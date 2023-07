Reklama

Skoda Kamiq i Skoda Scala są z nami od czterech lat. Pierwszy model to najtańszy i najpopularniejszy w Polsce SUV czeskiej marki - od początku roku skusił ponad 3,6 tys. kierowców. Tylko Octavia może pochwalić się lepszym wzięciem.

Z kolei Scala jako pięciodrzwiowy hatchback rywalizuje w klasie kompaktowej, czyli Golfa i spółki. W tym roku sprzedało się niemal 2,5 tys. sztuk tego auta. Teraz przyszła pora na zmiany stylistyczne i techniczne w obu modelach.

Skoda Kamiq i Skoda Scala, czyli nowa stylistyka to nie wszystko

Kamiq i Scala wykorzystują modułową platformą MQB A0 - na niej powstał też Volkswagen Polo i T-Cross. Jednak inżynierowie Skody lepiej wykorzystali możliwości architektury opracowanej na potrzeby marek Grupy VW, stąd użytkownicy doceniają niezwykle przestronne wnętrze, jakie udało się wygospodarować w obu nadwoziach czeskich samochodów. Obraz praktyczności najlepiej oddają liczby.

Skoda Scala i Kamiq to pojemność bagażnika większa niż w Golfie

Skoda Kamiq przy długości 4,2 m zapewnia 400-litrowy bagażnik (1395 l po złożeniu tylnych siedzeń). Zaś prawie 4,4-metrowa Scala to regularnie ukształtowany kufer o pojemności 467 l (1410 l po złożeniu kanapy). W efekcie przy komplecie pasażerów pierwszy model zabierze prawie 20 litrów więcej niż Golf (381/1237 l), drugi prześcignął niemieckie auto o 86 litrów.

Nowa Skoda Kamiq i Scala, oto różnice

Nowy Kamiq i odmłodzona Scala zachowają najlepsze cechy praktyczne, ale zyskają na technologiach i wyglądzie. Czego dowodem są pierwsze fotosy. Różnice w porównaniu do starszych modeli widać gołym okiem. Styliści postarali się o głębokie cięcia…

Kamiq zyskał większy i bardziej pionowy grill z podwójnym użebrowaniem, które tworzy literę U. Światła do jazdy dziennej z czterema segmentami LED są teraz węższe, a umieszczone niżej główne reflektory mają nową formę. Do tego wieść niesie, że w topowych wersjach odmłodzony SUV Skody zamiast seryjnych lamp Full LED dostanie technologię Matrix Full LED (jak większy Karoq czy elektryczny Enyaq). Tył wyróżnia się nową formą trzyczęściowych lamp zamkniętych pod dzielonym kloszem.

Nowa Skoda Scala jak Octavia, nowy Kamiq bardziej zadziorny

Nowa Skoda Scala przodem przypomina Octavię. Smuklejsze reflektory sięgają aż do osłony chłodnicy. Kratka wlotu powietrza w przednim zderzaku jest teraz podzielona dodatkowymi skrzydłami w kolorze karoserii. Także tylne lampy wyglądają nowocześniej.

Oba auta po metamorfozie dostaną nowe logo marki i nazwę SKODA na tylnej klapie wypisaną opatentowaną czcionką. Nowe oznaczenia pojawią się także na kierownicy i ekranie startowym systemów multimedialnych. Idąc tropem wcześniejszych zapowiedzi producent wprowadzi więcej materiałów pochodzących z recyklingu.

Skoda Kamiq i Scala to nowe logo oraz lepsze wyposażenie

Rewolucja zaszła także w systemach multimedialnych. Technologiczny awans to m.in. seryjnie montowany cyfrowy kokpit - 8-calowy wyświetlacz zastępuje tradycyjne zegary. Alternatywnie można zażyczyć większy wirtualny kokpit o przekątnej 10,25 cala - oferuje pięć podstawowych widoków i pozwala na dowolną konfigurację prezentowanych informacji.

System multimedialny można obsługiwać za pomocą centralnego ekranu dotykowego o przekątnej nawet 9,25 cala, przycisków i pokręteł na kierownicy. Do tego sztuczna inteligencja o imieniu Laura rozumie 15 języków.

Skoda Kamiq i Scala, jakie silniki w nowych modelach? Trzy jednostki do wyboru

Silniki? Tu dobre wieści dla kierowców. W obu modelach Skoda postawi najpewniej na sprawdzone do tej pory jednostki spalinowe, ale można spodziewać się mniejszego zużycia paliwa i niższych emisji CO 2 . Do codziennych zastosowań większości odbiorcom wystarczyć powinien bazowy 3-cylindrowiec 1.0 TSI o mocy 95 KM (175 Nm) połączony z 5-biegową skrzynią manualną. Mocniejszy wariant litrowej doładowanej konstrukcji to 115 KM i 200 Nm.

Najlepsze osiągi zapewni silnik 1.5 TSI o mocy 150 KM (250 Nm) - kultura pracy tej konstrukcji z układem odłączania dwóch środkowych cylindrów (ACT) w innych Skodach jest bardzo dobra, dlatego też i Kamiq i Scala z tym sercem powinny spisywać się na podobnym poziomie. Obie jednostki seryjnie występują w duecie z 6-biegowym manualem, który na życzenie fabryka zastąpi 7-stopniowym dwusprzęgłowym automatem DSG.

Nowa Skoda Kamiq i Scala, kiedy ceny w Polsce?

Ceny i wyposażenie? Dziś Skoda Kamiq kosztuje od 82 900 zł. Scala jest tańsza – bazowy model to wydatek od 77 850 zł. Oba auta w nowej odsłonie oficjalnie zadebiutują na początku sierpnia. Taniej raczej nie będzie.