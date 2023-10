Toyota Hilux 2024 w nowym wydaniu

Toyota Hilux to synonim pikapa. Ten samochód zdobył sławę nie tylko przez 55 lat służby w naprawdę ekstremalnych warunkach, ale także dzięki opinii auta trwałego, wręcz niezniszczalnego. Nawet ekipa "Top Gear" nie była w stanie go zepsuć. Hilux zawsze najlepiej czuł się poza drogami, unurzany w błocie po lusterka lub gnając przez pustynię…

Nie dziwi więc, że od 1968 roku na całym świecie Toyota sprzedała ok. 20 mln sztuk ośmiu generacji. W Polsce Hilux należy do najpopularniejszych modeli tej klasy. A teraz przyszła pora na kolejne wcielenie. W 2024 roku gama Hiluxa wzbogaci się o nową wersję GR Sport II z odmłodzoną karoserią w bojowym stylu, lepszym wyposażeniem, szerszym rozstawem kół i silnikiem Diesla.

Tak wygląda nowa Toyota Hilux, detale robią różnicę

Hilux GR Sport II upodobnił się do nowej Toyoty Land Cruiser – na czarnej osłonie chłodnicy w miejscu logo marki jest klasyczna nazwa TOYOTA. To też nawiązanie do klasycznych Hiluxów czwartej generacji z początku lat 80. Czarne są również stopnie boczne, lusterka oraz klamki.

Nowy zderzak przedni z przeprojektowaną oprawą świateł przeciwmgielnych zmniejsza turbulencje w nadkolu i redukuje opór powietrza. Samochód zyskał dłuższy spojler nad przestrzenią ładunkową oraz nową pokrywę paki o aerodynamicznych kształtach.

Hilux GR Sport II to wnętrze z wyższej półki

W środku sportowy wystrój z czarną podsufitką plus głęboko profilowane fotele pokryte tapicerką z czarnej skóry i syntetycznego zamszu. Specjalnie do tej wersji kierownicę obszyto perforowaną skórą. Do tego łopatki do zmiany biegów, aluminiowe pedały, lśniąca listwa dekoracyjna w poprzek kokpitu, niebieskie podświetlenie panelu drzwi, oznaczenia GR Sport, przycisk Start z logo GR, a także animacja ekranu z akcentami GR. Nowością są hydrograficzne zdobienia na desce rozdzielczej i boczkach drzwi.

Nowe multimedia, nawigacja w chmurze i zdalna aktualizacja systemów

Największą zamianą w kabinie jest najnowszy system multimedialny Toyota Smart Connect z 8-calowym ekranem dotykowym. Nawigacja oparta na chmurze pokazuje trasę nawet po utraceniu połączenia z internetem. Samochód może łączyć się ze smartfonami bezprzewodowo przy pomocy Apple CarPlay oraz przewodowo poprzez Android Auto. Wszędzie tam gdzie będzie zapewniony dostęp do sieci telefonii komórkowej Hilux z seryjnym z modułem DCM (Data Communication Module) połączy się bezprzewodowo z serwerami Toyoty i metodą over-the-air zaktualizuje multimedia czy systemy bezpieczeństwa Toyota T-MATE.

Toyota Hilux GR Sport czyli silnik Diesla 2.8 daje moc

Wreszcie napęd! Tu informacja, która najbardziej ucieszy kierowców w Polsce. Toyota Hilux GR Sport w nowej odsłonie będzie dostępna w Polsce wyłącznie z turbodoładowanym silnikiem Diesla 2.8 o mocy 204 KM (500 Nm) i przekładnią automatyczną. To jednostka odpowiednio zmodyfikowana pod kątem kultury pracy, osiągów i niskiego zużyci paliwa. Mozliwości? Taki potencjał ma sprawić, że japoński pikap od 0 do 100 km/h przyspieszy w ok. 10 s. Producent obiecuje średnie zużycie paliwa na poziomie 9,5 l/100 km. Samochód może holować przyczepę o masie do 3,5 tony, , a jego ładowność wynosi tonę.

Toyota Hilux GR Sport II i lepsza dzielność w terenie

Ostrzejszy styl nadwozia służy za przykrywkę dla nowych rozwiązań technicznych. Toyota twierdzi, że Hilux GR Sport II jeszcze lepiej poradzi sobie w terenie. Auto w tej wersji w porównaniu do zwykłej odmiany ma zwiększony o 20 mm prześwit, rozstaw kół przednich szerszy o 140 mm, a tylnych o 155 mm. W efekcie kąt natarcia zwiększył się z 29 do 30 stopni.

Zawieszenie z nowymi amortyzatorami i lepsze hamulce (tarcze z tyłu)

Modyfikacjom poddano też zawieszenie. Nowe amortyzatory jednorurowe z większa powierzchnią tłoka (z przodu i z tyłu) mają sprawić, że auto będzie prowadzić się pewniej, stabilniej i szybciej zareaguje na ruchy kierownicą – tak w terenie, jak i na asfalcie. Inżynierowie podkreślają stabilne zachowanie konstrukcji. Udało się im także utrzymać w ryzach przechyły, podobnie jak pozbyć się podskakiwania tylnej osi.

Toyota Hilux GR Sport II wyposażona jest w nowe, lżejsze 17-calowego felgi aluminiowe z oponami typu AT. Układ hamulcowy zyskał większe tarcze z przodu, a z tyłu hamulce bębnowe zostały zastąpione 15-calowymi hamulcami tarczowymi.

Toyota Hilux GR Sport II 2024 w Polsce - kiedy cena?

Nowa Toyota Hilux GR Sport II w Polsce zadebiutuje w pierwszej połowie 2024 roku. Pierwsze auta zostaną dostarczone w drugim półroczu.