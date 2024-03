Kia startuje z wielką akcją na rynku i tnie ceny

Kia rusza z akcją wietrzenia magazynów. Stąd jeśli komuś nie przeszkadza fakt, że nowy model pochodzi z 2023 roku, to może mieć samochód od ręki i znacznie taniej. Na co mogą liczyć kierowcy?

Kia EV6 w wersji GT-Line (akumulator 77,4 kWh) z pakietem technologicznym i szklanym dachem oraz pompą ciepła wg. regularnego cennika kosztuje od 322 900 zł. Teraz jednak koreański producent zapowiada, że w kieszeni kupującego zostanie ok. 73,5 tys. zł – to najwyższa korzyść przewidziana w tej akcji. Czyli za najbogatszą odmianę EV6 z wyposażeniem dodatkowym trzeba zapłacić maksymalnie ok. 251 800 zł.

Kia EV6 w cenie SUV-a Sportage, Niro EV kosztuje tyle co XCeed PHEV

Tańsza Kia EV6 to zamknięty w podłodze bazowy akumulator 58 kWh i silnik o mocy 170 KM zamontowany przy tylnej osi (350 Nm). Samochód od zera do 100 km/h przyspieszy w 6,2 sekundy. Zasięg ok. 400 km. Taki model kosztuje teraz maksymalnie 167 127 zł. To poziom cenowy modelu Sportage (hybryda 1.6 T-GDI/215 KM – od 165 900 zł).

Z kolei przeceniona Kia Niro EV (silnik 204 KM i akumulator 64,8 kWh) nowej generacji kosztuje od 157 326 zł, czyli o prawie 47 tys. zł mniej. Podobnej kwoty wymaga XCeed z hybrydą plug-in czy Niro z klasyczną hybrydą. Oprócz 22 proc. rabatu na samochody, koreańska marka dokłada do tych modeli ładowarkę Green Cell Habu SE, która normalnie kosztuje 2499 zł.

Kia Niro EV - ceny, napęd, zasięg

Kia Niro EV Napęd Zasięg Cena podstawowa Rabat Cena w wyprzedaży Wersja M 64,8 kWh, 204 KM 460 km 201 700 zł 46 873 zł 157 326 zł Wersja L 64,8 kWh, 204 KM 460 km 216 700 zł 50 173 zł 169 026 zł Wersja XL 64,8 kWh, 204 KM 460 km 238 200 zł 54 903 zł 185 796 zł

Kia EV6 GT-Line, czyli wyposażenie na bogato

Kia EV6 GT-Line w wyposażeniu seryjnym oferuje m.in. system multimedialny z dotykowym ekranem o przekątnej 12,3 cala, który bezprzewodowo obsługuje interfejsy Android Auto oraz Apple CarPlay, przednie fotele regulowane elektrycznie z regulacją odcinka lędźwiowego (z pamięcią ustawienia fotela kierowcy i lusterek zewnętrznych). Na liście jest także dwustrefowa klimatyzacja automatyczna, podgrzewane – kierownica, fotele i zewnętrzne miejsca tylnej kanapy, czujniki parkowania z przodu i z tyłu oraz kamera cofania, automatyczne klamki z dostępem do auta i uruchamianiem silnika bez użycia kluczyka, elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika.

Spis obejmuje również reflektory adaptacyjne, system monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach zewnętrznych, 20-calowe alufelgi. Standard obejmuje także technologię V2D, dzięki której możliwe jest zasilanie nie tylko urządzań zewnętrznych, ale również innych samochodów elektrycznych.

Kia EV6 to szybkie ładowanie - 100 km zasięgu w 4,5 minuty

Kia EV6 seryjnie zapewnia możliwość ładowania prądem o napięciu nawet 800 V, bez potrzeby stosowania dodatkowych komponentów lub adapterów. Stąd akumulator można naładować z dużą prędkością prądem o mocy 240 kW – uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. pojemności zajmie ledwie 18 minut. A powiększenie zasięgu o 100 km zajmie tylko 4,5 minuty.

Do tego zintegrowana jednostka sterująca ładowaniem umożliwia zasilanie odbiorników zewnętrznych prądem zgromadzonym w akumulatorze. Potrzeba do tego jedynie niewielkiego adaptera, który zmienia zewnętrzny port ładowania w gniazdo prądu. Kia wylicza, że funkcja vehicle-to-load (V2L) umożliwia jednoczesne zasilanie prądem o mocy do 3,6 kW np. 55-calowego telewizora i klimatyzatora przez ponad 24 godziny.

Kia do każdego auta daje ładowarkę, nie musisz mieć wallboxa

Kia zapowiada, że wszystkie samochody objęte akcją będą wyposażone w przenośne ładowarki Habu SE o mocy 11 kW. Najnowszy produkt krakowskiej firmy Green Cell wyróżnia brak wallboxa umieszczonego na kablu, bo wszystkie jego elementy znajdują się we wtyczkach. Dzięki temu właściciele nowych Niro EV i EV6 nie będą musieli inwestować w montaż wallboxa w garażu.

Kia EV6 - ceny i wyposażenie

Kia EV6 Napęd Zasięg Cena podstawowa Rabat Cena w wyprzedaży EV6 58 kWh, 170 KM RWD 394 km 212 900 zł 48 272 zł 167 127 zł EV6 Plus 77,4 kWh, 229 KM RWD 505 km 268 400 zł 60 205 zł 210 694 zł EV6 Plus 77,4 kWh, 325 KM AWD 486 km 291 400 zł 65 150 zł 228 749 zł EV6 GT-Line 77,4 kWh, 325 KM AWD 484 km 322 900 zł 73 537 zł 251 862 zł

Kia EV6 i Niro EV dla dużej rodziny w programie "Mój Elektryk"

Przy zakupie koreańskich samochodów przysługuje dofinasowanie w ramach programu rządowego "Mój Elektryk". Osoby prywatne mogą liczyć na dopłatę 18 750 zł, a posiadacze Karty Dużej Rodziny nawet 27 tys. zł (Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin z trójką i więcej).

Takie same wysokości dopłat przewidziano dla przedsiębiorców – 18 750 zł (deklarowany roczny przebieg do 15 tys. km) i 27 tys. zł dla osób, które będą przejeżdżać ponad 15 tys. km. Z kolei jeśli ktoś zdecyduje się na leasing, dzięki dopłacie obniży miesięczne raty o około 500-600 zł. Po uwzględnieniu rabatu i większej dopłaty w ramach programu "Mój elektryk", cena Niro EV, w ramach oferty wyprzedażowej, startuje od ok. 130 tys. zł.