Nowa Kia Soretno debiutuje w Polsce

Kia przed końcem tej dekady chce sprzedawać 4,3 mln aut. W tym do 2026 roku milion będą stanowić modele elektryczne, a do 2030 udział EV wzrośnie do 1,6 mln sztuk.

Rozmach może imponować, ale jednocześnie Koreańczycy nie zapominają o samochodach bardziej przystępnych cenowo, czyli z silnikami spalinowymi pod maską. Najświeższą propozycją jest nowa Kia Sorento…

Tak wygląda nowa Kia Sorento. Koreańczycy zmieniają styl

Kia Sorento czwartej generacji jest z nami od 2020 roku. Ten spalinowy SUV zalicza się do pierwszej trójki najpopularniejszych modeli koreańskiej marki. Jednak świetna passa nie może trwać wiecznie, stąd decyzja o modernizacji. Nowe Sorento upodobniło się do EV9. Awangardowy styl podkreśla charakterystyczna "cyfrowa twarz tygrysa" wpisana między pionowe reflektory. Innowacyjne światła do jazdy dziennej Star Map LED witają animacją i zapewniają aktywne dopasowanie wiązki światła do warunków drogowych.

Tył zamyka zmodyfikowany zderzak z dyfuzorem, wkomponowanymi światłami przeciwmgielnymi i cofania. Nowe lampy wyróżnia charakterystyczna grafika i górne połączenie dwóch osobnych sekcji świetlnych. Najmodniejszymi kolorami w tym sezonie będą trzy lakiery: Interstellar Grey, Cityscape Green i Volcanic Sand Brow.

Nowa Kia Sorento – wnętrze

Odmłodzone Sorento od progu wita przeprojektowanym kokpitem. Długi ekran zajmuje niemal 75 proc. kokpitu i składa się z dwóch 12,3 calowych wyświetlaczy – jeden prezentuje zegary, drugi służy do obsługi stacji multimedialnej kompatybilnej z Apple CarPlay i Android Auto. Zniknęły klasyczne środkowe nawiewy, a w ich miejsce pojawił się system wentylacyjny wkomponowany w listwę biegnącą na całej szerokości auta. Nowy jest także panel do obsługi klimatyzacji. Ciekawą innowacją jest czytnik linii papilarnych, który pozwala na szybką identyfikację właściciela, uruchamianie auta czy uwierzytelnianie płatności on-line przy korzystaniu z pokładowych aplikacji systemowych. Wystarczy przyłożyć palec do czujnika na konsoli środkowej, tak jak np. robimy to w telefonie czy komputerze.

Kia Sorento - jaka pojemność bagażnika? To SUV 7- lub 6-osobowy

Wnętrze może być 7- lub 6-osobowe. Ta druga konfiguracja Sorento wyróżnia się dwoma osobnymi fotelami kapitańskimi w drugim rzędzie, z funkcją przesuwania, pochylenia i składania oparcia.

Bagażnik przy komplecie pasażerów zapewnia od 179 l pojemności, schowany trzeci rząd to 813 litrów kufra. Złożone oba tylne rzędy siedzeń to ok. 2 tys. l przestrzeni ładunkowej.

Nowa Kia Sorento na początek tylko z silnikiem Diesla i ponad 1000 km zasięgu

Kia Sorento w nowym wcieleniu na początek jest dostępna w Polsce wyłącznie z silnikiem Diesla 2.2 CRDi o mocy 193 KM (440 Nm). Do tego jest 8-biegowa skrzynia dwusprzęgłowa i napęd 4x4. Producent obiecuje przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 9,7 sekundy. Elastyczność też jest niczego sobie – zryw z 80 do 120 km/h ma zająć 6,7 s. A wszystko to przy średnim zużyciu paliwa na poziomie 6,5-6,7 l/100 km. Można więc spodziewać się, że 67-litrowy zbiornik oleju napędowego zapewni ponad 1000 km zasięgu.

Ile kosztuje nowa Kia Sorento? Trzy wersje wyposażenia do wyboru

Nowa Kia Sorento z silnikiem Diesla 2.2 CRDi/193 KM w wersji L kosztuje od 241 900 zł. Wyposażenie seryjne obejmuje m.in.: 7 poduszek powietrznych, w tym poduszka centralna, autonomiczny hamulec pokolizyjny, asstem automatycznego hamowania z 4 trybami: wykrywania pojazdów, pieszych, rowerzystów i asystentem skrętu w lewo, asystent jazdy miejskiej i pozamiejskiej utrzymujący bezpieczny odstęp, prędkość i środek pasa ruchu, czujniki parkowania przód/tył, światła przednie LED typu projekcyjnego w stylistyce Vertical Cubes, tylne, przeciwmgielne i do jazdy dziennej wykonane w technologii LED, przednie kierunkowskazy sekwencyjne, sześć trybów jazdy (w tym trzy do jazdy w terenie), dwustrefowa klimatyzacja automatyczna, elektrycznie składane i podgrzewane lusterka z funkcją kierunkowskazów LED, oświetlenie wnętrza LED, skórzana kierownica z łopatkami skrzyni biegów, elektrochromatyczne lusterko wewnętrzne, aktywny tempomat z inteligentnym ogranicznikiem prędkości, nawigacja satelitarna z ekranem dotykowym 12,3 cala, kamera cofania z dynamicznym torem jazdy, 18-calowe alufelgi, koło zapasowe dojazdowe, relingi dachowe, asystent jazdy po autostradzie i w korkach, system otwierania i uruchamiania pojazdu bez użycia kluczyka, system monitorowania martwego pola z funkcją automatycznej korekty toru jazdy, monitorowanie ruchu pojazdów podczas cofania z funkcją automatycznego zatrzymania, blokada otwarcia drzwi tylnych w sytuacji gdy system monitorowania martwego pola wykryje ryzyko kolizji z nadjeżdżającym pojazdem, podgrzewana kierownica i fotele przednie.

Nowa Kia Sorento w wersji XL kosztuje od 259 900 zł

Kia Sorento w wersji XL jest bogatsza o takie dodatki jak: skórzana tapicerka, elektrycznie sterowany fotel kierowcy w 8 kierunkach, elektrycznie sterowane podparcie lędźwiowego odcinka kręgosłupa, fotel pasażera z elektryczną regulacją w 8 kierunkach, podgrzewanie skrajnych siedzisk kanapy w drugim rzędzie, elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika, zestaw cyfrowych wskaźników z kolorowym ekranem o przekątnej 12,3 cala, indukcyjna ładowarka do telefonu, rolety przeciwsłoneczne dla pasażerów drugiego rzędu, przyciemniane szyby tylne, 19-calowe felgi aluminiowe, system autonomicznego hamowania rozszerzony o funkcję aktywnego wspomagania ruchu kierownicą w celu uniknięcia kolizji, asystent jazdy po autostradzie rozbudowany o funkcję automatycznej zmiany pasa ruchu oraz unikania kolizji z autem jadącym sąsiednim pasem. Tak wyposażone nowe Sorento kosztuje od 259 900 zł.

Kia Sorento Prestige Line wyposażona po królewsku. Cena?

Najlepiej wyposażona Kia Sorento Prestige Line to wydatek od 289 400 zł. Na liście wyposażenia takiego SUV-a jest m.in. asystent martwego pola rozszerzony o funkcję wyświetlania obrazu z kamer bocznych na wyświetlaczu centralnym, system monitorowania otoczenia pojazdu z kamerą 360, kolorowy wyświetlacz Head-up, system monitorujący przestrzeń za pojazdem podczas cofania z systemem automatycznego hamownia, boczne poduszki powietrzne dla drugiego rzędu, elektrycznie regulowana kolumna kierownicy, aluminiowe nakładki na pedały, skórzana tapicerka foteli, wentylowane fotele przednie, system audio Bose z 12 głośnikami oraz systemem dynamicznej kompensacji dźwięku, zdalne parkowanie auta za pomocą pilota, zawieszenie tylne z funkcją poziomowania bez użycia elektroniki, fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 10 kierunkach z funkcją pamięci, fotel kierowcy z 4-kierunkową, pasażera z 2-kierunkową elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego, przednie, tylne oraz boczne czujniki parkowania, fotel kierowcy i pasażera z funkcją relaksu wyposażony w elektrycznie wysuwany podnóże, czytnik linii papilarnych, cyfrowy kluczyk w smartfonie i 20 calowe aluminiowe felgi z oponami 255/45 R20.

Nowa Kia Sorento - cennik

Kia Sorento diesel L XL Prestige Line 2.2 CRDI/193 KM 8DCT AWD, 7-miejscowa 241 900 zł 259 900 zł 289 400 zł 2.2 CRDI/193 KM 8DCT AWD, 6-miejscowa - - 289 400 zł

Nowa Kia Sorento - dane techniczne