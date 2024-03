Nowa Kia K4 to sedan przystępny cenowo

Kia przed końcem tej dekady chce sprzedawać 4,3 mln aut. W tym do 2026 roku milion będą stanowić modele elektryczne, a do 2030 udział EV wzrośnie do 1,6 mln sztuk.

Rozmach może imponować, ale jednocześnie Koreańczycy nie zapominają o samochodach bardziej przystępnych cenowo, czyli z silnikami spalinowymi pod maską. Najnowszą propozycja stylistyką przypomina przebojowy model Stinger…

Kia K4 jak Stinger, tyle że tańszy i mniejszy

Kia K4 to kompaktowy sedan w kształcie limuzyny coupe. Stinger stał przynajmniej o klasę wyżej. Konkurencją koreańskiej nowości jest m.in. Toyota Corolla, Mazda 3 czy Honda Civic. Styliści twierdzą, że przy projektowaniu nadwozia zastosowali połączenie logicznie ułożonych kwadratów w pozornie nielogiczny sposób.

Awangardowy styl podkreśla charakterystyczna "twarz tygrysa" wpisana między pionowe reflektory LED z motywem konstelacji gwiazd (dwa skupiska małych lamp na krawędziach karoserii). Światła do jazdy dziennej łączą się z poziomymi chromowanymi listwami. Sztuczka z pionowymi lampami powtarza się także z tyłu.

Kia K4 daje popis stylu, wnętrze otuli kierowcę

Wnętrze K4 zamiast tradycyjnego układu monitorów i elementów sterujących skierowanych w stronę kierowcy wprowadza podział na dwie strefy – prowadzącego i pasażerów. Długi ekran zajmuje niemal 75 proc. kokpitu i składa się z dwóch wyświetlaczy – jeden prezentuje zegary, drugi służy do obsługi stacji multimedialnej kompatybilnej z Apple CarPlay i Android Auto.

Niżej Kia przewidziała klasyczne przyciski do sterowania radiem czy klimatyzacją. Pokrętło pozwala przewijać karty menu na centralnym ekranie. Przy czym większością funkcji auta można także zarządzać klawiszami na kierownicy. O dobry klimat na pokładzie ma zadbać ambientowe oświetlenie. Tapicerka do wyboru, do koloru – może być brązowa, szara, zielona lub czarna.

Kia K4 wjeżdża na rynek. Pięknie nas urządzili

Silniki? Tu Kia nabrała wody w usta. Można spodziewać się, że pod maskę trafi jednostka benzynowa 1.6 Turbo o mocy ponad 200 KM. Hybryda plug-in także wchodzi w grę. Teraz kiepska wiadomość - K4 będzie dostępna w USA. I aż szkoda, że nie trafi do Europy. Pięknie nas urządzili…