologii

Deska rozdzielcza nie łączy się z tunelem środkowym, przez co wydaje się zawieszona w powietrzu. Przy tym jest przejrzysta. Podświetlane pola dotykowe ukryte pod ekranem zapewniają sterowanie multimediami i nawigacją. Pod centralnym ekranem Kia zostawiła cztery ukryte przyciski haptyczne, które umożliwiają uruchamianie/wyłączenie auta oraz sterowanie ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją; wcześniej obsługa tych funkcji wymagałaby aż 17 przycisków.

Sama klimatyzacja, oprócz oddzielnych ustawień dla kierowcy i pasażera z przodu, może działać niezależnie w drugim rzędzie foteli. To dla oszczędności energii, by nie ogrzewać czy chłodzić pustych miejsc. Pod lekko spłaszczoną u góry i u dołu kierownicą z podświetlanym logo kryje się panel do obsługi "skrzyni biegów".

Tunel środkowy wyposażono w schowki, w tym największy u jego podstawy. Szeroki odchylany podłokietnik szczelnie wypełnia przestrzeń między przednimi fotelami i podnosi komfort podróżowania zarówno kierowcy, jak i pasażera. Podświetlanie ambientowe wnętrza oferuje 10 poziomów jasności oraz 64 opcje kolorystyczne. Po uruchomieniu oświetlenie płynnie synchronizuje się z trybami jazdy - przyciemnia się wieczorem i ostrzega, jeśli kierowca przekroczy dozwoloną prędkość.

Kia EV5 i dwa bagażniki, tylny ma podwójne dno

Siedzenia można składać, a tylne także przesuwać. Szczodre wymiary, akumulator zamknięty w podłodze plus przesunięcie tablicy rozdzielczej do przodu (brak silnika spalinowego) sprawiają, że EV5 obiecuje niesamowicie przestronne i podatne na aranżację wnętrze. Projektanci przekonują, że EV5 w życiu rodziny będzie jak dodatkowy pokój, który bardziej przypomina salon niż tradycyjną kabinę auta. Do tego wzorem EV9 zapewni dwa bagażniki - przedni i z tyłu z dodatkowymi schowkami pod podłogą.

Tylny przedział można przekształcić w dzięki składanym na płasko fotelom drugiego rzędu. W tunelu środkowym przewidziano 4-litrową lodówkę/podgrzewacz, w której można przechowywać jedzenie. Urządzenie może podgrzewać żywność i chłodzić napoje w zakresie od 5 do 55 stopni Celsjusza. Do tego półkę bagażnika można przekształcić w stolik.

Wyposażenie EV5 obejmuje siedem poduszek powietrznych i szereg systemów wspierających kierowcę. Jednym z takich układów jest Highway Driving Assist 2 (HDA2), który pomaga zachować odstęp od poprzedzającego pojazdu, utrzymywać auto na środku pasa ruchu i bezpiecznie zmienić pas. Cyfrowy kluczyk z poziomu aplikacji w telefonie pozwala zdalnie zaparkować samochód – kierowca stoi na zewnątrz EV5.

Kia EV5 to napęd na przednie koła i 4x4. Jaki zasięg?

Kia EV5 powstała na platformie e-GMP, a ta pozwala na niemal dowolną konfiguracją napędu. Producent przewiduje trzy warianty: standard, long-range oraz long-range 4x4.

Bazowy model dostanie akumulator o pojemności 58 kWh i zamontowany przy przednich kołach silnik elektryczny o mocy ok. 218 KM. Wariant długodystansowy to już akumulator 81 kWh w parze z tym samym silnikiem. Konfiguracja 4x4 oznacza baterię 81 kWh i drugi silnik o mocy 95 KM przy tylnych kołach, stąd kierowca dostanie do dyspozycji ponad 306 KM mocy systemowej. Zasięg? Producent obiecuje od 530 km do 720 km. Kia EV5 będzie również dostępna w sportowej wersji GT.

Reklama

Kia EV5 i szybkie ładowanie – 100 km zasięgu w 4,5 minuty

EV5 – podobnie jak EV6 – dostanie architekturę 400V, a to oznacza możliwość szybkiego ładowania bez potrzeby dodatkowych komponentów lub adapterów. Akumulator będzie można naładować z dużą prędkością – dzięki ładowarce 350 kW – od 30 do 80 proc. pojemności w 27 minut. Powiększenie zasięgu o 100 km zajmie ledwie 4,5 minuty. Technologia Vehicle to Grid (V2G) zmieni auto w magazyn energii na kołach i pozwoli zasilić domową instalację.

Kia EV5 w Polsce, cena nie będzie zaskoczeniem

Kia EV5 w Polsce pojawi się w 2025 roku. Rywale? Skoda Enyaq, Volkswagen ID.4 czy Ford Explorer. Cena? EV6 kosztuje od ok. 210 tys. zł po niemal 400 tys. zł za sportową odmianę GT. Kia EV5 z ceną wyjściową na poziomie 230-250 tys. zł nie powinna być zaskoczeniem.

Kia wprowadzi tanie auto dla ludu. Jaka cena?

Kia zamierza też dać kierowcom tani miejski samochód elektryczny, który mocno obniży próg wejścia do świata aut zasilanych prądem. Zdaniem Koreańczyków ich niedrogi EV ma kosztować od ok. 129 tys. zł. Przy tym nowy model zaskoczy nie tylko ceną, ale też zasięgiem i stylistyką.