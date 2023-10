Toyota wprowadza nowe modele

Toyota do 2030 roku chce sprzedać 3,5 mln samochodów elektrycznych. By dopiąć swego wcześniej japoński koncern rozbuduje gamę aut BEV do 30 modeli (Toyota i Lexus razem). W Europie pojawi się przynajmniej sześć nowych aut z linii bZ (Beyond Zero) do 2026 roku, a przed 2028 zaplanowano wdrożenie aż czterech nowych typów baterii, w tym ze stałym elektrolitem.

Dziś na rynku jest Toyota bZ4X i Lexus RZ 450e. Jednak machina japońskiego koncernu nie znosi bezczynności. Oto najnowszy minivan przygotowany na targi Japan Mobility Show w Tokio…

Oto nowy minivan Toyoty pojemny jak kontener

Toyota KAYOIBAKO wygląda odlotowo. Nazwa auta wzięła się od kontenerów kayoibako służących do wydajnego transportu części i produktów między fabrykami. Ich wymiary eliminują straty, a wymienne moduły do konfiguracji wnętrza pozwalają dostosować każdy kontener do różnorodnych potrzeb. Nowy minivan powstał zgodnie z tymi samymi założeniami.

Nowa Toyota długa i szeroka jak Yaris, jakie wymiary

Auto ma 3990 mm długości i 1790 mm szerokości czyli podobnie jak obecny Yaris. Jednak nowy minivan patrzy na 1,5-metrowego hatchbacka z góry, z wysokości 1855 mm. Z kolei 2800 mm rozstawu osi to już klasa limuzyny Camry.

W ten sposób Japończycy stworzyli kompaktowe auto z ogromnym wnętrzem o długości ponad 3 m (3,13 mm; 2,14 po stronie kierowcy). Niewielkie gabaryty i koła rozstawione na rogach karoserii mają ułatwić manewrowanie.

Nowa Toyota z pojemnym wnętrzem

Wnętrze z ekranem przez całą szerokość można zagospodarować na różne sposoby. Nowy minivan Toyoty może być autem dostawczym, sklepem na kołach czy busem. KAYOIBAKO sprawdzi się też jako samochód rodzinny. Przy projektowaniu wnętrza uwzględniono także potrzeby osób z niepełnosprawnościami, w tym poruszających się na wózkach.

Elektryczny napęd 4x4

Napęd? Akumulator zamknięty w podłodze oznacza środek ciężkości tuż nad jezdnią, co ma zapewnić jak największą stabilność prowadzenia. Dwa silniki elektryczne – po jednym przy osi – tworzą układ 4x4.